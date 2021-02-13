Eskiyle yeni karşı karşıya

Merkür retrosuyla ilgili hemen herkesin bir fikri var artık. Bu, bir astrolog olarak benim açımdan harika bir şey! Ancak bilmeyenler için baştan anlatayım... Merkür’ün geri gitmesi ne anlama geliyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.

Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...

Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.

O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.

Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.

Etkileri çoktan başladı!

Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.