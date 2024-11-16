‘Ey özgürlük!’

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Bu hafta gökyüzünde güçlü değişim ve yenilenme enerjileri öne çıkıyor. Plüton’un Kova burcuna geçişiyle kolektif düzeyde dönüşüm ve özgürlük arayışı vurgulanacak ve bu 2042’ye kadar devam edecek. Güneş’in Yay burcuna geçişiyse iyimserliği ve keşfetme arzusunu arttıracak. İlişkilerde bizi daha derin ve sorumlu adımlar atmaya teşvik eden Venüs-Satürn desteğiyle haftayı verimli kapatacağız. Ama haftanın en önemli olayı, etkilerini ay sonuna kadar hissedeceğimiz Boğa burcundaki Uranüsyen dolunay!

Bugün Ay, İkizler burcunda seyahat ederken bilgi alışverişi, iletişim ve sosyal etkileşimler ön plana çıkacak. Merak duygumuz artabilir. Entelektüel sohbetler yapmak için güzel bir gün. Güneş ile Neptün arasındaki üçgen açı yaratıcılığımızı ve sezgilerimizi güçlendirecek. Duygusal

anlamda kendimizi hassas ve anlayışlı hissedebilir, başkalarının duygularına daha duyarlı yaklaşabiliriz. Bu açı hayal gücümüzü ve ilhamı da attırır; sanatsal ve ruhsal çalışmalara yönelmek için destekleyici bir enerji sunar.

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Yarın sabah Ay, İkizler burcunda boşlukta olacak. Bu saatlerde belirsizlikler veya plansız gelişmeler yaşanabilir. Ay 11.49’da Yengeç burcuna geçince duygusal hassasiyetler ve aile temaları öne çıkacak. Merkür’ün Şiron ile yaptığı üçgen açı iletişimde şifa getiren diyaloglara olanak tanıyabilir. Eski yaraları onarmak veya çözüm bulmak için konuşmalar yapmak adına uygun bir gün. Bu etki iki gün devam edecek.

Salı Ay tüm gün Yengeç burcunda kalacak. Duygusal güvence arayışımız artabilir. Plüton ise yıllar sonra burç değiştirerek Kova’ya geçiyor. Bu kolektif düzeyde önemli bir değişimin başlangıcını simgeliyor. 2042’ye dek devam edecek bu etki, toplum ve teknoloji odaklı dönüşümlere zemin hazırlayacak.

Özgüvenimiz yükselecek

Çarşamba Ay, Yengeç burcunda 14.18 ile 16.50 arasında boşlukta olacak, bu saatlerde önemli kararlardan kaçınmak faydalı olabilir. Ay Aslan burcuna geçtiğinde kendimizi ifade etme isteğimiz artabilir. Güneş ile Plüton arasındaki sekstil açı güçlü dönüşümleri destekleyebilir. Özgüvenimizi ve kararlılığımızı arttırarak stratejik adımlar atmak için iki gün sürecek bu enerjiden yararlanabiliriz.

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Perşembe Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat ederken yaratıcılığımız ve kendimize güvenimiz artabilir. Güneş de Yay burcuna geçiyor. Bu enerji bir ay boyunca iyimserliği, özgürlüğe olan tutkuyu arttıracak. Seyahatler, yeni keşifler, eğitim konuları öne çıkabilir. Yay enerjisiyle daha açık görüşlü ve keşfe meraklı bir ruh hali yayılabilir.

Cuma Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edip yaratıcı projeler ve sosyal etkinlikler için destekleyici bir enerji sunacak. 16.13 itibariyle de boşlukta olacak. Bu saatlerden sonra akışa bırakmak daha faydalı olabilir. Venüs ile Satürn arasında oluşacak sekstil açı ilişkilerde sorumluluk alma ve bağlılık konularını gündeme getirebilir.

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23 Kasım Cumartesi Ay sabah 2.00’de Başak burcuna geçerek tüm gün burada seyahat edecek. Detaylara odaklanmak, düzen ve organizasyon işleriyle ilgilenmek için elverişli bir gün. Pratik ve analitik düşünce, günlük işleri daha verimli hale getirebilir. Sağlık, hijyen ve kişisel bakım konularında adımlar atmak isteyebiliriz.

BOĞA BURCUNDAKİ URANÜSYEN DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Kendi değerinizin farkına varacağınız günler geliyor

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Ani bir masraf veya gelir artışıyla karşılaşabilirsiniz. Para konusunda yeni bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin çünkü aşırı risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Dolunayın etkisiyle kendinizi daha özgür hissetmek isteyebilir, kısıtlayıcı finansal sorumluluklardan kurtulma arzusu duyabilirsiniz. İş hayatında yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Kendi değerinizin farkına varacağınız bir dönem.

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İmaj değişikliği yapabilir, farklı bir stil deneyebilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Uranüs’ün enerjisiyle kişisel kimliğiniz ve dış dünyaya yansıttığınız imajınız üzerinde beklenmedik değişimler olabilir. Yeni bir stil denemek isteyebilirsiniz. Hayatınızın birçok alanında, özellikle de ilişkilerde özgürlüğünüzü koruma isteğiniz artacak. Dijital işleriniz bu dönemde hız kazanabilir, yeni bir elektronik alet alabilirsiniz. Tahammülünüz epey az olacak.

Bilinçaltınızdaki korkularınızla yüzleşme zamanı

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İç dünyanızda büyük bir uyanış yaşayabilirsiniz. Gizli kalan duygular, bastırılmış düşünceler ve bilinçaltındaki korkularınızla yüzleşme zamanı. Rüyalarınızın bu dönemde ne anlatacağına dikkat etmelisiniz. Uzun zamandır kafanızı kurcalayan meseleleri çözme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Gizli ilişkiler veya sakladığınız bazı sırlar ortaya çıkabilir. Yurtdışıyla ilgili sürpriz gelişmeler olası.

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Bazı dostluklar sonlanacak, yenileri başlayacak

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaş çevrenizle ilgili beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz; bazı dostluklar sonlanacak ya da yeni insanlar hayatınıza girecek. Sosyal çevrenizdeki bu değişimler uzun vadeli hedeflerinizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayabilir. Bu dolunay sosyal medyada daha fazla görünür olmanızı da destekleyebilir. Hayalleriniz ve idealleriniz konusunda daha cesur kararlar alabilirsiniz.

Otorite figürleriyle ilişkilerde diplomatik olmaya çalışın

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Profesyonel hedeflerinizde radikal kararlar alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Kariyerinizde beklenmedik fırsatlar, yön değişiklikleri söz konusu. Statü ve tanınma arzunuz artacak, toplumda daha fazla görünür olmak, size

heyecan vermeyen sorumluluklardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Otorite figürleriyle ilişkilerde sürtüşmeler yaşanabilir, bu dönemde diplomatik olmaya çalışın.

Bekleyen bir seyahat planını aniden uygulayabilirsiniz

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Hayatınızda bilginin ve öğrenmenin değerini yeniden tanımlayabilirsiniz. Uzun süredir uygulamak istediğiniz bir seyahat planı varsa aniden hayata geçirme isteği duyabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılarınızda veya yabancılarla ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızdaki konfor alanlarını terk etmek, yenilikçi fikirlere açık olmak için cesaret kazanabilirsiniz.

Sırlar ortaya çıkabilir, bu durum sizi etkileyebilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Ortak kaynaklar, eşinizin finansal durumu ve borçlar gündeme gelebilir. Beklenmedik bir ödeme veya finansal yardım alabilirsiniz. Miras, sigorta veya kredi gibi konuları araştırabilirsiniz. İlişkilerinizde güç dengesiyle ilgili konulara dikkat etmelisiniz, bağımsızlık arayışınız çatışmalara yol açabilir. Gizli kalmış bazı sırlar ortaya çıkabilir ve bu durum sizi derinden etkileyebilir.

Hayatınıza yenilik katacak biriyle tanışabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Evlilik, iş ortaklıkları ve yakın ilişkilerde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlişkinizdeki özgürlük ihtiyacı artabilir, karşılıklı olarak bireysel alanlara daha fazla saygı duymanız gerekebilir. Dengesizlikleri fark edebilir ve sizi kısıtlayan bağlardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Hayatınıza yenilik katacak biriyle tanışabilir veya var olan ilişkilerinize farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz.

İş stresini azaltacak alışkanlıklar edinebilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

İş ortamınızda beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz; belki yeni bir projeye başlayacak ya da sorumluluklarınızda değişiklikler göreceksiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir, bu yüzden bedeninize iyi bakın. İş stresini azaltmak ve günlük rutininizi düzenlemek için yeni alışkanlıklar edinmek isteyebilirsiniz. Sıradanlıktan uzaklaşarak yenilikçi fikirlerle daha verimli olabileceğinizi fark edeceksiniz.

Çocuk isteyenler güzel sürprizlerle karşılaşabilir

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Aşk hayatınızda ani gelişmeler yaşanabilir. Bir ilişki aniden başlayabilir ya da mevcut ilişkinizde farklı bir yola girebilirsiniz. Dolunay kendinizi ifade etmek ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarmak için de size ilham verecek. Çocuk sahibi olmak isteyenler güzel sürprizlerle karşılaşabilir. Yaratıcı yönlerinizi daha cesur ifade etmek isteyebilir, hobilerinizi profesyonelliğe taşımayı düşünebilirsiniz.

Köklerinizi sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Aile ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Taşınma ya da evinizde değişiklik yapma kararı alabilirsiniz. Yeni bir ev arayışına girmek için uygun bir zaman olabilir. Aile üyeleriyle ilişkilerinizde bağımsızlık ihtiyacınız artacak. Uranüs’ün etkisiyle köklerinizi ve geçmişinizi sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle aile büyükleriyle ilişkilerinizde beklenmedik sürtüşmeler yaşanabilir.

Kendinizi geliştirme fırsatları yakalayabilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız veya komşularınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Beklenmedik haberler alabilir veya ani seyahat planları yapabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi daha özgür ve cesurca ifade etmek isteyebilirsiniz. Yeni bilgi kaynaklarına ulaşma ve kendinizi geliştirme fırsatları yakalayabilirsiniz. Sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz.