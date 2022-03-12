Düzelteyim derken bozmayın!

18 Mart’ta Başak burcunda meydana gelecek Neptün etkili dolunay evimize, hayatımıza, kariyerimize çekidüzen vermek, temizlik yapmak, fazlalıklardan kurtulmak için ideal... Ama detaylara takılıp mutsuz olabilir, etrafımızdaki insanları fazlaca eleştirebiliriz... Biraz rahatlayıp kontrolü bırakmakta yarar var.
Cuma günü 27 derece Başak burcunda Neptün etkili bir dolunay meydana gelecek. Plüton’un destekleyeceği bu dolunayda Zavijava ve Alkaid sabit yıldızları etkin olacak. Hayatımıza çekidüzen vermek, dağınık alanları toparlamak için güzel bir zaman. Özellikle iş ve kariyer konularında bir düzenleme içine girebiliriz. Hazırlanmak, ihtiyaçları tespit etmek ve eksikleri gidermek için ideal. Ya da şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık bize hizmet etmeyen ne varsa toparlayıp atmak için... Bu dolunay belli ki bizi çok çalıştıracak; detaylarda boğulmadan işleri halletmeye bakın.
Dolunaya Neptün’ün sert bir açısı olacak; duygusal açıdan kafamız karışabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Dedikodulardan kaçmalı, gerçekçi olmalıyız. Psişik faaliyetler, enerji çalışmaları için pek uygun bir zaman değil. Kontrol arzusu ve takıntılar ortaya çıkabilir. Vesveseli davranabilir, detaylara takılabilir, insanları yerli yersiz eleştirebiliriz... Belki biraz rahatlayıp kontrolü az da olsa bırakmak, ruhumuzu rahatlatan bir şeyler yapmak iyi gelebilir.
Sağlık açısından kalçamıza dikkat etmeliyiz. Bağırsaklar, bağışıklık sistemi, karnımız, pankreas veya karaciğerimiz hassaslaşabilir. Zehirlenmeler yaşanabilir. Ama bu dönem diyetten verim alabilir, detoks yapabiliriz.
Türkiye arabuluculuk rolü üstlenecek
Türkiye açısından dolunayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde 9 derece İkizler burcu yükseliyor. İkizler’in yönetici gezegeni Merkür’se haritada Balık burcunda. Merkür Balık’ta güç kaybeder. Bu, bazı yanlış kararlara ya da yanlış anlamalara işaret eder.
İkizler burcunun 9’uncu derecesi çok önemlidir. Çünkü bu derecede Aldebaran isimli bir kraliyet yıldızı vardır ve bu askeri başarı verir. İki hafta önce bahsetmiştim; Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir arabuluculuk rolü oynayacağını ve gergin ortamı yumuşatacağını düşünüyorum. Fakat Aldebaran bir dürüstlük sınavına da tabi tutar. Bu dönemde ülkenin birçok konuda daha dürüst ve şeffaf olması gerekir.
Dolunay, Türkiye’nin kendi haritasında 3’üncü evde meydana gelecek. Ticaret, yayıncılık, sosyal medya, dijital dünyayla ilgili sağlam işbirlikleri görebiliriz. Bakanlıklarla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Meclis’te dini konular, Diyanet’in yetkisi konuşulabilir. Dolunay 5’inci eve düştüğünden sanatçılar ve eğlence yerleriyle ilgili yeni kararlar gelebilir.
Grevler, hak talepleri...
Dünya astrolojisi üzerinden incelediğimizde bu dönem dünyada sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Tarımdan elde edilen ürünlerle ve beslenmeyle ilgili krizler büyüyebilir. Denizler, sular veya boğazlarla ilgili sorunlar; deniz kaynaklı depremler meydana gelebilir.
İşçi kesiminin talepleri yeteri kadar karşılanmayabilir ve bu yüzden grevler, hak talepleri dünya gündemine taşınabilir. Ekonomiye etki edecek politik skandallar, doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu olabilir. Zehirlenme vakaları artabilir. Umarım zehirli gazlarla ilgili can sıkıcı durumlar yaşanmaz.
Zavija yıldızı ‘doğru tartmak’ demektir. Bir şeyler doğru ölçülemeyebilir ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Alkaid yıldızıysa savaşta başarı ve yasla ilgilidir. Yas tutmaya sebebiyet verecek durumlar yaşanabilir dünya genelinde... Ses getirebilecek vefatlar olabilir.
Düzelteyim derken bozmayın!
18 Mart’ta Başak burcunda meydana gelecek Neptün etkili dolunay evimize, hayatımıza, kariyerimize çekidüzen vermek, temizlik yapmak, fazlalıklardan kurtulmak için ideal... Ama detaylara takılıp mutsuz olabilir, etrafımızdaki insanları fazlaca eleştirebiliriz... Biraz rahatlayıp kontrolü bırakmakta yarar var.
Cuma günü 27 derece Başak burcunda Neptün etkili bir dolunay meydana gelecek. Plüton’un destekleyeceği bu dolunayda Zavijava ve Alkaid sabit yıldızları etkin olacak. Hayatımıza çekidüzen vermek, dağınık alanları toparlamak için güzel bir zaman. Özellikle iş ve kariyer konularında bir düzenleme içine girebiliriz. Hazırlanmak, ihtiyaçları tespit etmek ve eksikleri gidermek için ideal. Ya da şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık bize hizmet etmeyen ne varsa toparlayıp atmak için... Bu dolunay belli ki bizi çok çalıştıracak; detaylarda boğulmadan işleri halletmeye bakın.
Dolunaya Neptün’ün sert bir açısı olacak; duygusal açıdan kafamız karışabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Dedikodulardan kaçmalı, gerçekçi olmalıyız. Psişik faaliyetler, enerji çalışmaları için pek uygun bir zaman değil. Kontrol arzusu ve takıntılar ortaya çıkabilir. Vesveseli davranabilir, detaylara takılabilir, insanları yerli yersiz eleştirebiliriz... Belki biraz rahatlayıp kontrolü az da olsa bırakmak, ruhumuzu rahatlatan bir şeyler yapmak iyi gelebilir.
Sağlık açısından kalçamıza dikkat etmeliyiz. Bağırsaklar, bağışıklık sistemi, karnımız, pankreas veya karaciğerimiz hassaslaşabilir. Zehirlenmeler yaşanabilir. Ama bu dönem diyetten verim alabilir, detoks yapabiliriz.
Türkiye arabuluculuk rolü üstlenecek
Türkiye açısından dolunayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde 9 derece İkizler burcu yükseliyor. İkizler’in yönetici gezegeni Merkür’se haritada Balık burcunda. Merkür Balık’ta güç kaybeder. Bu, bazı yanlış kararlara ya da yanlış anlamalara işaret eder.
İkizler burcunun 9’uncu derecesi çok önemlidir. Çünkü bu derecede Aldebaran isimli bir kraliyet yıldızı vardır ve bu askeri başarı verir. İki hafta önce bahsetmiştim; Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir arabuluculuk rolü oynayacağını ve gergin ortamı yumuşatacağını düşünüyorum. Fakat Aldebaran bir dürüstlük sınavına da tabi tutar. Bu dönemde ülkenin birçok konuda daha dürüst ve şeffaf olması gerekir.
Dolunay, Türkiye’nin kendi haritasında 3’üncü evde meydana gelecek. Ticaret, yayıncılık, sosyal medya, dijital dünyayla ilgili sağlam işbirlikleri görebiliriz. Bakanlıklarla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Meclis’te dini konular, Diyanet’in yetkisi konuşulabilir. Dolunay 5’inci eve düştüğünden sanatçılar ve eğlence yerleriyle ilgili yeni kararlar gelebilir.
Grevler, hak talepleri...
Dünya astrolojisi üzerinden incelediğimizde bu dönem dünyada sağlık alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Tarımdan elde edilen ürünlerle ve beslenmeyle ilgili krizler büyüyebilir. Denizler, sular veya boğazlarla ilgili sorunlar; deniz kaynaklı depremler meydana gelebilir.
İşçi kesiminin talepleri yeteri kadar karşılanmayabilir ve bu yüzden grevler, hak talepleri dünya gündemine taşınabilir. Ekonomiye etki edecek politik skandallar, doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu olabilir. Zehirlenme vakaları artabilir. Umarım zehirli gazlarla ilgili can sıkıcı durumlar yaşanmaz.
Zavija yıldızı ‘doğru tartmak’ demektir. Bir şeyler doğru ölçülemeyebilir ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Alkaid yıldızıysa savaşta başarı ve yasla ilgilidir. Yas tutmaya sebebiyet verecek durumlar yaşanabilir dünya genelinde... Ses getirebilecek vefatlar olabilir.