Eskilere bay bay deyip yeni ufuklara yelken açın

Bu hafta meydana gelecek Satürn ve Uranüs arasındaki etkileşim 2021’in bir fragmanını sunacak bize. Bu etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Belki de alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekecek.

Yılın en önemli haftalarından birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Bu ikilinin etkileşimi aslında 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yıl boyunca güçlü bir şekilde devam etse de şubat, haziran ve aralık ayında en güçlü seviyeye ulaşacak.

Peki, bu ikiliyi özel kılan ne? Astroloji döngülerle çalışır. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardır. Ancak bu döngüler sadece Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardır. İşte Satürn ve Uranüs arasında da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yılda tamamlanır. Her 10 senede bir de kendi aralarında etkileşim içinde olurlar.

Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kısıtlayıcı, denetleyici, düzenleyici, test eden yaşlı kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karşımıza çıkar ve zamanı yönetir. Kendi yerini almalarından korktuğu için çocuklarını yiyen bir titandır. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, şoke edici ve aniden gelişen skandal olay ve durumlarla ilişkilidir. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Eski ve yeni düzen arasındaki çekişme... Uranüs bizi konfor alanımızdan çıkmamız için harekete geçirmeye çalışırken Satürn alıştığımız sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekişmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal değişimler, diğer yanda bu değişimlere direnenler...

Özgürleşmek adına...

Şubat, haziran ve aralık aylarında bizi büyük değişimler bekliyor. Yeni düzen yavaş yavaş eski alışkanlıklarımızın yerini alacak. Bu nedenle eskiye sıkı sıkıya tutunmak yerine hayatın getirdiği değişimlere adapte olmak en akıllıcası. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoğumuzun işimizi, iş yapma şeklimizi, işle ilgili alışkanlıklarımızı değiştirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatırım alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelebilir.

Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduğunu da düşünecek olursak belki de hayatımızda özgürlük elde etmek adına ciddi adımlar atmanın eşiğinde de olabiliriz. Bazen alışkın olduğumuz koşullarda rahat hareket ettiğimizi ve hatta daha özgür olduğumuzu düşünürüz. Ancak o koşulları değiştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra görürüz ki onlar aslında bizi bağlayan, hareket etmemizi zorlaştıran şeylermiş... Bu tıpkı bir ilişkiyi alışkanlıklar yüzünden bitiremeyip bittiği zaman ‘Keşke daha önce bitirseymişim, hayat şu an daha güzel’ duygusunu yaşamak gibidir. Bu yüzden omuzlarınıza yük olan ve hayattaki alanınızı kısıtlayan konulara karşı büyük bir farkındalık geliştirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doğru zamanlardayız. Kolay olacağını iddia etmiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerek, değil mi!

Kısıtlamalar artabilir