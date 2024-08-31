Gereksiz yüklerden kurtulma zamanı

Haberin Devamı

Eğer hayatımızda dağınıklık, belirsizlik ya da tamamlanmamış işler varsa 3 Eylül’de Başak burcunda gerçekleşecek yeniay bize bunları gözden geçirme ve düzene sokma şansı verecek. Yeniayın etkisini 5 gün önceden hissetmeye başladık, sonrasında 10 gün daha devam edecek. Artık küçük detaylara odaklanmadan, gereksiz yüklerden kurtulma ve enerjimizi gerçekten önemli konulara yönlendirme zamanı.

Yeniayın etkisiyle başkalarına hizmet etme isteğimiz artabilir. Sevdiklerimize yardım etmek, topluma faydalı olmak için kolları sıvayabiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kendimizi fazla yıpratmamak. Başkalarına yardım ederken kendi sınırlarımızı koruyabilmeliyiz.

Satürn’ün sert etkileşimi nedeniyle hayallerle gerçekler arasındaki ince çizgiye dikkat etmeliyiz. Boş hayaller için enerjimizi harcamayalım. Çabamızı hak etmeyen kişi ve olaylara hizmet etmeyelim. Gerçekten neyin önemli olduğunu, hangi sorumlulukların hayatımızda olması gerektiğini sorgulamaya başlayabiliriz. Belki uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projenin ne kadar zaman ve emek gerektirdiğini fark edeceğiz veya bir planımızın düşündüğümüzden fazla sorumluluk getirdiğini anlayacağız.

Haberin Devamı

İşler bize adeta durmuş veya ilerlemiyormuş gibi gelebilir. Mevcut hedeflerimizde engeller, sorunlarla karşılaşabiliriz. İş hayatımızda ya da kişisel projelerimizde bazı zorluklar yaşayabiliriz. Bu yüzden kendimizi sıkışmış ve engellenmiş hissedebiliriz.

İş hayatımızdaki zorluklar nedeniyle kendimizi engellenmiş hissedebiliriz.

Patronumuz veya ebeveynimiz gibi otorite figürleriyle bazı gerilimler yaşayabiliriz. Belki bize verilen sorumlulukların ağırlığı altında eziliyormuş gibi hissedebiliriz ya da başkalarının beklentileriyle kendi arzularımız arasında bir çatışma yaşayabiliriz.

Bu dönemde sağlığımıza ve günlük alışkanlıklarımıza odaklanmak isteyebiliriz. Uzun süredir ihmal ettiğimiz bir doktor kontrolüne gitmek, yeni bir beslenme düzenine geçmek veya daha verimli bir çalışma planı geliştirmek için harika bir zaman. Yaşam tarzımızda yapmamız gereken değişiklikler varsa bunları daha fazla ertelememeliyiz. Bu arada bu günlerde bağırsaklar, sindirim sistemi ve safra kesesi hassaslaşabilir. Ayrıca Zosma yıldızı da etkin olacağından zehirlenmeler yaşanabilir.

Haberin Devamı

HASTALIKLARA DİKKAT!

Başak burcu dünya astrolojisinde sağlık sektörünü, beslenmeyi, tarlaları, tahılları, işçileri, çalışanları, memurları, hizmet sektörünü, doktorları, ilaçları, sosyal hizmetleri, fırınları ve sendikaları temsil eder. Yani dünya genelinde yeni sağlık politikalarını, reformları ya da toplum sağlığını ilgilendiren ciddi meselelerin ortaya çıktığını görebiliriz. Satürn’ün Balık burcundaki karşıt açısı da bu süreci zorlaştırabilir. Sağlık sistemlerinde bazı aksaklıklar veya gecikmeler yaşanabilir. Belki de toplum sağlığıyla ilgili yapılması gereken önemli değişiklikler, engeller ya da yetersizlikler nedeniyle ertelenebilir. Hastalıklar tehlikeli bir noktaya gelebilir. Zosma yıldızı etkin olacağından dünya genelinde bağırsakları etkileyen hastalıklar ve zehirlenme vakalarında artış yaşanabilir.

Haberin Devamı

Çalışan haklarıyla ilgili adımlarda zorluklar çıkabilir veya işgücünü etkileyen ekonomik kısıtlamalar söz konusu olabilir. Bu dönem toplu işten çıkarmalar gündeme gelebilir.

İşin içinde Satürn olduğundan denizlerle ilgili krizler ve sorunlar yaşanabilir. Deniz kazaları, seller veya suyla ilgili krizlerden sık sık bahsedebiliriz.

Dünyada dini terör propagandası olarak kullanan gruplar veya oluşumlar ön plana çıkabilir. Liderler zor duruma düşebilir; sağlıklarından olabilirler veya iktidarları sallanabilir.