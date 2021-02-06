Fikirler masaya yatırılıyor

Haftaya Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle başlıyoruz. Bu seyahat 25 Şubat’a kadar devam edecek. İlişkilerin kalitesi değişiyor. Zekâ hepimize daha çekici gelmeye başlayacak. Özellikle Kova, Aslan, Terazi burcundakiler ve yükseleni bu burçlardan olanlar aşk konusunda daha şanslı.

Salı günü Mars ve Güneş arasında sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamız pek kolay olmayabilir. Her şeyi kişiliğimize söylenmiş bir söz gibi algılayıp savaş açabiliriz. Patronlarla veya hayatımızda patron görevi gören kimselerle ilişkiler stresli seyredebilir.

Çarşamba ay günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani işler askıda kalabilir, istediğiniz sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz.

Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka işleri, borçlar, vergiler gibi konulara eğilebilirsiniz.

Cuma, Güneş’in Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. İstediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz, gün içinde iletişim çok hızlı akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduğunu unutmayarak her şeye hemen inanmayın.

Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazık ki pek mutlulukla dolu bir gün değil. İlişkilerde sorunların masaya yatırılması, bir şeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratır. Özellikle evinizde saçınızı boyayacak veya estetikle ilgili bir şeyler yapacaksanız cumartesiyi seçmemelisiniz.

Akrepler yeni eşya alabilir. İkizler burcundakiler çevrimiçi flörte açık. Oğlakların paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarıyla mutlu bir döneme giriyor. Başaklar şekere dikkat etmeli.