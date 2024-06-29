Haftanın kelimesi: Güven

Haberin Devamı

Gökyüzünde Yengeç dönemine girdik. Ve bu hafta Yengeç burcunda Satürn’den destekli güzel bir yeniay var. Güvenli duygusal alan, güvenli ilişkiler, güvenli ortamlar, güvenli bağların kurulması çok daha kolay olacak. Bakalım, günlük astroloji reçetemizde hangi gelişmeler var ve burçları neler bekliyor?

Bugün Ay 7.55 ile 15.00 arasında Koç burcunda boşlukta olacak, akabinde Boğa burcuna geçecek. Merkür’le Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Hayallerimizle baş başa kalmak ve enerji harcamadan, keyif alacağımız aktiviteler yapmak isteyebiliriz. İdeallerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmek için fırsatlar çıkabilir. Sanat alanında ortaya güzel eserler koyabiliriz. Şiir, müzik, dans vb. ilgi alanımızda. Mistik konular ve rahatlama teknikleri de… İletişim dilimiz yumuşak olur.

Haberin Devamı

Yarın Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Venüs’le Satürn arasında üçgen açı olacak. Etki süresi 3 gün. Uzun soluklu ilişkilere başlamak için uygun zaman. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için de ideal günler. Bu dönem alınacak eşya dayanıklı çıkabilir.

Salı Ay 18.41 ile 18.50 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçecek. Bugün itibariyle Merkür, Aslan burcuna geçecek ve 26 Temmuz’a kadar seyahat edecek. Bu geçişle birlikte zihnimiz daha çözüm odaklı, daha yaratıcı, eğlenceli ve hızlı çalışmaya başlayacak. Krizler yaratıcı, eğlenceli fikirlerle çözülür. Düşünceler samimi, sıcak, spontane bir şekilde ifade edilir. Sadece kendi fikirlerimizi duyar, bu doğrultuda yaşamaya kalkarsak ilişkilerimiz zedelenebilir.

Çarşamba Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Merkür’le Plüton arasında karşıt açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Kendimizi sadece bilgiyle savunabileceğimiz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için bir tutku oluşabilir içimizde. Çok fazla eleştiri alabileceğimiz veya eleştirebileceğimiz bir gün. Paranoyalara karşı dikkatli olun, kıskançlıklardan kaçının.

Perşembe Ay 23.42 ile 23.51 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak, akabinde Yengeç burcuna geçecek. Mars ile Satürn arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 3 gün. Çalışkanlık, disiplin ve kararlılıkla ilgilidir. Ayrıca bu açı, hedeflerimize ulaşmak için gereken enerjiyi ve motivasyonu bulmamıza yardımcı olabilir. Zorluklar karşısında pes etmeyin. Başkalarının yardımını isteyin. İnşaat işlerine başlamak, mekanik işleri halletmek için uygun bir dönem.

Haberin Devamı

Cuma Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Venüs’le Şiron arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. Geçmişteki yaralar, şimdiki ilişkilere etki edebilir. Kendimizi yetersiz ve değersiz hissedebiliriz. Bedenimize kusur bulabiliriz. Bu süreçte içsel iyileşme fırsatları olabilir. Başkalarının acılarını anlama ve empati kurma yeteneğimiz gelişebilir. Kendimize değer verme konusunda destek alabiliriz.

6 Temmuz Cumartesi 14 derece Yengeç burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniaya Satürn’ün güzel bir kontağı olacak. Etki süresi 10 gün. Yengeç burcundaki yeniay duygusal anlamda yenilenmeyi teşvik eder. Yeniay döneminde aile ilişkileri üzerinde çalışmak veya ev yaşamına önem vermek olasıdır. Bu dönem taşınmak, yer değiştirmek, ev almak ya da satmak gibi konular gündeme gelebilir. Yengeç burcu, güvenlik ve korunma ihtiyacını temsil eder. Yeniay döneminde bu ihtiyacımıza yönelik adımlar atabiliriz. Evimize, işyerimize alarm taktırabiliriz. Satürn’ün güzel desteği sayesinde, yapılanmak, düzen getirmek, kurallar koymak için koşullar uygun olacaktır.

Haberin Devamı

YENGEÇ BURCUNDAKİ YENİAYIN BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Daha fazla disiplin ve sorumluluk

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Ev ve aile konularında yeni başlangıçlar yapma zamanı gelmiş olabilir. Satürn’ün etkisiyle duygusal ve ruhsal alanlarda daha fazla disiplin ve sorumluluk söz konusu. Meditasyon, ruhsal çalışmalar veya kişisel gelişimle ilgili konulara yönelerek kendinizi daha iyi tanıdığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Evde huzur ve düzen arayışı ön planda olabilir.

Farklı yerler keşfetme zamanı

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Yeni bir kursa başlamak, yazılı veya sözlü iletişimle ilgili projelere adım atmak ya da yakın çevreyle ilişkileri güçlendirmek söz konusu. Özellikle uzun vadeli planlar yapma ve bu planları hayata geçirme konusunda daha ciddi ve sorumlu davranabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürler hakkında bilgi edinmek veya kısa süreli kaçamaklar yapmak iyi gelebilir.

Haberin Devamı

Kariyerde başarı işaretleri

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Özellikle maddi konularda daha ciddi ve planlı olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Duygusal ve manevi değerlerinize de önem vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Kişisel yeteneklerinizi ve becerilerinizi keşfetmek ve bunları kazanca dönüştürmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Uzun vadeli projelerde veya işyerindeki görevlerinizde daha fazla disiplin ve kararlılık göstererek başarı elde edebilirsiniz.

‘Hayata neden geldim?’

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Bu dönemde kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapma, görünüşünüzü yenileme veya yeni bir yaşam tarzı benimseme gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle kişisel gelişim ve eğitim konularına daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Yurtdışı, yabancılar ve hukuki konularla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Hayata geliş amacınızı derinden sorgulayabilir, faydalı işler ve adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz.

Haberin Devamı

Dedikodular, arkadan iş çevirenler...

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yeniay bilinçaltınızı ve gizli kalan duygularınızı aydınlatma zamanı olduğunu işaret ediyor. Meditasyon, yoga veya terapi gibi yöntemlerle iç dünyanızı keşfetme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ortaklaşa finansal sorumluluklarınızı yönetmek, borçları yapılandırmak veya yatırım planları yapmak için uygun bir zaman. Yalnız arkanızdan iş çevirenler olabilir. Dedikodular kulağınıza çalınabilir ama size zararı olmaz.

Bekârlara ciddi ilişki görünüyor

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Sosyal çevrenizi genişletmek veya gelecek hedeflerinize ulaşmak için yeni planlar gündeme gelebilir. Uzun vadeli ilişkiler kurma ve mevcut ilişkilerinizi sağlam temellere oturtma isteği artabilir. Evlilik, iş ortaklıkları veya diğer önemli ilişkilerdeki artan sorumlulukları daha ciddiyetle ele almanız gerekebilir. Bekârsanız ve ciddi bir ilişkinin sorumluluğuna hazırsanız bu yeniay size bunu da getirebilir.

Sağlığınıza dikkat etme dönemi

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yeni bir iş fırsatı, terfi veya işyerinde sorumluluklarının artması gibi konular gündeme gelebilir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek, beslenme ve egzersiz programlarına sadık kalmak için uygun bir zaman. Belki de bir rahatsızlık için tedavi olabilirsiniz. İşyerindeki görevlerinizi daha iyi organize edebilir, verimliliğinizi arttırabilir ve profesyonel hedeflerinize ulaşmak için daha sistemli çalışabilirsiniz.

Çocuklara daha çok vakit ayırabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Yaratıcılığınızı ön plana çıkarma, hobilerinize daha fazla zaman ayırma ve romantik ilişkilerde yeni başlangıçlar yapma zamanı. Ayrıca yurtdışı bağlantılı işlerde mutluluk verici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun vadeli seyahatler olabilir. Çocuklarla ilgili konular bu dönemde önem kazanabilir. Belki de çocuk sahibi olma, çocuklarla daha fazla vakit geçirme gibi konular gündeme gelebilir.

Yatırımlarınızı gözden geçirebilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Ortaklaşa finansal kaynaklar, borçlar, miraslar ve duygusal dönüşüm üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Ortaklı finansal projelere adım atma, borçları yapılandırma veya miras gibi konular gündeme gelebilir. Özellikle maddi konularda daha ciddi ve planlı olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yatırımlarınızı gözden geçirmek ve finansal güvenliğinizi sağlamak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz.

Ciddi ve kararlı olun

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

İletişim konularında daha ciddi ve sorumlu olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni projeler geliştirebilir, yeni eğitimlere katılabilirsiniz. İkili ilişkiler ve ortaklıklar bu dönemde büyük önem taşıyacak. İlişkilerinizde daha ciddi ve kararlı olma, uzun vadeli bir ilişki için sağlam temeller atma zamanı olabilir. Yeni iş ortaklıkları kurma veya mevcut ortaklıkları güçlendirme fırsatları da gündeme gelebilir.

Günlük temponuz artabilir

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Bu dönemde, maddi güvenliğinizi sağlamak, gelirlerinizi arttırmak ve harcamalarınızı kontrol altına almak için fırsatlar bulabilirsin. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek, beslenme ve egzersiz programlarına sadık kalmak ve genel sağlık durumuna özen göstermek önem kazanacak. Yeni iş projeleri gündeme gelebilir ve günlük temponuz oldukça artabilir. Ya da yeni bir patili dost edinebilirsiniz.

Romantik ilişkilerde yeni sayfa

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yeni bir hobiye başlama, romantik ilişkilerde yeni bir sayfa açma veya yaratıcı projelerde ilerleme kaydetme gibi konular gündeme gelebilir. Bu dönem hayatınıza çekidüzen vereceksiniz. Romantik ilişkilerde de önemli gelişmeler var. Bekârsanız yeni bir romantik ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da çocuk sahibi olma adına adımlar atabilirsiniz. Ayakları yere sağlam basan yatırımlar gündeme gelebilir.