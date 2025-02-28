Eski konularla yüzleşme zamanı

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İlişkileri, aşkı, mutluluğu, parayı ve keyfi sembolize eden Venüs, bugün itibariyle geri hareketine

başlıyor. Bu geri hareket 14 Nisan’a kadar devam edecek. Venüs’ün geri hareketi Koç burcunun 10’uncu derecesinde başlayacak ve Balık burcunun 24’üncü derecesinde son bulacak. Bakalım bu süreçte bizi neler bekliyor?

İlişkilerimizde “Artık dayanamayacağım, ayrılıyorum” gibi fevri çıkışlar yapma eğilimimiz artabilir. Bir anda masayı devirip ertesi gün “Belki biraz abarttım” diyebiliriz. Özellikle eski sevgililerle ilgili konular tekrar gündemimize gelebilir. Birden “O aslında iyiydi” diyerek geri dönmeyi düşünebiliriz.

Retro dönemleri eski konularla yüzleşme zamanlarıdır. Eski ilişkiler, eski kavgalar, yarım kalmış flörtler tekrar ortaya çıkabilir. Mesela sosyal medyada gezinirken bir bakarsınız, yıllar önce konuştuğunuz birinden “Nasılsın” mesajı gelmiş. Bu dönemde bu kişiyle tekrar iletişime geçmek çekici görünebilir. Ama Koç burcunun etkisiyle biraz sabırsız davranıp hemen bir şeyler yaşamak isteyebiliriz. Sonrasında da “Acaba doğru karar mı verdim” diye sorgulamalar başlayabilir.

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Değişim isteği artabilir

Venüs’ün geri hareketi bir şeyleri durup yeniden değerlendirme sürecidir. Evren bize “İlişkilerde neyi yanlış yapıyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? Eski hesapları kapattın mı” diye sorar. Eğer şu an bir ilişkiniz varsa geri giden Venüs altında küçük meseleler büyüyebilir. “Benim dediğim olacak” ya da “Neden hep senin isteklerine uyuyoruz” gibi tartışmalar çıkabilir.

Kendimize dair ‘Ben gerçekten ne istiyorum? Nasıl görünsem kendimi daha iyi hissederim’ gibi sorularla karşılaşabiliriz. Koç’un cesur enerjisi ‘Saçımı kırmızıya boyasam mı?’ ya da ‘Gardırobumu mu yenilesem’ gibi fikirleri aklımıza getirebilir. Ancak retro dönemlerinde büyük değişiklikler sonradan pişmanlık yaratma potansiyeline de sahip. Özellikle büyük değişimlerden önce dikkatlice düşünmek gerekiyor.

Venüs aşkın yanı sıra parayı da simgeler. Koç enerjisi mali konularda risk alma eğilimimizi arttırabilir. ‘Kriptoya mı girsem, şunu mu yapsam, bunu mu alsam’ gibi düşünceler havada uçuşabilir. Ama retrodayken hızlı ve düşünmeden atılan adımlar, sonrasında can sıkabilir. Belki bir yatırım fırsatı gözünüze çok cazip gözükecek ama Koç’un o heyecanına kapılarak hemen balıklama atlamayıp biraz beklemeyi öneririm.

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Venüs geri hareketi sanatsal projelerde motivasyon kaybına neden olabilir. “Hemen bitsin” baskısıyla, yarım kalmış bir resim veya yazı bizi strese sokabilir. Örneğin, ‘Bu romanı neden bitiremiyorum’ diye öfkelenip tüm dosyayı silebiliriz!

Ayrılsak da barışabiliriz

Bu dönemde değerli kayıp eşyamızı da bulabiliriz. Uzun süredir kullandığımız kozmetiklere karşı cildimiz birden hassasiyet gösterebilir, alerjiler artabilir, aman dikkat! Bilmediğimiz ürünleri denemeyelim, doğal ve hafif ürünlere yönelelim.

İlişkileri olanlar bu dönemde ayrılıklar olursa da üzülmesin, her an barışma ihtimali var. Retro zamanı ayrılıklar ayrılıktan sayılmaz. İlişkilerini gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır. İlişkilerde kafa karışıklığı, zihin karışıklığı dönemi olduğundan bu süreçte aldatma ve aldatılma hikâyeleri de gündeme gelebilir.

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Barış ve huzuru yakalamanın biraz zor olduğu bu süreçte ahlaki değerlerimizi korumaya özen gösterelim. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değil, unutmayalım. Ayrıca kilo vermek de zorlaşabilir, yaptığımız diyetten memnun kalmayabiliriz. Pahalı eşya almak ve yeni ortak işlere başlamak için de biraz beklemekte fayda var.