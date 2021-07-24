Gezegenlerin temsil ettikleri...

Bu hafta Kova dolunayı var. Cesur adımlar atabiliriz. Venüs, Başak burcuna geçiyor, ilişkileri iyi bir noktaya taşımaya uğraşacağız. Bu arada Güneş de Aslan burcuna geçeceği için maddi konular gündeme gelebilir.

Gökyüzü gündemi bu hafta epey kalabalık. Aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, Başak’a geçecek. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için sıkça eleştirebilir, kusurları gidermek için kolları sıvayabiliriz. Venüs, Başak burcundayken ilişkilerin ana teması ‘yarar sağlamak’ üzerine olacaktır. Derlenip toparlanmak, sağlık kontrolü yaptırmak, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, rejim yapmak için ideal bir süreç.

Venüs, Başak burcunda 16 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Akabinde Güneş, Aslan burcuna geçecek. Bu dönemde yatırım, borsa kuru, döviz ve altın gibi konular gündeme gelir. Siz de bu süreçte kendinizi daha çekici kılmak için neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Kendine güvenen, karizmatik ve kalbinizi hoplatan biriyle karşılaşabilirsiniz.

Son olarak Kova burcundaki dolunayla hayatımızda bizi kuşatan sorumluluklardan biraz olsun kurtulmak, nefes almak, özgür hissetmek için cesur adımlar atabiliriz. Özgürlük, yaşamlarımızda ana tema haline dönüşebilir.

SAĞLIĞINIZ İYİ, İŞLER YOLUNDAKoç (21 Mart-19 Nisan)

16 Ağustos’a kadar hem sağlık hem de iş konularında mutluluk verici bir sürece gireceksiniz. Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle de aşk sezonunuz başlıyor... Aşk, yatırımlar, çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak. Arkadaşlık sorumluluklarınız artabilir.

TAŞINMAK İÇİN UYGUN ZAMANBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

16 Ağustos’a kadar aşkta verimli, heyecanlı, mutlu bir süreç başlıyor. Çocuk sahibi olmak için de güzel bir zaman. Odak noktanız ev ve aileyle ilgili konular olacak. Taşınmak için uygun bir dönem. İşte sorumluluklar artabilir ve daha çok çalışabilirsiniz.