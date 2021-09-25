Eski sevgililer ‘hortlayabilir’

Merkür ile Jüpiter arasındaki etkiyle bu hafta iyimser olabilir, hedefler koyup harekete geçebiliriz. Salı, Balık burcunda meydana gelecek dolunaysa akılcı olmakla duygular arasında denge kurma gerekliliği hissettirecek.

Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki güçlü etkiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman... Fazlaca iyimser olabiliriz. Bu hafta konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim ve dinle ilgili konular olabilir. Evlilik, aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşmeli işleri halletmek, ticaret yapmak için atılımda bulunmak, eğitime başlamak, seyahat planlamak için çok ideal bir hafta.

Salı, Balık burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay akılcı ve gerçekçi olmakla duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. Ruhumuzu rahatlatmak için meditasyon yapabiliriz.

Çarşamba günüyse Güneş, Terazi burcuna geçecek. Bir ay boyunca odak noktamız estetikle ilgili konular, güzellikler, sanat, moda, evlilik ve ilişkiler olacak.

Perşembe, Venüs ile Uranüs karşı karşıya olacak. Partnerinizi kısıtlamamaya özen gösterin. Ortaklıklar kurmak için pek de olumlu bir zaman değil. İlişkiler ani başlayıp bitebilir.

Cuma ise Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması maddi konular, rahatlık, keyif, yeme-içme olacak.

Cumartesi, Mars ile Satürn arasında güçlü bir etkileşim olacak. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden fazla ciddileşebiliriz.