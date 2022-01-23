Enerjiyi doğru kullanma zamanı

Geçen hafta Ay düğümleri burç değiştirerek Boğa-Akrep aksına geçti. Buna göre gelecek 18 ayda dünyada radyoaktif maddeler, finans ve gıda konusunda krizler yaşanabilir. Bireysel olaraksa saygı göstermeyi, şükretmeyi, bağışlamayı, güvenmeyi, sabırlı, huzurlu, sağlıklı ve duygu odaklı olmayı öğreneceğimiz bir dönem geliyor.

Ay düğümleri, Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Astrolojik açıdan ruhun izlediği yolu gösterdiklerine inanılır. Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1.5 yılda kaderimizin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler.

Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır. Biliyorsunuz tutulmalar Mundane yani dünya astrolojisinde önemli sınavlar vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken, kayıp ve zorlanma yaşayacağımız konuları ortaya koyar. Benzer şekilde kuzey Ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.

2022 senesindeki tutulmaların kuzey ucu Boğa’da, güney ucu Akrep burcunda. Yani Akrep’in temsil ettiği konular kayıpların, sınavların; Boğa burcunun temsil ettiği konular gelişim alanlarının ana teması olacak. Bu arada tutulmalar belli döngülerde gerçekleşir. 2022’deki tutulmaların benzerlerini aslında 2002-2004 arasında yaşamıştık. Meydana gelecek olayları tahmin edebilmemiz açısından bu dönem ciddi bir referans diyebiliriz.

DEPREMLER YAŞANABİLİR

Mundane astrolojiye göre Boğa burcu bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, beslenme, gıda ve müzisyenlerle ilgilidir. Akrep burcuysa ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, kamu güvenliği, mafya, gizli örgütler, gizli işler, suçlar, hırsızlar, cinsel tacizler, tecavüzler demektir.

Az önce bahsettiğim gibi kuzey Ay düğümü Boğa burcunda olacağından dolayı, Boğa’nın temsil ettiği konuları geliştirmemiz gerekecek. Yani acilen tarıma yatırım yapmalıyız çünkü gıda krizleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Tasarruf yapmayı öğrenmemiz, ekonomik açıdan kendimizi güçlendirecek adımlar atmamız gerek. Zira 2022’de dünyayı finansal açıdan oldukça zor bir sene bekliyor.

2023 Haziran’a kadar enflasyon canavarıyla uğraşmamız gerekebilir. Bu süreçte güçlenen kripto para piyasalarına da şahit olabiliriz. Borsa, finansal kurumlar, bankalarla ilgili büyük değişimler yaşanabilir. Toprak grubunda meydana gelen tutulmalar depremle ilgilidir. 2022’de çokça deprem konuşabiliriz. Bu yüzden depreme dayanıklı yapılar yapılması, tedbirlerin ve bilinçlenmenin arttırılması gereken bir sene olabilir.