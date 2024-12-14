Ego çatışmalarından kaçınıp enerjimizi pozitif kullanalım

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Sosyal bağlarımızı gözden geçirmemiz için güçlü bir enerji sunan, ilişkilerde şefkat ve anlayışın ön plana çıktığı bir hafta bizi bekliyor. İkizler burcunda bugün gerçekleşecek dolunayın etkilerini aslında 3-4 gün öncesinden hissetmeye başladık ve yaklaşık 25 Aralık’a kadar da devam edecek. Bu dolunayla Balık burcundaki Neptün’ün de sert bir etkileşimi olacak.

Bugün Ay, İkizler burcunda boşlukta olacak. Karar almak ve önemli işlere başlamak yerine mevcut projelerimizle ilgilenebiliriz. Akşam saatlerinde Ay’ın Yengeç burcuna geçmesiyle duygularımız derinleşebilir ve ailevi konular ön plana çıkabilir. 23 derece İkizler burcundaki dolunay bilgi, iletişim ve düşüncelerle ilgili netlik getirir. Sosyal bağlarımızı gözden geçirmek için güçlü bir enerji var.

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Yarın Ay, Yengeç burcunda seyahat ederek duygusal hassasiyetimizi arttırıyor. Ailevi meseleler ve ev konuları ön plana çıkabilir. Güneş ile Neptün arasındaki kare açı, kafa karışıklığı ve hayal kırıklığına neden olabilir. Bu etki gerçekçi olmayan beklentilerden uzak durmayı ve hayal gücünü pozitif kullanmayı gerektirir.

Salı Ay, Yengeç burcunda duygusal temalarla dolu bir gün vaat ediyor. İlişkilerde şefkat ve anlayış ön plana çıkabilir. Akşam 21.32 itibariyle Ay boşlukta olacak. Bu yüzden yeni bir işe başlamaktan kaçınmamız gerekir. Bu saatten sonra rutin işlerle ilgilenmek daha verimli sonuçlar doğurabilir.

Çarşamba Ay 2.39’da Aslan burcuna geçecek. Enerjimiz daha dışadönük ve özgüvenli olacak. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı aşk, finans ve ilişkilerde şanslı etkiler getiriyor. Yaratıcı projelerde başarı elde edebilir ve sevdiklerimizle keyifli vakit geçirebiliriz. Bu olumlu enerjinin etkisi üç gün sürecek.

Perşembe Ay, Aslan burcunda olacak; cesaret, liderlik ve yaratıcılık enerjimiz artacak. Kendimizi sahnede gibi hissedebilir ve dikkatleri üzerimize çekmek isteyebiliriz. Fakat ego çatışmalarından kaçınıp enerjimizi daha pozitif şekilde kullanmamız bugün çok önemli. Eğlenceli aktiviteler ve hobilerle ilgilenmek için de güzel bir gün.

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Cuma 8.18 ile 10.26 arasında Ay, Aslan burcunda boşlukta olacak. Bu süreçte yeni işlere başlamak uygun değil. 10.26 itibariyle Ay, Başak burcuna geçecek. Günün geri kalanında planlama yapmak ve işlerimizi organize etmek için destekleyici etkiler devrede olacak. Sağlık ve günlük rutinlerimizle ilgili konular da önem kazanabilir.

21 Aralık Cumartesi Ay tüm gün Başak burcunda kalarak pratik ve analitik bir enerjiyi vurguluyor. Günlük işlerde başarı sağlamak için ideal bir gün. Güneş, Oğlak burcuna geçerek disiplin, sorumluluk ve uzun vadeli planları öne çıkarıyor. Kariyerimiz ve hedeflerimizle ilgili yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

İKİZLER BURCUNDAKİ DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

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Unutkanlık veya dalgınlık yaşayabilirsiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta zihniniz hızlı çalışacak ama aynı zamanda bilgi kirliliği canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde yanlış anlaşılmalar olabilir. Günlük koşuşturma içinde unutkanlık veya dalgınlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bugünlerde telefonunuzdan kime, ne gönderdiğinize de dikkat edin. Eğer bir yolculuk planlıyorsanız gecikmelere ya da karışıklıklara hazırlıklı olun.

Önceliklerinizi yeniden belirleme zamanı geldi

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Gelir kaynaklarınızı arttırmak için düşündüğünüz projelerde yanılgıya düşebilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz ödemeler gecikebilir. Hayallerinizle gerçekler arasında bocalayabilirsiniz. Bu süreçte lüks harcamalardan kaçının. Hayatınızdaki değerleri sorgulama ve önceliklerinizi yeniden belirleme zamanı olabilir. Merkür halen retroda olduğundan yarım bıraktığınız işlere odaklanabilirsiniz.

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Söylediklerinizin çarpıtıldığını fark edebilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Kimliğinizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hayatta nereye doğru ilerlediğinizi sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak Neptün’ün etkisiyle kariyer veya toplumsal imajınızla ilgili yanıltıcı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken anlaşılmadığınızı hissedebilir veya söylediklerinizin çarpıtıldığını fark edebilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizlik yaşayabilirsiniz, aklınız karışabilir.

Olayları doğru bir şekilde analiz edemeyebilirsiniz

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Yalnızlık ihtiyacınız artıyor. Kendi kabuğunuza çekilmek, dinlenmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde yurtdışı, eğitim, satış, pazarlama, hukuk gibi konularda dikkatli olmalısınız. Gerçekleri göremeyebilir ya da olayları doğru analiz edemeyebilirsiniz. Hatalı kararlar ve uygulamalar söz konusu olabilir. Bir yerlere seyahat edecekseniz eşyanızı unutmayın. Önemli evrakınızı kaybetmeyin.

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Parayla ilgili konuları iyi araştırmadan harekete geçmeyin

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Hayatınıza yeni dostluklar ekleyebilirsiniz. Çok daha sosyal olacağınız bir dolunay süreci sizi bekliyor. Fakat bunun yanı sıra bir arkadaşınızın size karşı yeterince dürüst olmadığını fark edebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Neptün’ün sert etkileşimi nedeniyle borç, kredi, sağlık gibi konularda birtakım belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden parayla ilgili konularda araştırmanızı çok iyi yapın.

İyi veya kötü her halinizle görünür olacaksınız

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Kariyerinizle ilgili konularda yeni oluşumlar, projeler, koşullar gündeme gelebilir. İyi veya kötü her halinizle görünür olacağınız bir dönem. İş arayabilir, mesleki anlamda kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız Neptün’ün sert etkileşimi nedeniyle kendinizi sisli bir yolda yürüyor gibi hissedebilirsiniz, hatta hayal kırıklığı yaratacak durumlarla da karşılaşabilirsiniz.

Çalıştığınız kişiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, yurtdışına bir yerlere kaçabilir, satış ve pazarlama gibi alanlarla ilgilenebilirsiniz. Fakat çalıştığınız kişiler bazı konularda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hem iş hem de yurtdışı konularında koşullar çok belirsiz olabilir. Ani kararlar almak için uygun bir dönem değil. Seyahatler planlıyorsanız iptaller ya da aksaklıklar olabilir. Alternatif planlar yapın.

Partnerinizle ilgili bazı sırlar açığa çıkabilir

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Krediler, banka işlemleri, burslar, ödemeler ana gündem maddeniz olabilir. Bu konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yalnız yatırımlar konusunda dikkatli adımlar atın, gereksiz risklere girmeyin. Özel hayatınızda hayal kırıklığı yaşatacak bazı durumlar meydana gelebilir. Partnerinizle ya da ortaklıklarınızla ilgili gizli konular açığa çıkabilir. Bu dönemde yaratıcılık gerektiren işlere yönelebilirsiniz.

Başkaları için gereksiz fedakârlık yapmayın

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Evinizde tesisat sorunları olabilir. Ailenizden umduğunuz desteği bulamayabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sürecinde kafanız biraz karışabilir, hayatınızla ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Partnerinizle ya da işbirliği yaptığınız kişilerle iletişiminizde yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Bugünlerde başkaları için gereksiz fedakârlıklardan da kaçının.

Diyete ve spora başlamak için güzel bir süreç

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yeni iş projeleri ve koşullarıyla karşılaşabilirsiniz. Gündeminizde sağlık ve kariyer olacak. Diyete ve spora başlamak için de harika bir süreç. Ancak yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin, zehirlenmeyin. Yakın çevrenizle ilgili beklentilerinizi de düşük tutun. Size hayal kırıklığı yaşatacak durumlar meydana gelebilir. Günlük koşturma içindeyken gözden kaçırdığınız ayrıntılar olabilir, dikkat edin.

Romantik ilişkilerde beklentilerinizle yüzleşebilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Özel hayatınız hareketlenmeye başlıyor ama tanıştığınız kişiler göründüğü gibi olmayabilir. Romantik ilişkilerinizde hayaller ve gerçekler arasında kalabilir, beklentilerinizle yüzleşebilirsiniz. Partnerinizin ya da hoşlandığınız kişinin gerçek niyetini anlamakta zorlanabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu dolunay zamanı harekete geçebilir. Unutkanlık yüzünden kişisel eşyanızı kaybedebilirsiniz.

Bugünlerde üzerinize tembellik çökebilir

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Ailenize daha fazla odaklanabilir, onların ihtiyaçlarına karşılık verebilirsiniz. Ya da evde ufak tefek tadilat, tamirat işlerine odaklanabilirsiniz. Ancak bu dönemde kafanız karışık olabilir, düşüncelerinizi ve zihninizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Üzerinize tembellik çökebilir, sorumluluklardan bir süre de olsa kaçmak isteyebilirsiniz. Spiritüel konulara odaklanabilir, yaratıcı işlerle ilgilenebilirsiniz.