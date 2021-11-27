Güneş Yay’da tam tutuluyor, şimdi cesaret zamanı...

Hafta boyunca hâkim olacak iyimser havanın tadını çıkarmaya hazırız. Bu hafta meraklıyız, heves doluyuz, eğlenceliyiz, maceraya açığız. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi kullanmanın tam zamanı.

Bir süredir hâkim olan kaotik ve krizli atmosfer, Yay dönemiyle yerini daha iyimser bir havaya bırakacak. Bu hafta Akrep dönemi yavaş yavaş geride kalıyor. Pazartesi Güneş artık Yay burcunda seyahat etmeye başlayacak. Bu geçişle birlikte atmosfer daha iyimser, neşeli, canlı, heves dolu, meraklı, felsefi, eğlenceli ve maceraya açık olur. Yay, yolculukların, gezilerin, yabancı kültürlerin, global bakış açısının, dünya vatandaşı olmanın burcudur. Bu dönemde yerel, etnik ve farklı kültürlerle tanışabilir, bilgi ve deneyimlerimizi arttırabiliriz. İlişkilerde Yay burcunun rahatlatan, karmaşık olmayan, dürüst ve açık ilişki kurma tarzından faydalanabiliriz. Yay burcunun yansıttığı enerjiyi, spora ve fiziksel her türlü faaliyete aktarabiliriz. İlginç, geniş, ferah mekânlara gidip, büyük gruplarla bir arada olup eğlenmeli, hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı denemeliyiz.

Salı günü Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Bizi rahatlattığını bildiğimiz, karşımıza ne çıkacağından emin olduğumuz yerlerde bulunmak ve tanıdıklarla bir araya gelmek en akıllıcası olacaktır. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm taktırmak ve bitki bakımı yapmak için en uygun günlerden biri. Kadınlarla vakit geçirin, iş arkadaşlarınıza veya komşularınıza sevecekleri tatlı, pasta, kurabiye gibi yiyecekler ikram ederek sürprizler yapın. Dertli ve konuşmaya ihtiyacı olan bir dostunuza kulak verin, stresinizi atacak sohbetlere dalın. Evinizi derleyip toplayabilirsiniz. Bugün bol bol sıvı almalıyız. Uzun bir banyo yapabilir, vücudunuzu nemlendirebilirsiniz.

Çarşamba günüyse Merkür, Yay burcuna geçiyor. 13 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşırı iyimser, hevesli ve karar verme konusunda fazlaca aceleci olmaya eğilimliyiz. Bu dönemde unutkanlıklar yüzünden başımız sık sık derde girebilir. Bizleri çok güldürecek haberler de ortaya çıkabilir. Vize, pasaport işlerinizi halletmek, şirket açmak için uygun dönem. Yurtdışına seyahat etmek, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreç.

Perşembe günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Kendimizi göstermek, ortaya koymak çok daha kolay olacak. Egolar ön planda, ‘ben’ duygusuna yenik düşersek sorunlar çıkabilir. İsteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz. Lükse düşkünlük ve alışveriş ihtiyacı artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olacağız ama geri adım atılması gereken anlarda frene basmalıyız. Konser, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere de katılabilirsiniz. Saç bakımı, kuaföre gitmek için de uygun bir gün.

Cuma günü Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bugün çocuklarımızla eğlenebilir, hatta çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon faaliyetlerinin desteklendiği bir gün olacak. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Ana tema ‘fark edilmek’. Atacağımız her adımla, söyleyeceğimiz her sözle, duruşumuzla fark edileceğiz. Gece ciddi uykusuzluklar söz konusu olabilir, kafeinli ürünleri gündüz çok fazla tüketmeyin.

Cumartesi günü Ay, Başak burcuna geçecek ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, ama dozu aşmamak önemli. Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii şifasının da geldiği süreçtir. İşyerinde mesailer, yapılması gereken işler artar. Yumurta kapıya dayanmadan işlerinizi halledin. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur; daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızdaki dağınıklığı, göze batan sorunları düzenlemek için şahane bir dönem. Kafamızı rahatlatacak konulara yönelmeliyiz. Bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler almanız da uygun olabilir.

Pazar