Egolar çarpışacak prestij savaşları başlayacak

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Her 1,5 senede bir Mars aslında Aslan burcuna geçer ama bu seferki biraz farklı. Çünkü bu kez Mars geri hareket edecek, kısa bir süre tekrar Yengeç burcuna geçecek ve yeniden Aslan burcuna dönecek.

4 Kasım’da başlayan sürecin etkilerini de gelecek yıl, yazın başına kadar hissedeceğiz. Normalde Mars bir burçta ortalama 2 ay kalıyor ama bu sefer 7 ay devam edecek. Bu süreçte de dünya genelinde özellikle liderleri ilgilendiren meselelerin öne çıktığına tanık olabiliriz.

Mars’ın Aslan burcunda olması dünya çapında liderlik yarışlarını ve otorite mücadelesini tetikleyebilir. Çünkü Aslan burcu krallar ve yöneticilerle ilişkilidir. Mars’ın buradaki güçlü enerjisi hükümet liderlerinin, devlet başkanlarının veya otorite figürlerinin güçlerini sergilemek istemesine, hatta bu konuda büyük hamleler yapmasına yol açabilir. Kendilerini öne çıkarmak ve güçlerini pekiştirmek için dramatik ve abartılı davranabilirler. Milliyetçi söylemler, gurur ve prestij üzerine kurulu politikalar ortaya çıkabilir.

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DÜNYA LİDERLERİ ZORDA

Bu dönemde liderler ve hükümetler arasında çatışmalar, egoların çarpışması, prestij savaşları gündeme gelebilir. Ayrıca dünyada liderleri zor bir süreç bekliyor. Bazıları koltuğunu kaybedebilir. Bunun sebebi bir sağlık sorunu, toplumsal olaylar, isyanlar veya seçim olabilir. “Kim lider olacak” sorusunu sıkça duyabiliriz. Güç mücadeleleri şiddetlenebilir ve bazen ortaya ilginç sonuçlar çıkabilir.

Aslan burcu aynı zamanda sahneyi, sanatı ve eğlence dünyasını temsil eder. Mars’ın bu burçta olması yaratıcılıkla ilgili sektörlerde büyük bir enerji patlaması yaşanmasına yol açabilir. Moda, sinema, müzik veya sahne sanatları gibi alanlarda cesur projeler görebiliriz. Büyük sanat etkinlikleri, sıradışı moda akımları ya da kültürel hareketler gündeme gelebilir. Aynı zamanda ünlü isimler ya da eğlence dünyasının yıldızları kendilerini daha fazla öne çıkarabilir, dikkat çeken işlere imza atabilirler.

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LÜKS TÜKETİM, BÜYÜK YATIRIMLAR...

Uluslararası spor müsabakaları ve yarışmalar da bu dönemin ilgi odağı olabilir. Aslan’ın rekabetçi ruhu, özellikle olimpiyatlar, dünya kupaları ya da büyük spor etkinliklerinde ülkelerin kendilerini daha iddialı göstermeye çalışmasına yol açabilir. Spor ve rekabet arenasında büyük zaferler veya kayıplardan bahsedebiliriz.

Finansal olarak cesur hamleler, büyük yatırımlar ve gösterişli harcamalar gündeme gelebilir. Ekonomik alanda lüks tüketime yönelik eğilim artabilir. Eğer dikkat edilmezse bu dönemde abartılı harcamalar ekonomik krizlere neden olabilir. Ayrıca altını mercek altına almakta fayda var.

BU DÖNEMLERE DİKKAT EDELİM!



Mars’ın uzun süreli Aslan seyahati boyunca en zorlu ve en tehlikeli dönemler; aralık sonu, ocak başı, nisan ortası ve haziran başı! Çünkü bu tarihlerde Mars’ın Plüton ile iki kez, Uranüs ile de bir kez sert etkileşimi olacak. Büyük yangınlar, patlamalar, saldırılar, deprem gibi doğal afetler, maden kazaları, cinsel skandallar, ekonomik zorluklar veya baskılar, askeri müdahaleler, nükleer konular gündeme gelebilir. Dünyanın önemli başkentlerinde yangınlar, saldırılar gibi stresli gelişmeler yaşanabilir. Zaten kırılgan veya gergin olan bölgelerde çatışmalar alevlenebilir. Çocuklarla ilgili olaylar meydana gelebilir. Sanat dünyasıyla ilgili üzücü olaylar duyabiliriz.