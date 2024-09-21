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Yarından itibaren Venüs, Akrep burcuna geçiyor ve 17 Ekim’e kadar burada seyahat edecek. 2 Ekim’de de 10 derece Terazi burcunda, Merkür’ün başrol oynayacağı yılın son Güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars’ın Yengeç burcundan zorlayıcı bir açısı olacak. En güçlü etkilerini de +/-2 hafta içinde hissedeceğiz. Terazi objektif kararlar almamıza yardımcı olurken Akrep burcunun etkisiyle güç oyunları veya kıskançlıklar gündeme gelebilir.

Bugün Ay 13.12 ile 13.24 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak. Ardından İkizler’e geçecek. Güneş de bugün Terazi burcunda olacak ve 1 ay burada seyahat edecek. İlişkilerimizde saygılı ve eşitlikçi bir iletişim modeli geliştirebiliriz. Diplomasi yapmak bu dönemde daha kolay olacak. Ayrıca giyim ve kuşam konusunda Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabiliriz.

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Yarın Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Bugün itibariyle Venüs, Akrep burcuna geçecek ve 17 Ekim’e kadar burada seyahat edecek. Venüs’ün bu konumu ilişkilerde tutkunun ve yoğun duyguların ortaya çıkmasına sebep olur. Aşkı yüzeyde değil, en derinlerde ve yoğun şekilde yaşama arzumuz artabilir. Gizemli ve çekici bir enerjiyle ilişkilerde güç oyunları veya kıskançlıklar gündeme gelebilir. Gerçek duygularımızla yüzleşmemiz gerekebilir. Maddi güvenlik arayışımız da yoğunlaşabilir.

YANILGIYA DÜŞEBİLİRİZ

Salı Ay 14.57 ile 17.49 arası İkizler burcunda boşlukta olacak. Ardından Yengeç burcuna geçecek. Merkür ile Uranüs arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 2 gün). Bu enerji bize orijinal düşünceler ve sıradışı çözümler üretmek için fırsat sunar. İletişimde cesur ve yenilikçi olabiliriz. Teknoloji ve bilimsel konularda büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Zihinsel özgürlüklerin ön planda olduğu, dinamik bir dönem yaşayabiliriz.

Çarşamba Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Neptün de karşı karşıya olacak (etki süresi 2 gün). Düşüncelerimizi net bir biçimde ifade etmemiz zorlaşabilir. Yanlış anlaşılmamak ve yanılgıya düşmemek için özen göstermeliyiz. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket edebiliriz. Kandırılmaya açık olabiliriz, o yüzden bir imza atmadan önce iyice okumakta yarar var.

Banka hesaplarımızda da karışıklık çıkabilir.

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Perşembe Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Merkür de bugün Terazi burcuna geçecek. 13 Ekim’e kadar burada seyahat edecek. İletişimde diplomasi, denge ve uyum arayışımız ön plana çıkabilir. İlişkilerimizde adil bir bakış açısıyla sorunlarımızı çözebiliriz. Estetik, zarafet ve sosyal bağlantılarımız önem kazanabilir. Çevremizle daha uyumlu olabiliriz.

Cuma Ay 1.11 ile 1.47 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak. Ardından Aslan burcuna geçecek. Neşelenmek, arkadaşlarla eğlenmek, gezmek ve flört etmek için önümüzde harika birkaç gün var. Bugün çocuklarımızla vakit geçirebilir veya çocuksu yönlerimizi ortaya koyabiliriz. Takılar, aksesuarlar, canlı renkler, pırıltılı giysilerle çekiciliğimizi arttırabiliriz. Beğenilmek ve yeteneklerimizle takdir toplamak isteyebiliriz.

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28 Eylül Cumartesi Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Mars ile Satürn arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 4 gün). Disiplinli ve kararlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu dönemde stratejik ve sabırlı davranabilir, uzun vadeli projelerde başarılı olabiliriz. Zorluklara karşı dayanıklılık kapasitemiz ve sorumluluk bilincimiz artar. Fiziksel enerjimizi verimli kullanarak somut sonuçlar elde edebiliriz.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Tutku kıskançlıkla zaman zaman karışabilir

Eğer bir partneriniz varsa ona duyduğunuz tutkunun arttığını fark edebilirsiniz. İlişkilerinizde daha derin bir bağ kurma arzusu duyabilirsiniz. Ancak bu tutku zaman zaman kıskançlık ya da sahiplenme hissiyle karışabilir. Duygusal dünyanızda yoğun bir sorgulama sürecine girebilir, yüzeysel kalan hiçbir şeyi kabul etmek istemeyebilirsiniz. Güven sizin için daha önemli hale gelebilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Karşılaştığınız bazı kişiler sizi büyüleyebilir

İlişkilerinizde bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Eğer bir partneriniz varsa onunla bağınız derinleşebilir ve daha tutkulu olabilirsiniz. Aranızda gizli kalan konular ya da çözülmeyen meseleler varsa bunlar açığa çıkabilir. Yeni ilişkilere başlamak için de güçlü bir dönem ama bu aşk biraz zorlayıcı olabilir. Eğer yalnızsanız karşınıza çıkan kişiler oldukça etkileyici olabilir, sizi büyüleyebilir.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Sağlık konusunda dikkatli olmanızda fayda var

Bu dönemde iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bir yoğunluk hissedebilir, daha derinlemesine bir bağ kurma ihtiyacı duyabilirsiniz. Çalışma ortamınızda daha fazla motivasyonla hareket edebilirsiniz. Ancak zaman zaman kontrol ve güç mücadeleleriyle karşılaşabilirsiniz. İhmal ettiğiniz sağlık konuları bu dönemde su yüzüne çıkabilir ve daha dikkatli olmanız gerekebilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Gizli kalmış arzularınız gün yüzüne çıkabilir

Romantik ilişkilerde yüzeysel olan hiçbir şeye tahammül edemeyebilir, partnerinizle derin bir bağ kurma arayışına girebilirsiniz. Gizli kalmış hisleriniz ve arzularınız gün yüzüne çıkabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu dönemde hayatınıza giren kişiler kalbinizi derinden sarsabilir. Yeni bir aşk kapınızda olabilir. Sanatsal projelerde ilhamınız artabilir. Ebeveynseniz çocuklarınızla daha güçlü bağ kurabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Ailenizle geçmişten gelen sorunları çözebilirsiniz

Ev hayatınızda daha fazla tutku, sahiplenme ve koruma hisleriniz öne çıkabilir. Bu dönemde ailenizle geçmişten gelen sorunlarınızı çözmek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Özellikle ebeveyniniz ya da diğer aile üyeleriyle daha yakın bir bağ kurma ihtiyacınız artabilir. Eğer evinizde değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız bu dönem çok uygun olabilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Detaylara daha fazla odaklanacaksınız

Kardeşleriniz, komşularınız ya da yakın arkadaşlarınızla daha yoğun bir iletişim kurabilir, yüzeyde kalan meseleleri çözmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde kelimeleriniz daha güçlü ve etkileyici olabilir. Uzun zamandır konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Yaratıcı projelerde derinlemesine çalışmak ve detaylara daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Kısa seyahatler gündeme gelebilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Maddi güvenliğinizi sağlamak isteyebilirsiniz

Maddi konularla ilgili önemli bir süreç sizi bekliyor. Tasarruf yapabilmek adına harika bir dönem. Maddi güvenliğinizi sağlamak için bir arayışa girebilir, kaynaklarınızı daha stratejik ve tutkulu bir şekilde yönetmeye başlayabilirsiniz. İlişkilerinizde de maddi konular gündeme gelebilir. Hatta bir krizi yönetmeniz gerekebilir. Ayrıca keyfiniz ve hayatınızı güzelleştirmek için de para harcayabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Bu dönemde cazibeniz ve karizmanız artabilir

Çevrenizdekiler üzerinde derin bir etki bırakabilirsiniz. Bu dönemde cazibeniz ve karizmanız artabilir. İlişkilerinizde derinlik arayışına girebilirsiniz. Duygusal anlamda her şeyin ya hep ya hiç tarzında olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Yarım kalan hikâyeler bu dönemde sizi tatmin etmez. Ancak bu derinlik arayışı zaman zaman krizleri beraberinde getirebilir. Eski meselelerle yüzleşmeniz gerekebilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Rüyalarınız ve sezgileriniz yoğunlaşabilir

Geçmişte yüzleşmek istemediğiniz konularla yeniden karşılaşabilirsiniz. Ruhsal anlamda kendinizi keşfetme arzunuz güçlenebilir. İlişkileriniz daha tutkulu ve gizemli bir hale gelebilir ancak bunun arkasında gizli korkular veya kaygılar da olabilir. Bu dönemde rüyalarınız ve sezgileriniz yoğunlaşabilir. Meditasyon, yoga gibi ruhsal pratiklere yönelme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Manipülatif davranışlarla karşılaşabilirsiniz

Arkadaşlarınızla daha yakın ve güçlü bir bağ kurabilir, onların desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. Ancak bu dönemde sosyal çevrenizdeki gizli dinamikler açığa çıkabilir. Kıskançlık, güç mücadeleleri veya manipülatif davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Güven ve sadakat arayışında olabilirsiniz. Sosyal projelere ya da ortak çalışmalara katılmak size hem finansal hem de manevi açıdan katkı sağlayabilir.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Terfi alabilir, kariyerinizi değiştirebilirsiniz

Profesyonel hayatınızdaki hedeflerinizi daha ciddi bir şekilde ele alabilirsiniz. Ancak yöneticilerinizle ya da üstlerinizle olan ilişkilerinizde daha stratejik hareket etmeniz gerekebilir. Kariyerinizde başarılı olmak için uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Belki bir terfi alabilir ya da kariyerinizi değiştirebilirsiniz. Toplumdaki imajınız bu dönemde ön plana çıkabilir. Başarıya ulaşma isteğiniz artabilir.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Farklı kültürlerle tanışma fırsatı elde edebilirsiniz

Hayata bakış açınızda bir değişim yaşayabilir, felsefi ve manevi konulara ilgi duyabilirsiniz. Ruhsal anlamda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğitim ve kişisel gelişim konularında kendinizi daha tutkulu ve motive hissedebilirsiniz. Uzak seyahatlere çıkabilir ya da farklı kültürlerle tanışma fırsatı elde edebilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca uzak mesafe ilişkileri de gündeme gelebilir.