Gökyüzünden bereket yağıyor

Bu hafta 12 derece Balık burcunda Jüpiter etkili bir yeniay meydana gelecek. Yarın, Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Bu günlerde rutin işlerle sınırlanmaktan hoşlanmayız. Monotonluktan uzaklaşıp farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek, insanlarla iletişim kurarak ve zihinsel faaliyetlerinizi arttırarak iletişimi yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Grup enerjisi güçlü olduğundan topluluklarda aktif olmak için iyi bir gün. Ayrıca yeni ve yaratıcı fikirlerle uğraşan kişilerle bağlantıda olabilirsiniz. Enerji çalışmaları ya da akupunktur gibi alternatif tıp yöntemleri uygulayarak etkin sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınız fikirlerinize destek verecek ve sıradışı isteklerinize bile uyum sağlamaya çalışacaklar.
Salı, Merkür’le Satürn birlikte hareket edecek. Etkisi 4 gün önce başlayıp 4 gün sonrasına kadar sürecek. Üzerinde çalıştığınız projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Bugün elle tutulur sonuçlar almak adına girişimlerde bulunmanız söz konusu. Resmi evrak işlerinizi halletmek için uygun bir gün. Bilimsel konularla ilgilenmek, tez yazmak ve sunum yapmak için de ideal. Özellikle matematik, fen, kimya gibi alanlarda eğitim almak için fırsatı kaçırmayın. Detaylara dikkat eden, iyi organize olmuş ve tedbiri göz ardı etmeden birtakım kararlar alabilir ve planlar yapabilirsiniz. Ketum olabilir, düşüncelerinizi açıklamaktan zevk almayabilirsiniz. Ama bu tutumunuz size birtakım kazançlar da getirebilir. Olgun bir tavır takınabilirsiniz.
Çarşamba günü 12 derece Balık burcunda Jüpiteryen bir yeniay meydana gelecek ve önümüzdeki 10 gün etkili olacak. Balık yeniayı döneminde içsel bir yolculuk başlar. İçe dönmek, ruhumuzu dinlemek isteriz. Başka insanlara yardım etmek, merhametli davranmak, affetmek, kabule geçmek gibi temalar önem kazanır. Bu yeniayda işin içinde Jüpiter olduğu için büyük fırsatlar ve şanslar elde edebiliriz. Bu fırsatlar parasal yöndenya da aşk ve yaratıcılık alanlarında olabilir.
Cumartesiden sonra neşeli, eğlenceli bir süreç başlıyor. Cuma günü tartışmalar bir anda alevlenebilir.
Perşembe, Mars ve Plüton birlikte hareket edecekler. Bu hareketin etki süresi öncesi ve sonrasında 6 gündür. Çıkar çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle çatışmaya girmeden, ama enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu birkaç gün şiddet ve cinsel içerikli konular sık sık gündeme gelebilir. Aynı zaman diliminde her şeyi kontrol etmeye çalışacağız ve belli ki bu konuda hırs da yapacağız. Ama dikkat edin, hırslarınızın kurbanı olmayın. İş konusunda olumlu gelişmeler söz konusu. Kimseye kaba davranmayın, kaba saba insanlardan uzak durun! Hayatınızda hoşunuza gitmeyen her ne varsa, bunu değiştirme ve dönüştürme gücünü kendinizde bulacaksınız. İradeniz harika çalışacak. Sigarayı bırakmak için de uygun günler.
Cuma, Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Ay, Koç burcundayken atmosfere hız hâkimdir. Herkesin içindeki atak, öfkeli, mücadeleci taraf açığa çıkar. Yollarda hızlı şoförlere karşı dikkatli olmalıyız, tartışmalar bir anda alevlenebilir, insanlar risk almaya daha yatkın olur. Dürtüsel ve ani kararlar alabilirsiniz. Fiziksel gücümüzü arttırmak, rekabet etmek, karşı gelmek için ideal günler. Liderlik yapmak, savaş sanatlarıyla ilgilenmek ve askerlikle ilgili konulara eğilmek için de uygun zaman. Çabuk başlangıçlar, bitişler, hızlı geçişler söz konusu. Sabırsız ve ben duygusunun ön planda olduğu kişilerle karşılaşabilirsiniz.
Cumartesi, Güneş ve Jüpiter birlikte hareket edecek. Etki süresi 3 gün önce başlayıp 3 gün sonrasına kadar devam edecek. Bu birkaç gün kendinizi ödüllendirin ve biraz şımartın. Bugünden sonra neşeli, eğlenceli ve fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası işleriniz problemsiz hallolur. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. Bu dönem, yapılan işlerin bir şekilde gösterişli görünmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar söz konusu. Kendi içinizde denge sağlayabilirsiniz.
6 Mart Pazar günü, hem Mars hem de Venüs, Kova burcuna geçecek. Mars 15 Nisan’a kadar, Venüs ise 5 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu, hem ilişkilerimizden beklentilerimizi hem de harekete geçme motivasyonumuzu biraz daha Kova’ya dair temalar karşılayacak demektir. Aslında her iki gezegen de ilişkilerle ilgilidir. Bu dönem özgürlük mücadelesi ön plana çıkarken, farklı ve sıradışı tiplere ve kişilere doğru çekilebiliriz. İlişkilerimizde kısıtlamaların ve kuralların olmasını istemeyeceğimiz bir süreç olacak. Bu dönem kıyafetlerinizde ve tarzınızda da değişik ve farklı şeyler deneyebilirsiniz.
Kabuğunuza çekilin ve gözlemleyin
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Yeniayda yapabileceğiniz en iyi şeyler şunlar: Ruhunuzu huzura kavuşturmak, yalnız kalmak, sanatla ve yaratıcılıkla ilgilenmek ve kendi kabuğunuza çekilip sadece gözlemlemek. İşin içinde Jüpiter olduğundan birtakım fırsat ve şansların olması beklenir. Ruhsal konularda doğal bir koruma altında olacaksınız. İyileşme zamanı.
Merhametli ve vicdanlı davranın
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Çevrenizle ve arkadaşlık ilişkilerinizde merhametli ve vicdanlı olmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizden, dostlarınızdan büyük yardımlar
ve fayda göreceğiniz çok değerli bir süreç başlıyor. Dostlarınızla birlikte para kazanabileceğiniz iş projeleri gündeme gelebilir. Gelirler artarken bazılarınız bu dönemde ödüller de alabilir.
Büyük fırsatlar, yükselişler...
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İş ve kariyerinizle ilgili konularda kafa karışıklığı yaşayabilir, dikkat eksikliğinden dolayı hatalar yapabilirsiniz ama bir o kadar da yaratıcı olacaksınız. İş hayatınızda büyük fırsatlara, yükselişlere, şanslı durumlara, ödüllere hazırlayın kendinizi. Basamakları çok hızlı tırmanacaksınız. Yurtdışıyla ilgili işlerde harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Yurtdışı hedeflerinize yaklaştınız
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Sınavlarınızı geçebilir, yurtdışıyla ilgili hedeflerinize rahatlıkla ulaşabilir, ticari işlerinizde büyük yardımlar görebilirsiniz. Akademik konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Davalarınız iyiye gidebilir, medyada fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Maddi anlamda rahatlama söz konusu
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Her türlü anlaşmazlığı sıradışı fikirlerle çözüme kavuşturacaksınız. Borçlar, krediler ve ortaklaşa kazanımlarda büyük fırsatlara hazır olun. Maddi açıdan rahatlama dönemine giriyorsunuz. Borçlarınızı ödeyebilecek, yatırım yapabilecek fırsatlar elde edebileceksiniz. Nafaka, miras gibi konularda işler size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başlıyor.
Yeni ilişkiler, kârlı ortaklıklar
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Evlilik ve ilişkilerde çok güzel bir süreç başlıyor. Yeni ilişkiler, mevcut olanlarda mutluluk, kârlı ortaklıklar, şanslı sözleşme ve anlaşmalar sizi bekliyor. Yalnız kalmayacağınız, destek beklediğiniz önemli konularda harika fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yurtdışı, yasal konular, spor, eğitim gibi alanlarda da güzel destekler var.
Sizin için şifa dönemi başlıyor
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Gündelik işlerinizi hiçbir zorlukla karşılaşmadan halledeceksiniz. Sağlık konusunda şifa dönemi başlıyor. İş konusunda daha da büyüyecek, birlikte çalıştığınız kimselerden büyük faydalar göreceksiniz. Sürpriz iş projeleri gündeme gelebilir. İş arama sürecindeyseniz, fırsatlara hazır olun. Yine bu dönem yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz.
Hobinizi paraya dönüştürün
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Aşk konusunda süper şanslı dönemdesiniz. Çocuklarla ilgili konularda, yatırımlarınızda büyük fırsatlara hazır olun. Hamilelik konusunda da güzel gelişmeler var. Eğer işiniz yaratıcılıkla ilgiliyse bu dönem sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alacaksınız. Bazılarınız bu yeniayla hobilerini paraya dönüştürebilir.
Önünüze ülke değiştirme fırsatı çıkacak
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Şehir, hatta ülke değiştirebilirsiniz. Ailenizden büyük yardımlar görebilir, kendinize geniş bir ev bulabilirsiniz. Eğer ki evinizi satma niyetiniz varsa istediğiniz fiyata rahatlıkla alıcı bulacaksınız. Evde hasta biri varsa bu hafta onun sağlığında güzel gelişmeler olabilir. Aile, tapu, arsa, tarım, gayrimenkul, kariyer konularında çok şanslısınız.
Dijital projeler kazandıracak
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Kitap çıkarabilir, e-ticaret işine girebilir ya da bu alanda işleriniz varsa büyütebilirsiniz. Dijital projelerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden harika destekler söz konusu. Her türlü satış, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım faaliyetleri için uygun bir hafta. Leyleği havada görmüşçesine sürekli seyahatlere gidebilirsiniz.
Maaş artışı ya da terfi olabilir
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Bolluk, bereket ve şans sizinle olacak. Maddi konularda derin bir nefes alacaksınız adeta. Çok özel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem gelirleriniz artarken yurtdışıyla ilgili konulardan da para kazanabilirsiniz. Alım-satım işleriniz varsa bu dönem şans sizden yana olacak. Maaş artışı, terfi gibi gelişmeler de meydana gelebilir.
Dört ayak üstüne düşüyorsunuz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Para, eğitim, yayıncılık ve yurtdışı konularında veya kişisel yeteneklerinizle ilgili büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Fırsatlar ve şanslar ayağınıza geliyor. Resmen dört ayak üstüne düşeceksiniz. Tek yapmanız gereken büyük küçük demeden yakaladığınız her fırsatın yakasına yapışmak. Spora başlamak için de uygun bir dönem.
Gökyüzünden bereket yağıyor
Maddi, manevi fırsatlar ve şanslarla karşılaşacağımız bir hafta bizi bekliyor. Hayatımızda hoşumuza gitmeyen her ne varsa bunu değiştirme gücünü kendimizde bulacağız.
Bu hafta 12 derece Balık burcunda Jüpiter etkili bir yeniay meydana gelecek. Yarın, Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Bu günlerde rutin işlerle sınırlanmaktan hoşlanmayız. Monotonluktan uzaklaşıp farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek, insanlarla iletişim kurarak ve zihinsel faaliyetlerinizi arttırarak iletişimi yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Grup enerjisi güçlü olduğundan topluluklarda aktif olmak için iyi bir gün. Ayrıca yeni ve yaratıcı fikirlerle uğraşan kişilerle bağlantıda olabilirsiniz. Enerji çalışmaları ya da akupunktur gibi alternatif tıp yöntemleri uygulayarak etkin sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınız fikirlerinize destek verecek ve sıradışı isteklerinize bile uyum sağlamaya çalışacaklar.
Salı, Merkür’le Satürn birlikte hareket edecek. Etkisi 4 gün önce başlayıp 4 gün sonrasına kadar sürecek. Üzerinde çalıştığınız projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Bugün elle tutulur sonuçlar almak adına girişimlerde bulunmanız söz konusu. Resmi evrak işlerinizi halletmek için uygun bir gün. Bilimsel konularla ilgilenmek, tez yazmak ve sunum yapmak için de ideal. Özellikle matematik, fen, kimya gibi alanlarda eğitim almak için fırsatı kaçırmayın. Detaylara dikkat eden, iyi organize olmuş ve tedbiri göz ardı etmeden birtakım kararlar alabilir ve planlar yapabilirsiniz. Ketum olabilir, düşüncelerinizi açıklamaktan zevk almayabilirsiniz. Ama bu tutumunuz size birtakım kazançlar da getirebilir. Olgun bir tavır takınabilirsiniz.
Çarşamba günü 12 derece Balık burcunda Jüpiteryen bir yeniay meydana gelecek ve önümüzdeki 10 gün etkili olacak. Balık yeniayı döneminde içsel bir yolculuk başlar. İçe dönmek, ruhumuzu dinlemek isteriz. Başka insanlara yardım etmek, merhametli davranmak, affetmek, kabule geçmek gibi temalar önem kazanır. Bu yeniayda işin içinde Jüpiter olduğu için büyük fırsatlar ve şanslar elde edebiliriz. Bu fırsatlar parasal yöndenya da aşk ve yaratıcılık alanlarında olabilir.
Cumartesiden sonra neşeli, eğlenceli bir süreç başlıyor. Cuma günü tartışmalar bir anda alevlenebilir.
Perşembe, Mars ve Plüton birlikte hareket edecekler. Bu hareketin etki süresi öncesi ve sonrasında 6 gündür. Çıkar çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle çatışmaya girmeden, ama enayi yerine de konmadan halledin işleri. Bu birkaç gün şiddet ve cinsel içerikli konular sık sık gündeme gelebilir. Aynı zaman diliminde her şeyi kontrol etmeye çalışacağız ve belli ki bu konuda hırs da yapacağız. Ama dikkat edin, hırslarınızın kurbanı olmayın. İş konusunda olumlu gelişmeler söz konusu. Kimseye kaba davranmayın, kaba saba insanlardan uzak durun! Hayatınızda hoşunuza gitmeyen her ne varsa, bunu değiştirme ve dönüştürme gücünü kendinizde bulacaksınız. İradeniz harika çalışacak. Sigarayı bırakmak için de uygun günler.
Cuma, Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Ay, Koç burcundayken atmosfere hız hâkimdir. Herkesin içindeki atak, öfkeli, mücadeleci taraf açığa çıkar. Yollarda hızlı şoförlere karşı dikkatli olmalıyız, tartışmalar bir anda alevlenebilir, insanlar risk almaya daha yatkın olur. Dürtüsel ve ani kararlar alabilirsiniz. Fiziksel gücümüzü arttırmak, rekabet etmek, karşı gelmek için ideal günler. Liderlik yapmak, savaş sanatlarıyla ilgilenmek ve askerlikle ilgili konulara eğilmek için de uygun zaman. Çabuk başlangıçlar, bitişler, hızlı geçişler söz konusu. Sabırsız ve ben duygusunun ön planda olduğu kişilerle karşılaşabilirsiniz.
Cumartesi, Güneş ve Jüpiter birlikte hareket edecek. Etki süresi 3 gün önce başlayıp 3 gün sonrasına kadar devam edecek. Bu birkaç gün kendinizi ödüllendirin ve biraz şımartın. Bugünden sonra neşeli, eğlenceli ve fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası işleriniz problemsiz hallolur. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. Bu dönem, yapılan işlerin bir şekilde gösterişli görünmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar söz konusu. Kendi içinizde denge sağlayabilirsiniz.
6 Mart Pazar günü, hem Mars hem de Venüs, Kova burcuna geçecek. Mars 15 Nisan’a kadar, Venüs ise 5 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu, hem ilişkilerimizden beklentilerimizi hem de harekete geçme motivasyonumuzu biraz daha Kova’ya dair temalar karşılayacak demektir. Aslında her iki gezegen de ilişkilerle ilgilidir. Bu dönem özgürlük mücadelesi ön plana çıkarken, farklı ve sıradışı tiplere ve kişilere doğru çekilebiliriz. İlişkilerimizde kısıtlamaların ve kuralların olmasını istemeyeceğimiz bir süreç olacak. Bu dönem kıyafetlerinizde ve tarzınızda da değişik ve farklı şeyler deneyebilirsiniz.
Kabuğunuza çekilin ve gözlemleyin
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Yeniayda yapabileceğiniz en iyi şeyler şunlar: Ruhunuzu huzura kavuşturmak, yalnız kalmak, sanatla ve yaratıcılıkla ilgilenmek ve kendi kabuğunuza çekilip sadece gözlemlemek. İşin içinde Jüpiter olduğundan birtakım fırsat ve şansların olması beklenir. Ruhsal konularda doğal bir koruma altında olacaksınız. İyileşme zamanı.
Merhametli ve vicdanlı davranın
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Çevrenizle ve arkadaşlık ilişkilerinizde merhametli ve vicdanlı olmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizden, dostlarınızdan büyük yardımlar
ve fayda göreceğiniz çok değerli bir süreç başlıyor. Dostlarınızla birlikte para kazanabileceğiniz iş projeleri gündeme gelebilir. Gelirler artarken bazılarınız bu dönemde ödüller de alabilir.
Büyük fırsatlar, yükselişler...
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İş ve kariyerinizle ilgili konularda kafa karışıklığı yaşayabilir, dikkat eksikliğinden dolayı hatalar yapabilirsiniz ama bir o kadar da yaratıcı olacaksınız. İş hayatınızda büyük fırsatlara, yükselişlere, şanslı durumlara, ödüllere hazırlayın kendinizi. Basamakları çok hızlı tırmanacaksınız. Yurtdışıyla ilgili işlerde harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Yurtdışı hedeflerinize yaklaştınız
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Sınavlarınızı geçebilir, yurtdışıyla ilgili hedeflerinize rahatlıkla ulaşabilir, ticari işlerinizde büyük yardımlar görebilirsiniz. Akademik konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Davalarınız iyiye gidebilir, medyada fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Maddi anlamda rahatlama söz konusu
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Her türlü anlaşmazlığı sıradışı fikirlerle çözüme kavuşturacaksınız. Borçlar, krediler ve ortaklaşa kazanımlarda büyük fırsatlara hazır olun. Maddi açıdan rahatlama dönemine giriyorsunuz. Borçlarınızı ödeyebilecek, yatırım yapabilecek fırsatlar elde edebileceksiniz. Nafaka, miras gibi konularda işler size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başlıyor.
Yeni ilişkiler, kârlı ortaklıklar
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Evlilik ve ilişkilerde çok güzel bir süreç başlıyor. Yeni ilişkiler, mevcut olanlarda mutluluk, kârlı ortaklıklar, şanslı sözleşme ve anlaşmalar sizi bekliyor. Yalnız kalmayacağınız, destek beklediğiniz önemli konularda harika fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yurtdışı, yasal konular, spor, eğitim gibi alanlarda da güzel destekler var.
Sizin için şifa dönemi başlıyor
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Gündelik işlerinizi hiçbir zorlukla karşılaşmadan halledeceksiniz. Sağlık konusunda şifa dönemi başlıyor. İş konusunda daha da büyüyecek, birlikte çalıştığınız kimselerden büyük faydalar göreceksiniz. Sürpriz iş projeleri gündeme gelebilir. İş arama sürecindeyseniz, fırsatlara hazır olun. Yine bu dönem yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz.
Hobinizi paraya dönüştürün
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Aşk konusunda süper şanslı dönemdesiniz. Çocuklarla ilgili konularda, yatırımlarınızda büyük fırsatlara hazır olun. Hamilelik konusunda da güzel gelişmeler var. Eğer işiniz yaratıcılıkla ilgiliyse bu dönem sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alacaksınız. Bazılarınız bu yeniayla hobilerini paraya dönüştürebilir.
Önünüze ülke değiştirme fırsatı çıkacak
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Şehir, hatta ülke değiştirebilirsiniz. Ailenizden büyük yardımlar görebilir, kendinize geniş bir ev bulabilirsiniz. Eğer ki evinizi satma niyetiniz varsa istediğiniz fiyata rahatlıkla alıcı bulacaksınız. Evde hasta biri varsa bu hafta onun sağlığında güzel gelişmeler olabilir. Aile, tapu, arsa, tarım, gayrimenkul, kariyer konularında çok şanslısınız.
Dijital projeler kazandıracak
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Kitap çıkarabilir, e-ticaret işine girebilir ya da bu alanda işleriniz varsa büyütebilirsiniz. Dijital projelerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden harika destekler söz konusu. Her türlü satış, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım faaliyetleri için uygun bir hafta. Leyleği havada görmüşçesine sürekli seyahatlere gidebilirsiniz.
Maaş artışı ya da terfi olabilir
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Bolluk, bereket ve şans sizinle olacak. Maddi konularda derin bir nefes alacaksınız adeta. Çok özel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem gelirleriniz artarken yurtdışıyla ilgili konulardan da para kazanabilirsiniz. Alım-satım işleriniz varsa bu dönem şans sizden yana olacak. Maaş artışı, terfi gibi gelişmeler de meydana gelebilir.
Dört ayak üstüne düşüyorsunuz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Para, eğitim, yayıncılık ve yurtdışı konularında veya kişisel yeteneklerinizle ilgili büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Fırsatlar ve şanslar ayağınıza geliyor. Resmen dört ayak üstüne düşeceksiniz. Tek yapmanız gereken büyük küçük demeden yakaladığınız her fırsatın yakasına yapışmak. Spora başlamak için de uygun bir dönem.