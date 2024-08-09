‘Engelli koşu’ya hazır olun!

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Astrolojik işaretlerde iyi göstergeler olduğu gibi zaman zaman zor göstergeler de vardır. İşte önümüzdeki iki haftalık süreç hem bireysel hayatlarımızda

hem de dünya açısından oldukça kritik ve zor bir sürece işaret etmekte. Peki, neden?

Klasik astrolojide iki tane kötücül olarak adlandırılan gezegen var. Biri Mars, diğeri de Satürn. Biri büyük şeytan (Satürn), diğeri küçük şeytan (Mars). Mitolojideki sembolizmlerinde biri tahtını asla bırakmak istemeyen ve bu uğurda çocuklarını bile yiyen Kronos (Satürn), bir diğeriyse bencilce istekleri için bile savaş çıkarabilen Ares (Mars). Bu ikili 10-15 günlük süreçte kare dediğimiz sert etkileşimde olacak ve bunlara büyüteç gezegen Jüpiter eşlik edecek. Tüm bunlar yaşanırken iletişimin gezegeni olan Merkür de retro yani geri harekette olacak.

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Bu dönemde cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürleriyle aramızda gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir. Hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun günler değil. Taleplerimiz reddedilebilir.

Tansiyon yükseliyor

Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Cinsel anlamda sorunlar çıkabilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışma sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz, düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında, özellikle de patronlarla sorunlara dikkat! İş ortamında rekabette ederken problemlere hazırlıklı olun.

Sportif faaliyetler için de iyi değil bu süreç; kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın, spor yaparken de riskli hareketlerden kaçının. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileriyle tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kanla ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir. Dişler ve kemikler kırılgandır.

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Dünyaya gelirsek; Mars ve Jüpiter, İkizler burcunda; Satürn ise Balık burcunda seyahat ediyor. Bu, toplumsal ve uluslararası düzeyde çatışma ve gerginlikleri arttırabilir. Projelerde gecikmeler, bürokratik engeller ve yavaşlama getirebilir. Ekonomi ve iş dünyasında zorluklar ortaya çıkabilir. Yatırımlar ve ticari girişimlerde dikkatli olunması gerekebilir.

Ayrıca bu durum depremler, kargaşa ve kazalarla ilgilidir. Bu yüzden doğal afetlerde artış söz konusu olabilir. Özellikle yangın ve kazalar çokça meydana gelebilir. Dünya üzerinde tansiyonu yüksek zamanlardan geçeceğiz. Yanardağ aktivitelerine tanıklık edebiliriz.

Askeri hareketlilik veya terör saldırıları da söz konusu olabilir. Teknolojik engeller, kazalar, siber saldırılar, güvenlik ihlalleri, teknolojik krizler ve sorunlar hafta boyunca masaya yatırılabilir. Savaş seslerinin iyiden iyiye yükselebileceği zamanlar.

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Yanlış anlamalar, bilgi kirliliği ve iletişimde gecikmeler olabilir. Toplumda dedikodular. Özellikle denizlerle ilgili stresli durumlar ortaya çıkabilir. Deniz kazaları, deniz taşmaları, sel gibi... Ayrıca bu ayın geneli liderlerin, yöneticilerin zor durumda kalacağı zamanları gösteriyor.