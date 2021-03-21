Engelli koşuya hazır mıyız?

Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.
William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.
Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.
Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETİK ASTROLOJİ İÇİN...
Pazartesi ve salı Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve güzelleşmek için uygun bir zaman. Aranızın bozuk olduğu birileri varsa barışmak için adımlar atılabilir. Çarşamba günüyse Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etki olacak. İlişkilere heyecan katmak, sürprizler yapmak için güzel bir gün. Heyecan verici karşılaşmalar yaşanabilir, birilerinden aniden hoşlanabiliriz.
Perşembe itibariyle Mars burç değiştirerek İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars savaşmak, savunmak, mücadele etmek anlamına gelir. İkizlere geçtiğinden bilgi ve eğitim için savaşacağımızı işaret edebilir. Beyin ve dil arasındaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma şahane güzel gün. Zira Merkür ile Jüpiter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Eğitim, teknoloji, dijital konular, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda güzel fırsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tüm gün Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya başlamak, farklı ve yabancı kültürlerle ilgili bilgi edinmek için uygun.
KARDEŞLERLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yakın çevreniz, kardeşlerle olan ilişkilerde stresli durumlar, ağız dalaşları yaşanabilir. Otomobilinizin bakımını ihmal etmeyin, trafikte çok daha dikkatli olun. İletişimin hızlanacağı bir süreç başlıyor. Eğitim alıyorsanız eğitmenlerinizle kavga etmeyin.
Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç değiştirdiği dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük şeytan’, Mars’a ise ‘küçük şeytan’ demişler zamanında. Bugünkü konumuz küçük şeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı, kıyasıya mücadele, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları... Mars, İkizler burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları bu burçla birleştirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz... İkizler astrolojide ifade, konuşma, bilgi, seyahat, eğitim, her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara işaret eder. Mars, İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BİLGİLERİ CEPHANENİZE EKLEYİN
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir. Bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadık her yerde pot kırabiliriz. Ama iletişim dediğimiz anda aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız kazanacağımız kesin. Elbette bilginin temsilcisi İkizler burcuna kötücül Mars yerleştiğinde kötü ve hatalı bilgilerin bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.
Mars, İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimiz anlamına gelir. Ama sadece akılda; düşünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça ağız dalaşı yaşanabilir; kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaşmak anlamına geliyor. Mars İkizler burcundaysa savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleştireceğiz.
Haftanın ilk günü Ay’ın Yengeç burcundaki seyahatiyle geçecek. Eve dair uğraşlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi güvende hissetmek önemli olacak. Yarın bazı yatırım araçlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Salı günü Mars ile Plüton arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça güç içeren bir etkisi olduğu için kavgadan, çatışmadan uzak durmak gerek. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz.
Çarşamba günü Güneş ile Uranüs arasında destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iş fırsatları çıkabilir; kariyerle ilgili konularda hızlı kararlar alabileceksiniz. Perşembe Venüs, Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.
İlişkilerin rengi değişiyor; daha romantik, sezgisel, yumuşak, ayaklarınızı yerden kesecek ilişkiler zamanı başlıyor. Bu dönem estetik, güzellik, yaratıcılık gerektiren her türlü konu için de çok uygun. Cuma günüyse Ay günün büyük bir çoğunluğunu Aslan burcunda geçirecek. Onaylanmak, fark edilmek önemli olurken egosu yüksek kişilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Zamanınızı temizlikle, el oyalayan uğraşlarla, çekmeceleri, bilgisayarınızı, telefonunuzu düzenlemekle geçirebilir, çok fazla iş yapabilirsiniz.
YETİŞTİRMENİZ GEREKEN İŞLER SIRADAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Başak burcunun 8’inci derecesinde, başrolünde Venüs’ün olduğu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açısı olmayan, stres katsayılarımızı yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoş’ olacak. Bu sefer gamlı baykuşluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan başlayarak yaklaşık 15 gün etkisini gösterecek. Başak burcunda meydana geldiği için hem kişisel yaşamlarımızda hem de dünya üzerinde Başak burcunun sembolize ettiği temalar ön planda...
Başak dendiği anda aklınıza gelmesi gerekenler şunlar: Düzenlemek, bir şeyleri toparlamak, hazırlık yapmak, temizlemek, detaylar, çalışmak ama çok çalışmak, hizmet ve servis vermek, sağlıkla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleştiriler, hata aramak, mükemmele ulaşma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endişe...
Sağlık konularında anksiyeteler, psikosomatik rahatsızlıklar; karın bölgesi, bağırsaklar, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kolonlar, pankreas öne çıkıyor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayın başrol oyuncusu Venüs... Dolunay sırasında Venüs, Balık burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aşk, meşk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katınca dolunayın etkileri nasıl olacak, bir göz atalım...
Haftanın ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hızlı başlıyoruz. Biraz sabırsız ve tepkisel de olabiliriz. Baş ve göz ağrılarına dikkat! Perşembe günü Güneş’in Balık burcuna geçişiyle beraber atmosfer biraz yumuşamaya başlıyor. Merhamet, fedakârlık, yaratıcı işlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, İkizler burcunda seyahat edecek. İletişimin hızlanacağı ve önemli haber akışlarının olacağı bir gün. Yine koşullarınız izin verirse yeni bir şeyler öğrenebilir ve eğitim araştırmaları yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasındaki etkileşimle ilişkilerde sevgi ve aşk yarışı ortaya çıkabilir. Aşktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür durağan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletişim, ifade, konuşma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranın. Yazışmalarınızı doğru kişilerle yaptığınıza emin olun.
İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileşimi bu haftanın belirleyicisi olacak. Baş ağrılarına dikkat! Perşembeden itibaren sokak hayvanlarına yardım gibi merhamet yoğunluklu işlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOŞULLARINIZ FARKLILAŞIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yılın en önemli haftalarından birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Bu ikilinin etkileşimi aslında 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yıl boyunca güçlü bir şekilde devam etse de şubat, haziran ve aralık ayında en güçlü seviyeye ulaşacak.
Peki, bu ikiliyi özel kılan ne? Astroloji döngülerle çalışır. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardır. Ancak bu döngüler sadece Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardır. İşte Satürn ve Uranüs arasında da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yılda tamamlanır. Her 10 senede bir de kendi aralarında etkileşim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kısıtlayıcı, denetleyici, düzenleyici, test eden yaşlı kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karşımıza çıkar ve zamanı yönetir. Kendi yerini almalarından korktuğu için çocuklarını yiyen bir titandır. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, şoke edici ve aniden gelişen skandal olay ve durumlarla ilişkilidir. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Eski ve yeni düzen arasındaki çekişme... Uranüs bizi konfor alanımızdan çıkmamız için harekete geçirmeye çalışırken Satürn alıştığımız sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekişmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal değişimler, diğer yanda bu değişimlere direnenler...
Özgürleşmek adına...
Şubat, haziran ve aralık aylarında bizi büyük değişimler bekliyor. Yeni düzen yavaş yavaş eski alışkanlıklarımızın yerini alacak. Bu nedenle eskiye sıkı sıkıya tutunmak yerine hayatın getirdiği değişimlere adapte olmak en akıllıcası. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoğumuzun işimizi, iş yapma şeklimizi, işle ilgili alışkanlıklarımızı değiştirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatırım alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduğunu da düşünecek olursak belki de hayatımızda özgürlük elde etmek adına ciddi adımlar atmanın eşiğinde de olabiliriz. Bazen alışkın olduğumuz koşullarda rahat hareket ettiğimizi ve hatta daha özgür olduğumuzu düşünürüz. Ancak o koşulları değiştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra görürüz ki onlar aslında bizi bağlayan, hareket etmemizi zorlaştıran şeylermiş... Bu tıpkı bir ilişkiyi alışkanlıklar yüzünden bitiremeyip bittiği zaman ‘Keşke daha önce bitirseymişim, hayat şu an daha güzel’ duygusunu yaşamak gibidir. Bu yüzden omuzlarınıza yük olan ve hayattaki alanınızı kısıtlayan konulara karşı büyük bir farkındalık geliştirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doğru zamanlardayız. Kolay olacağını iddia etmiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerek, değil mi!
Kısıtlamalar artabilir
Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yıldızları bulunuyor. Şimdi bu yeniayı enine boyuna masaya yatıralım ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altında olacağız, öğrenelim.
Kova dendiği zaman aklımıza gelen anahtar kelimeler şunlar: Dostluk, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar... Sağlık açısından baktığımızdaysa sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşımı sistemi, kalp ve topuklardır.
İletişimde özen gerekiyor
Bu yeniayla birlikte arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Her ne kadar şu an pandemiden dolayı eskisi kadar yakın ilişkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Merkür’ün de aynı alanda geri hareketi, bazen grup içi iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu yüzden iletişim kurarken özenli olmakta fayda var.
Dört gezegen ve Güneş’in Kova’da toplanmış olduğu bir yeniay zamanı. Hepimiz yaşamımızın belli alanlarında devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artık taşımak istemediğimiz her ilişkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. Kişisel hayatımızda daha fazla özgürlük alanı açmak için de harekete geçebiliriz.
Karar alırken dikkat!
Tabuları yıkmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karşı isyankâr tavırlar içinde olabiliriz. Yeri geldiğinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceğiz. Hayatımızda farklı bir şeyler denemek, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Bunu bazen dış görünüşümüzde de yapabiliriz. Risk alıp daha önce denemediğimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardırobumuzda hiç olmayacak renkte bir kıyafet alabiliriz.
Salı günü Mars ve Güneş arasında sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamız pek kolay olmayabilir. Her şeyi kişiliğimize söylenmiş bir söz gibi algılayıp savaş açabiliriz. Patronlarla veya hayatımızda patron görevi gören kimselerle ilişkiler stresli seyredebilir.
Çarşamba ay günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani işler askıda kalabilir, istediğiniz sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka işleri, borçlar, vergiler gibi konulara eğilebilirsiniz.
Cuma, Güneş’in Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. İstediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz, gün içinde iletişim çok hızlı akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduğunu unutmayarak her şeye hemen inanmayın.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazık ki pek mutlulukla dolu bir gün değil. İlişkilerde sorunların masaya yatırılması, bir şeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratır. Özellikle evinizde saçınızı boyayacak veya estetikle ilgili bir şeyler yapacaksanız cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eşya alabilir. İkizler burcundakiler çevrimiçi flörte açık. Oğlakların paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarıyla mutlu bir döneme giriyor. Başaklar şekere dikkat etmeli.
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.
O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan başladı!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
İlgi odağı olma arzusu...
Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.
Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.
Arkadaşlık zamanı
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İş hayatına dikkat
Boğa ve Yükselen Boğa
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...
Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.
Sıradışı olaylar mümkün
Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.
Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.
Engelli koşuya hazır mıyız?
Haftaya Mars ve Satürn arasındaki güçlü etkileşimle başlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler...
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZ
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Burcunuzda Venüs ve Güneş birlikte hareket edecek. Aşk, mutluluk, finansal konulardan yana güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa aşk haftanız olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa romantik olacağını düşünebiliriz. Haftanın yıldızı sizsiniz.
İŞ KURMAK İÇİN ŞAHANE DÖNEM
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Mars ve Satürn arasındaki destekleyici görünümle hem para hem de kariyerinizle ilgili konularda sorumlulukların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Aynı şekilde, iş kurmak, işinizle ilgili kalıcı ve ciddi adımlar atmak içinde şahane bir hafta.
DİLİNİZE VE SÖZLERİNİZE HÂKİM OLUN
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Burcunuzda seyahat eden Mars sizi dinamik ve sabırsız yapıyor. Alacağınız tüm sorumlulukların üstesinden gelebileceksiniz. Kalıcı başarılar elde etme zamanı. Ama Merkür ile Mars arasındaki gerginlikle kimseyi haşlamayın, dilinize, sözlerinize hakim olun.
OLAYLARA DUYGUSAL YAKLAŞABİLİRSİNİZ
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Ay, burcunuzda seyahat edecek. Biraz hassas ve duygusal yaklaşabilirsiniz birçok şeye. Kariyer alanınızda Venüs ve Güneş birlikte hareket edecek. Güzel fırsatlar elde edebilir, yöneticilerinizin gözüne girebilir, iş bulabilir, belki de terfi edebilirsiniz.
AİLEYLE İLGİLİ KONTROL DIŞI GELİŞMELER...
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Ev ve aileyle ilgili konularda kontrolünüzün dışında gelişmelere ilgilenmek gerekebilir. Ama hem dostlarınız hem özel hayatınızdaki görev ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebileceksiniz. Ortaklık kurmak ve anlaşmalar yapmak için de harika bir hafta.
ANİ KARARLAR ALMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Hem kariyer hem de özel ilişkilerinizde kalp kırmamaya dikkat edin. Ani kararlardan kaçının. Hafta boyunca iş konusunda sorumluluklarınız artacak ve bunların hepsinin de üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken diliniz…
HAFTANIN ODAK NOKTASI İLİŞKİLER
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Partnerinizle mutluluk verici gelişmeler olabilir, partnerinizin hayatında çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Çünkü haftanın odak noktası ilişkiler. Bunun yanı sıra kadınlardan çok güzel destekler alabilirsiniz. Eğer ortaklık kurmak gibi bir niyetiniz varsa tam sırası.
TAŞINACAK EV Mİ ARIYORSUNUZ?
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Ev arayışınız varsa tam da istediğiniz gibi bir ev bulabilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek için ideal bir hafta.. Parasal konularda cesaretle risk alabilir, kredi çekebilirsiniz. Ailevi konularda üstleneceğiniz sorumlulukların başarıyla üstesinden gelebileceksiniz.
BİRAZ STRESLİ BİR HAFTA SİZİ BEKLİYOR
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Anlaşmalar ve ortalıklar konusunda biraz stresli bir hafta. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz. Venüs ve Güneş, aşk ve keyif alanınızda beraber hareket edecekler. Şanslı etkiler altında olacaksınız. Çocuk sahibi olmak için de destekleyici etkiler var.
PARA, PARA, PARA...
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Parasal konularda hem kendinize düzen verebilir hem de cesur adımlarla kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Bu hafta finansal başarı haftası olacak. Kontrollü bir şekilde işlerinizi büyütecek adımlar atabilirsiniz. İş başvurusu yapmak için de ideal bir hafta.
MADDİ KONULARA DİKKAT!
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Hem özel hayatınıza hem de kendi isteklerinize çekidüzen verme haftası. Belki de yeteneklerinizi parlatmak için kendinizle ilgili sorumluluk alacaksınız. Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ama maddi konularda özellikle dikkatli adım atmalısınız.
FAZLA ALINGANLIK YAPMAYIN
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Aile içi iletişim çatışmaları olabilir, alınganlık yapabilirsiniz. Bu hafta bir şeylere imza atarken dikkat edin. İletişim gereçleriniz, mesela telefonunuzla ilgili sorunlar çıkabilir. Ama Venüs ve Güneş birlikteliğiyle parasal konularda keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz.