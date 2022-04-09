Festival gibi bir gökyüzü

Yarın Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 30 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. Bu dönem aklımız daha çok maddi konular, sanatsal işler, yaratıcılık ve güzellikle ilgili meselelere çalışacak. Yalnız fikirlerimiz sabit olabilir ve fazlasıyla inatçılık yapabiliriz. Her türlü pazarlık konusu için de verimli bir dönem.
Salı günü ‘büyük iyicil’ Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün arasında 10 gün sürecek destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hızlı ruhsal gelişim, spiritüelliğin güç, yaratıcılığın hız kazanması, evrensel şifa enerjisinin yayılması, sezgilerin güçlenmesi, meditasyonlar ve insani özelliklerin güçlenmesi gibi etkileri olacaktır. Arınmak için en güzel dönemdir.
Çarşamba günü Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sorumlulukların arttığı, organize ve planlı çalışmayla başarılı olabileceğimiz zamanlar... Her şeyi çok fazla ciddiye alabilir ve zaman zaman eğlenmeyi unutabiliriz. İş yatırımları ya da iş başvuruları yapmak, toplantılar ve işle ilgili kararlar almak için verimli bir dönem.
Perşembe Ay, 12.47 ile 22.45 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçecek. Ay’ın boşlukta olduğu günler işlerin havada ve yarım kaldığı zamanlardır. Bu yüzden bugün planlar ertelenebilir. İşler gitmiyorsa zorlamayın. Özellikle iş planları bugün istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Cuma günü Mars Balık burcuna geçecek
ve 25 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaratıcıliğımız artarken hayalini kurduğumuz konular için harekete geçebiliriz. Fakat en ufak bir sorunda pes etmeyerek... Planlı bir şekilde harekete geçmek gerek. Psikolojik ya da spiritüel konular için enerjimizi daha fazla harcayabiliriz.
Cumartesi günü 26 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Bu yeniay Satürn’den destek alırken Plüton
ile de sert bir kontağı olacak. İkili ilişkiler, aşk hayatı ve ortaklıklarla ilgili konularda yaralayıcı, zararlı etkiler söz konusu. Bencillik, dürtüsel hareket etme, ani çıkışlar ilişkilere zarar verebilir. Bu dönem sağduyulu, mantıklı hareket etmek önemli. Eskiye dair halı altına itilmiş sorunlar yüzeye çıkabilir. Her türlü ilişkide güven ve adalet sorunu oluşabilir. Yanı sıra, ayakları yere sağlam basan fikirler ve projeler de gündeme gelebilir. Sosyalleşmek size iyi hissettirebilir. Fakat işle ilgili konularda duygusal streslerle uğraşmak yorucu olabilir.
17 Nisan Pazar günü Venüs ile Uranüs arasında uyumlu bir açı oluşacak. Flört etmek, yeni heyecanların peşinde koşmak için uygun olabilir. Ama bu heyecanların geçici olup olmadığına dikkat edin. Bu dönem ilişkilerde kişisel alana olan ihtiyaç artabilir. Daha önce denemediğiniz farklı tarzlar, makyajlar, kıyafetler deneyebilirsiniz.
Hem spiritüel konularla hem de güzelleşmekle ilgilenebileceğimiz bir dönem. Perşembe iş planlarınıza dikkat!
Kariyerde güç çekişmelerinden kaçının
Koç (21 Mart-19 Nisan)
30 Nisan’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar vereceksiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bu dönem geri çekilme, dinlenme süreci olabilir. İlişkiler, anlaşmalar gündemde. İşte güç çekişmelerinden kaçının. Yurtdışı, eğitim, hukuksal konularda destek alabileceksiniz.
Terfi gelebilir, başarı kapıda
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
30 Nisan’a kadar iletişim kanallarınız açık. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Dostlarınız için fedakârlıklar yapmanız gerekebilir. Alınganlıklar yüzünden gerginlikler yaşayabilirsiniz. İşte ilişki yönetimine dikkat edin. Terfi gelebilir, önemli başarılar elde edebilirsiniz.
İşte verimli bir süreç ama alıngan olmayın
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Dostlarınızla birlikte, para kazanmak için projeler geliştirebilirsiniz. Enerjinizi işe aktaracağınız verimli bir süreç. Ama alınganlık, organize olamama bu verimli süreci baltalayabilir. Aşk hayatınız, hobileriniz, yatırımla ilgili konular gündeminizde olacak. Hırslı davranmayın.
Dostlarla fikir alışverişi yapabilirsiniz
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Dostlarınızla fikir alışverişinde olacağınız bir süreç... Yurtdışı, eğitim, yayıncılık, medya, hukuk konularında harekete geçebilirsiniz. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık konularında bazı stresleri yönetmeniz gerekebilir. Güç çekişmelerinden uzak durun. Yatırım yapabilirsiniz.
Çalıştığınız kişilere baskı uygulamayın
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Kariyerinizle ilgili konularda akıllıca hareket edeceksiniz. İş başvuruları yapmak için uygun bir zaman. Enerjinizi daha çok maddi konulara yönlendireceksiniz. Çalışma ortamınızda iletişim diline dikkat etmeli, birlikte çalıştığınız kişilere baskı uygulamamalısınız.
İlişkilerde ciddi olmaya ihtiyaç var
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Bol bol okuyacak, araştıracak, seyahat planları yapacak, tanıtım işlerinden fayda elde edebileceksiniz. İlişkilerde, ortaklıklarda ciddi
ve gerçekçi olmaya ihtiyacınız var. Riskli işlerde şansınızı çok zorlamayın. İş konularında destekleyici etkiler altındasınız.
Bağışıklık sisteminize dikkat edin
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bu ara kredi, ödeme ve vergi konularında araştırma yapabilirsiniz. Finansal konularda akıllıca kararlar verebileceksiniz. Bağışıklık sisteminize ve ayaklarınıza dikkat! İş ortamınızda uyumlu olmaya özen gösterin, alınganlıklar yapmayın.
Riskli almaya değer mi?
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Kazanç getirecek anlaşmalar yapabilirsiniz. Enerjinizi daha çok aşk, çocuklar, yatırım gibi alanlara yönlendirmeye başlıyorsunuz. Yaratıcısınız ama gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Yatırım yaparken ve aşkta alacağınız risklere dikkat!
Ev içi kazalar olabilir
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Güzel iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Taşınmak, ev almak ve satmak için harekete geçebilirsiniz. Yanız bu dönem evde, ailede alınganlıklar yüzünden gerginlikler olabilir. Ev içi kazalara, kesici aletlere dikkat! Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Hobilerinizle ilgili eğitim alabilirsiniz
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Akıllıca yatırımlar yapabilir, hobilerinizin eğitimlerine başlayabilirsiniz. Zihniniz hem çok hızlı hem de yaratıcı bir şekilde çalışacak. Ama iletişim kazalarına da açık olacağınızı bilmeniz gerek. Maddi konularda hedeflerinize ulaşmanız kolay olacak.
Gerçekçi hedefler koyun
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Ev almakla ilgili planlarınız varsa 30 Nisan’a kadar harekete geçebilirsiniz. Enerjinizi maddi konulara yönlendireceğiniz bir dönem. Hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Gündeminizde yurtdışı, ticaret, eğitim, hukuk konuları var.
Her şeyi hızla halletmeye çalışacaksınız
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Eğitimlere başlayacağınız, araştırmalar yapacağınız, seyahatler planlayacağınız, yakın çevrenizle iletişiminizin hareketleneceği bir süreç başlıyor. Her şeyi büyük hızla halletmeye çalışacaksınız. Spora, diyete başlamak için de verimli bir dönem. Sakarlıklar olabilir. Maddi konular gündeminizde...
Festival gibi bir gökyüzü
Gökyüzünün yoğun olduğu çılgın bir haftaya giriyoruz! Merkür ve Mars’ın burç değiştirmeleri, Jüpiter ile Neptün’ün buluşması, bir de Terazi burcundaki dolunay bizi yoracak.
Yarın Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 30 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. Bu dönem aklımız daha çok maddi konular, sanatsal işler, yaratıcılık ve güzellikle ilgili meselelere çalışacak. Yalnız fikirlerimiz sabit olabilir ve fazlasıyla inatçılık yapabiliriz. Her türlü pazarlık konusu için de verimli bir dönem.
Salı günü ‘büyük iyicil’ Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün arasında 10 gün sürecek destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hızlı ruhsal gelişim, spiritüelliğin güç, yaratıcılığın hız kazanması, evrensel şifa enerjisinin yayılması, sezgilerin güçlenmesi, meditasyonlar ve insani özelliklerin güçlenmesi gibi etkileri olacaktır. Arınmak için en güzel dönemdir.
Çarşamba günü Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sorumlulukların arttığı, organize ve planlı çalışmayla başarılı olabileceğimiz zamanlar... Her şeyi çok fazla ciddiye alabilir ve zaman zaman eğlenmeyi unutabiliriz. İş yatırımları ya da iş başvuruları yapmak, toplantılar ve işle ilgili kararlar almak için verimli bir dönem.
Perşembe Ay, 12.47 ile 22.45 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçecek. Ay’ın boşlukta olduğu günler işlerin havada ve yarım kaldığı zamanlardır. Bu yüzden bugün planlar ertelenebilir. İşler gitmiyorsa zorlamayın. Özellikle iş planları bugün istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Cuma günü Mars Balık burcuna geçecek
ve 25 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaratıcıliğımız artarken hayalini kurduğumuz konular için harekete geçebiliriz. Fakat en ufak bir sorunda pes etmeyerek... Planlı bir şekilde harekete geçmek gerek. Psikolojik ya da spiritüel konular için enerjimizi daha fazla harcayabiliriz.
Cumartesi günü 26 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Bu yeniay Satürn’den destek alırken Plüton
ile de sert bir kontağı olacak. İkili ilişkiler, aşk hayatı ve ortaklıklarla ilgili konularda yaralayıcı, zararlı etkiler söz konusu. Bencillik, dürtüsel hareket etme, ani çıkışlar ilişkilere zarar verebilir. Bu dönem sağduyulu, mantıklı hareket etmek önemli. Eskiye dair halı altına itilmiş sorunlar yüzeye çıkabilir. Her türlü ilişkide güven ve adalet sorunu oluşabilir. Yanı sıra, ayakları yere sağlam basan fikirler ve projeler de gündeme gelebilir. Sosyalleşmek size iyi hissettirebilir. Fakat işle ilgili konularda duygusal streslerle uğraşmak yorucu olabilir.
17 Nisan Pazar günü Venüs ile Uranüs arasında uyumlu bir açı oluşacak. Flört etmek, yeni heyecanların peşinde koşmak için uygun olabilir. Ama bu heyecanların geçici olup olmadığına dikkat edin. Bu dönem ilişkilerde kişisel alana olan ihtiyaç artabilir. Daha önce denemediğiniz farklı tarzlar, makyajlar, kıyafetler deneyebilirsiniz.
Hem spiritüel konularla hem de güzelleşmekle ilgilenebileceğimiz bir dönem. Perşembe iş planlarınıza dikkat!
Kariyerde güç çekişmelerinden kaçının
Koç (21 Mart-19 Nisan)
30 Nisan’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar vereceksiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bu dönem geri çekilme, dinlenme süreci olabilir. İlişkiler, anlaşmalar gündemde. İşte güç çekişmelerinden kaçının. Yurtdışı, eğitim, hukuksal konularda destek alabileceksiniz.
Terfi gelebilir, başarı kapıda
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
30 Nisan’a kadar iletişim kanallarınız açık. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Dostlarınız için fedakârlıklar yapmanız gerekebilir. Alınganlıklar yüzünden gerginlikler yaşayabilirsiniz. İşte ilişki yönetimine dikkat edin. Terfi gelebilir, önemli başarılar elde edebilirsiniz.
İşte verimli bir süreç ama alıngan olmayın
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Dostlarınızla birlikte, para kazanmak için projeler geliştirebilirsiniz. Enerjinizi işe aktaracağınız verimli bir süreç. Ama alınganlık, organize olamama bu verimli süreci baltalayabilir. Aşk hayatınız, hobileriniz, yatırımla ilgili konular gündeminizde olacak. Hırslı davranmayın.
Dostlarla fikir alışverişi yapabilirsiniz
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Dostlarınızla fikir alışverişinde olacağınız bir süreç... Yurtdışı, eğitim, yayıncılık, medya, hukuk konularında harekete geçebilirsiniz. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık konularında bazı stresleri yönetmeniz gerekebilir. Güç çekişmelerinden uzak durun. Yatırım yapabilirsiniz.
Çalıştığınız kişilere baskı uygulamayın
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Kariyerinizle ilgili konularda akıllıca hareket edeceksiniz. İş başvuruları yapmak için uygun bir zaman. Enerjinizi daha çok maddi konulara yönlendireceksiniz. Çalışma ortamınızda iletişim diline dikkat etmeli, birlikte çalıştığınız kişilere baskı uygulamamalısınız.
İlişkilerde ciddi olmaya ihtiyaç var
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Bol bol okuyacak, araştıracak, seyahat planları yapacak, tanıtım işlerinden fayda elde edebileceksiniz. İlişkilerde, ortaklıklarda ciddi
ve gerçekçi olmaya ihtiyacınız var. Riskli işlerde şansınızı çok zorlamayın. İş konularında destekleyici etkiler altındasınız.
Bağışıklık sisteminize dikkat edin
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bu ara kredi, ödeme ve vergi konularında araştırma yapabilirsiniz. Finansal konularda akıllıca kararlar verebileceksiniz. Bağışıklık sisteminize ve ayaklarınıza dikkat! İş ortamınızda uyumlu olmaya özen gösterin, alınganlıklar yapmayın.
Riskli almaya değer mi?
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Kazanç getirecek anlaşmalar yapabilirsiniz. Enerjinizi daha çok aşk, çocuklar, yatırım gibi alanlara yönlendirmeye başlıyorsunuz. Yaratıcısınız ama gerçekçi olmakta zorlanabilirsiniz. Yatırım yaparken ve aşkta alacağınız risklere dikkat!
Ev içi kazalar olabilir
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Güzel iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Taşınmak, ev almak ve satmak için harekete geçebilirsiniz. Yanız bu dönem evde, ailede alınganlıklar yüzünden gerginlikler olabilir. Ev içi kazalara, kesici aletlere dikkat! Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Hobilerinizle ilgili eğitim alabilirsiniz
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Akıllıca yatırımlar yapabilir, hobilerinizin eğitimlerine başlayabilirsiniz. Zihniniz hem çok hızlı hem de yaratıcı bir şekilde çalışacak. Ama iletişim kazalarına da açık olacağınızı bilmeniz gerek. Maddi konularda hedeflerinize ulaşmanız kolay olacak.
Gerçekçi hedefler koyun
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Ev almakla ilgili planlarınız varsa 30 Nisan’a kadar harekete geçebilirsiniz. Enerjinizi maddi konulara yönlendireceğiniz bir dönem. Hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Gündeminizde yurtdışı, ticaret, eğitim, hukuk konuları var.
Her şeyi hızla halletmeye çalışacaksınız
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Eğitimlere başlayacağınız, araştırmalar yapacağınız, seyahatler planlayacağınız, yakın çevrenizle iletişiminizin hareketleneceği bir süreç başlıyor. Her şeyi büyük hızla halletmeye çalışacaksınız. Spora, diyete başlamak için de verimli bir dönem. Sakarlıklar olabilir. Maddi konular gündeminizde...