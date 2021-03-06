Haddimizi bildiren mektup

Astrolojide kötücül bir gezegen olarak bilinen Mars, İkizler burcuna geçiyor. Etkileri 23 Nisan’a dek sürecek bu dönemde iletişimle ilgili konulara özen gösterin. Beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir, ağzımızdan kötü ve kırıcı laflar dökülebilir, pot kırabiliriz.

Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç değiştirdiği dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük şeytan’, Mars’a ise ‘küçük şeytan’ demişler zamanında. Bugünkü konumuz küçük şeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.

Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı, kıyasıya mücadele, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları... Mars, İkizler burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları bu burçla birleştirip yoluna devam edecek.

Bunun etkilerini anlayabilmek için İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz... İkizler astrolojide ifade, konuşma, bilgi, seyahat, eğitim, her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara işaret eder. Mars, İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.

BİLGİLERİ CEPHANENİZE EKLEYİN

Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir. Bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadık her yerde pot kırabiliriz. Ama iletişim dediğimiz anda aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız kazanacağımız kesin. Elbette bilginin temsilcisi İkizler burcuna kötücül Mars yerleştiğinde kötü ve hatalı bilgilerin bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.

Mars, İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimiz anlamına gelir. Ama sadece akılda; düşünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça ağız dalaşı yaşanabilir; kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.

Mars savaşmak anlamına geliyor. Mars İkizler burcundaysa savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleştireceğiz.