Elektronikleri koruyalım, Merkür retrosu başlıyor

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Her türlü iletişimi, düşünmeyi ve bilgiyi sembolize eden Merkür gezegeni 3 Ağustos itibariyle önce Başak burcunda geri hareketine başlayacak. Sonra 15 Ağustos’ta Aslan burcuna geri dönecek. 30 Ağustos’a kadar da Aslan burcunda geri hareket edecek. Merkür retrosunun hayatımızın hangi alanlarını etkileyeceğine bir göz atalım...

İletişim sorunları: Merkür iletişimi yöneten gezegen olduğu için retro sırasında yanlış anlaşılmalar ve iletişim araçlarında teknik sorunlar daha sık yaşanabilir. E-posta gönderirken adresleri kontrol etmek, önemli konuşmalarda net olmak ve mesajları dikkatlice okumak bu dönemde çok daha önemli.

Teknolojik aksaklıklar: Bilgisayarlar, telefonlar ve diğer elektronik cihazlar Merkür retrosundan nasibini alır. Bu dönemde cihazlar daha sık bozulabilir, yazılımlar hatalar verebilir ve veri kayıpları yaşanabilir. Önemli dosyaları yedeklemek, yazılımları güncellemek ve cihazları düzenli olarak kontrol etmek iyi bir fikir olabilir.

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Seyahat planları: Merkür retrosu sırasında seyahatlerde gecikmeler, iptaller ve yanlış rezervasyonlar yaşanabilir. Uçuş bilgilerini çift kontrol etmek, havalimanına erken gitmek veya beklenmedik durumlar için hazırlıklı olmak gerek.

Karar alma süreçleri: Hayatımızı etkileyecek kadar önemli konularda karar vermek için Merkür retrosu pek uygun bir zaman değil. Çünkü bu dönemde düşüncelerimiz bulanık olabilir ve yanlış sonuçlara varabiliriz. Mümkünse büyük kararları ertelemek, aceleci davranmamak ve her şeyi iki kez düşünmek bu dönemi daha sorunsuz geçirmemizi sağlar.

Geçmişle yüzleşme: Merkür retrosu geçmişten gelen konuların ve kişilerin yeniden su yüzüne çıktığı bir dönemdir. Eski arkadaşlar, sevgililer veya çözümlenememiş meseleler bu süreçte yeniden karşımıza çıkabilir. Bunlarla yüzleşmek ve eski defterleri kapatmak için aslında güzel fırsatlar sunabilir.

mİçsel yolculuk: Merkür retrosu içsel bir yolculuğa çıkmak için harika bir zaman dilimidir. Meditasyon yapmak, günlük tutmak ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak, retronun getirdiği enerjiyi pozitif bir şekilde kullanmamıza yardımcı olabilir.

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Başak burcu detay demek

Merkür 3-15 Ağustos tarihleri arasında detaycılığıyla bilinen Başak burcunda geri hareket edecek. Yani Merkür retrosu sırasında bu detaycılık daha da belirgin bir hale gelebilir. Bu süreçte büyük resmi rahatça göremeyebiliriz. Küçük hatalar ve pürüzler gözümüze batabilir, en ufak şeyler bile bizi rahatsız edebilir. Projelerimizdeki küçük ayrıntılara fazladan zaman ayırmak zorunda kalabiliriz. Karmaşık problemleri çözmekte zorlanabilir, normalde kolayca halledebileceğimiz işleri bile yaparken bocalayabiliriz. Önemli analizler yaparken iki kez düşünmek ve verileri tekrar kontrol etmek iyi bir fikir olabilir. Bu günlerde sağlık kontrollerini ihmal etmemek ve düzenli yaşam alışkanlıklarımızı sürdürmek de önemli. Diyet ve egzersiz programlarımızı gözden geçirmek için iyi bir zaman. Evde ya da ofisteki düzenimiz bozulabilir, önemli evrakımız kaybolabilir veya organizasyonla ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu dönemde işleri sadeleştirmek, fazlalıklardan kurtulmak ve düzenli kalmaya çalışmak bize yardımcı olabilir.

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Aslan’la ego devreye girebilir

15-30 Ağustos tarihleri arasında Merkür, özgüveniyle dikkat çeken Aslan burcunda geri gidecek. Aslan burcu kendini ifade etmeyi ve sahnede olmayı sever. Dolayısıyla bu süreçte kendimizi ifade etmekte zorlanabilir ve sözlerimizin yanlış anlaşılmasından endişe edebiliriz. Yaratıcılığımızda tıkanıklıklar yaşayabiliriz ve normalde rahatça dile getirdiğimiz düşüncelerimizi paylaşmakta zorlanabiliriz. Ego çatışmalarına ve yanlış anlaşılmalara açık hale gelebiliriz. Kibirli ya da aşırı kendine güvenen tavırlar sergileyebiliriz. Bu süreçte başkalarının duygularını, düşüncelerini göz ardı etmemeliyiz çünkü yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar artabilir. Bu zamanı projelerimizi gözden geçirmek, eksiklerimizi tamamlamak ve yeni fikirler üzerinde düşünmek için kullanabiliriz. Merkür retrosu sırasında arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle iletişimimizde dikkatli olmalıyız. Unutulan buluşmalar ve planlarda değişiklikler gibi durumlar yaşanabilir. Kendimizi daha fazla sorgulayabilir ve özgüvenimizde dalgalanmalar yaşayabiliriz.