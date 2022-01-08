Gülümseyin, yılın ilk Merkür retrosu geliyor

Yeniay, kariyer alanındaki sorumluluklarımızı hatırlatıp işte mükemmeliyetçi davranmamıza neden olurken, duygusal konularda basiretimizi bağlıyor. Bu haftayı fazla zorlamadan, akışa bırakarak yaşayalım...

Haftaya Oğlak burcundaki yeniayın etkileriyle başlıyoruz. İş ve kariyerle ilgili gelişmeler ön plana çıkacak, görev ve sorumluluklarımızın bilincine varacağız. Bu hafta ciddi ve mesafeli olabiliriz. Duygusal meseleleri halletmek için pek uygun bir dönem değil. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Sosyalleşmek yerine yalnız kalmak isteyebiliriz. Merkür Kova burcunda seyahat ederken teknoloji daha fazla ilgimizi çekmeye başlar, bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, toplumsal konulardaki fikirlerimizi daha çok ifade etmek isteriz. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak için de güzel bir dönemdir. Sosyal ilişkilerimiz hareketlenir…

Yarın Ay 11.57’de Oğlak burcunda boşluğa geçecek ve gece 0.43’e kadar boşlukta olacak. Ay’ın boşlukta olduğu bu süreçte, somut sonuçlar beklediğimiz girişimlerden kaçınmakta fayda var. Ses getirmesini istediğiniz konuları erteleyin. Rutindeki işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, esas konulardan uzaklaşabiliriz. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Önünüze bakın, ihtiyaçlarınızı tespit edin, Ay boşluktan çıkınca harekete geçin.

Salı günü Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Ay’ın Kova’da olduğu günlerde rutin işlerle sınırlanmak istemeyiz. Monotonluktan uzak konulara eğilmek isteriz. Sosyalleşerek ve zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bol iletişimli bir gün geçirebiliriz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerden veya bizi boğan kişilerle olmaktan hoşlanmayız. Sosyal medyayla meşgul olabilir, sosyal paylaşım sitelerinde bağlantılar kurabiliriz. Enerji çalışmaları yapabilir, akupunktur ve alternatif tıp yöntemlerinden etkin sonuçlar alabiliriz.

5 Ocak Çarşamba, Ay tüm gün Kova burcunda boşlukta olacak. Venüs ile Neptün arasında güzel bir görünüm var. Romantik zamanlar kapıda, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde… Bugün itibariyle başlayan ilişkiler çok romantik ve sevgi dolu olur, ‘rüyaların aşkı’ gibi bir etki yaratabilir. Yalnızların bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri ilişkileri başlayabilir. Hayır işlerine girişmek için de çok uygun. Ancak özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değil. Bu arada sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Perşembe günü Ay 2.16’da Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Romantik anlar yaşamak, loş ışıkta, yavaş bir müzikle ruhunuzun dinlenmesine izin vermek ve spiritüel çalışmalar yaparak zihninizi dinlendirmek için doğru bir gün. Yardıma muhtaç kişilere elinizi uzatabilirsiniz. Ay Balık’tayken yaratıcı tarafınız güçlü olur, suyla rahatlamak mümkündür. Deniz kıyısında olmak veya SPA’ya gidip bakım yaptırmak iyi gelebilir.

7 Ocak Cuma, Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Karbonhidrat ve şeker tüketimi ihtiyacı artar, aman dikkat; kilo vereceğim derken şişmeyin. Çamaşır yıkayabilirsiniz, belki komik gelecek ama, çıkmayan inatçı lekeler bugün daha kolay çıkabilir. Mantıklı değil, duygusal kararlar vermeye eğilimli oluruz. Kırgınlıkları sonlandırmak için ideal bir gün. Üzerimizde bir miskinlik durumu söz konusu olabilir, güne başlamakta zorlanabiliriz.

Cumartesi