Eski, işe yaramayan ne varsa geride bırakın

Bu etkileşimin ilk bölümü şubatta başlamıştı. Şimdi ikinci bölüm... Bu durum dünyada ve hisse senedi piyasalarında istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve teknolojinin yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Tarihten örneklerle açıklayacağım...

Bu yıl Kova burcunda seyahat eden Satürn ile Boğa burcunda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu etkileşimi 2021’de ilk kez şubatta deneyimledik. Bu ay ikinci raunt... Aralıkta bir tane daha...

Satürn ve Uranüs etkileşimi dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknolojinin yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn, hâkimiyetini dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse Uranüs de özgürlük, bağımsızlık dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir... Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir, halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir. Yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacak. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e ‘kare açı’ gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir.

Haziran ve aralıkta Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme büyük depremlere zemin hazırlayabilir. Ayrıca Avrupa’da yükselişe geçen milliyetçiliği engelleme çalışmalarıyla karşılaşabiliriz bu aylarda. Uranüs ve Satürn etkileşimiyle hava yolculuklarında sıkıntılar, kazalar, grev gibi konular da gündeme gelebilir. Yine bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar yaşanabilir.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

1951 ve 1952’deki Satürn-Uranüs etkileşimi Terazi ve Yengeç burçlarındaydı...

- 1951’de Türkiye işsizlikte rekor kırdı: 1.1 milyon işsiz...

- Adnan Menderes istifa etti.