Engelli koşuya hazır mıyız?

Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Bu süreçte ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak: Vatan ve millet, çocuklar, hamilelik ve anneler, gıda ve gıda kaynakları, tarım...

Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.

Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.

DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK

Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.

Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...

Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.