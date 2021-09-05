Güzel bir hafta bizi bekliyor

Birkaç gün sonra meydana gelecek yeniay Başak burcunun temsil ettiği konuları gündemimize getirecek. Çok çalışacağız ama karşılığını da alabileceğiz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz, huzurumuzu kaçıracak düşüncelere kapılmamalıyız.

Bu ayın 7’sinde, 14 derece Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Boğa burcunda seyahat eden Uranüs’ün de güzel bir desteği var. Ayrıca Coxa sabit yıldızı da bu dönemde etkin olacak.

Yeniay Başak’ta olacağı için burcun temsil ettiği konular gündemimize gelecek. Yani düzen getirme, hizmet etme, temizlik, detay gerektiren ince işlerle ilgilenme, sağlık, zaman zaman eleştiri, mükemmele yakın işler, mantıklı yaklaşımlar, analiz etme, kuruntu ve endişeler...

Hayatımızda düzene ihtiyacı olan alanlar varsa kolları sıvayabiliriz. Bu ister özel, ister ev, isterse de iş hayatımız olsun... Bir şekilde işleri düzene sokmak için harekete geçebileceğiz. Bu düzenleme esnasında son bir bahar temizliğine de girişerek kışa hazırlık yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara bol bol hizmet edebilir ya da onlardan hizmet alabilirsiniz. İşin içinde Başak burcu var, köle gibi çalışmaktan bahsetmeme gerek yok sanırım!

HUZURUMUZ KAÇMASIN

Çalışma hayatında da çok verimli bir zaman diliminde olacağız. Zihnimiz sürekli yapılması gereken işlerle meşgul... Sık sık yapılacaklar listesini kontrol edebiliriz. Detay gerektiren işlerle daha çok meşgul olurken hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlıklarıyla da yakından ilgilenebiliriz. Bu dönemin ‘gölge tarafı’ kuruntu ve endişelere teslim olarak kendimizi ve bedenimizi sıkça dinleyerek huzurumuzu kaçırabiliriz. Ama bunun dışında bir check-up yaptırmak için de hiç fena bir zaman

değil.

Bu bir yeniay, yani yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni projeler zamanı... İşin içinde Uranüs olduğu için işlerimizi hallederken yeni ve yaratıcı yollar keşfedebiliriz. Hayatımızda hızlı ve olumlu değişimlerin meydana gelebileceği bir zaman bu. Yeniay rutinimizin dışına çıkmamız konusunda destekleyici olacaktır. Farklı, sıradışı insanlarla bir araya gelebilir, yeni dostluklar edinebiliriz. Yine sürpriz ve beklenmedik iş koşulları ya da maddi kazanç olasılıklarıyla da karşılaşabiliriz.

KARACİĞERİNİZİ YORMAYIN