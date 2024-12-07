Duygularımızı ifade ederek daha iyi hissedebiliriz

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Mars’ın geri hareketinin etkilerini enikonu hissedeceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Mars’ın temsil ettiği alanlar harekete geçmek, stres, kavga, mücadele olduğu için özel hayatımızda ve iş ilişkilerimizde gerilimler yaşayabiliriz. Bu dönemde daha sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız.

Bugün Ay tüm gün Balık burcunda ilerleyerek duygusal ve sezgisel bir atmosfer yaratacak. Hayal gücümüzü kullanarak sanatsal veya manevi çalışmalara yönelebiliriz. Başkalarına yardım ederek ya da duygularımızı ifade ederek kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Bir yandan da bugün içsel huzurumuzu arttıran bir enerji var. Meditasyonla ilgilenebiliriz.

Yarın Ay’ın Balık burcunda boşlukta olduğu sabah saatlerinde yoğun duygular hissede-

biliriz. Yeni bir işe başlamaktansa mevcut işleri tamamlamak daha iyi olabilir. Öğleden sonra Ay’ın Koç burcuna geçişiyle enerjimiz yükselebilir. Kendimizi daha cesur ve girişimci hissedebiliriz. Güneş ile Şiron arasındaki üçgen açı özellikle özgüven ve yaraların şifalanması için destekleyici bir atmosfer yaratır. Kendimizi ifade etmek ve başkalarıyla samimi bağlar kurmak için fırsatlar yakalayabiliriz.

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Salı Ay’ın Koç burcundaki hareketi gün boyunca hızlı kararlar almamıza neden olabilir ve bize liderlik enerjisi getirebilir. Ancak aceleci olmamaya dikkat etmeliyiz. Venüs ile Mars’ın karşıt açısı ilişkilerde çatışma ve tutku arasında bir denge kurmanın zor olabileceğini gösteriyor. Özellikle kişisel hayatımızda ve iş ilişkilerimizde gerilimlere karşı sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Hareket etmek ve biriken işleri tamamlamak için fiziksel enerjimiz yüksek olacak.

Çarşamba Ay’ın Koç burcunda boşlukta olduğu günler netlik gerektiren işler için uygun değil. Daha çok günlük rutinleri tamamlayabilir ve dinlenebiliriz. Gece saatlerinde Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle daha sakin ve güven odaklı bir enerji hissedeceğiz. Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açı iletişimde yumuşak bir hava estirebilir ve ilişkilere olumlu bir dokunuş katabilir. Yaratıcı yazışmalar, aşk dolu mesajlar ve anlaşmalar için güzel bir dönem.

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Perşembe Ay’ın Boğa burcundaki seyahati finansal ve pratik işlere odaklanmak için ideal bir zemin sunar. Gün boyunca sakinlik, sabır ve huzur arayışımız ön planda olabilir. Bütçe planlaması yapmak için de oldukça uygun bir gün. Doğada zaman geçirmek veya kendimizi şımartacak aktivitelerle ilgilenmek bize iyi gelecektir.

Cuma öğleden sonra Ay, Boğa burcunda boşlukta olacağı için akışta kalabiliriz. Büyük kararları ertelememizde de fayda var. Akşam saatlerinde Ay’ın İkizler burcuna geçişiyle hareketli, meraklı ve iletişim odaklı bir enerji ortaya çıkacak. Bilgi alışverişi, kısa seyahatler ve sosyal bağlantılar için canlandırıcı bir zaman dilimi başlayacak.

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14 Aralık Cumartesi Ay’ın tüm gün İkizler burcundaki seyahati zihinsel faaliyetleri ve sosyal etkileşimleri destekliyor. Yeni bilgiler edinmek, konuşma yapmak ve yazışmak için uygun bir dönem. Ancak dikkat dağınıklığı sorunu yaratabilir, odaklanmaya özen göstermeliyiz. Güne neşeli bir atmosfer hâkim olabilir. Çevremizdekilerle keyifli zaman geçirebiliriz.

MARS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Öfkenize dikkat edin, çatışmalar büyüyebilir

Cesaretle harekete geçmek istiyor olabilirsiniz ama Mars retrosu sebebiyle biraz durup düşünmeniz faydalı olacak. Bu dönemde aşk hayatınızdaki eski sorunlar ve flörtler tekrar karşınıza çıkabilir. İçinizdeki lideri uyandırmayı hedefliyorsunuz ama bir süre beklemek daha doğru. Öfke kontrolünüze de dikkat edin çünkü gereksiz çatışmalar büyüyebilir. Eski bir hobinizle tekrar ilgilenmek size iyi gelebilir.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Geçmişte kaçtığınız duygularla yüzleşebilirsiniz

Ev ve aile hayatınızla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Aile içi tartışmalar, özellikle gurur kırıcı sözler gerginliklere yol açabilir. Evdeki düzeninizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz ama taşınma için uygun bir dönem değil. İçsel huzurunuzu bulmak için geçmişte kaçtığınız duygularla yüzleşebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın, öfkeyle hareket etmeyin.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Kelimelerinizin farklı etkiler yaratması mümkün

Bugünlerde söylediklerinizin yanlış anlaşılması veya düşündüğünüzden farklı bir etki yaratması mümkün. O yüzden daha fazla dinlemek, daha az konuşmak size fayda sağlayabilir. Eski arkadaşlarla iletişim kurabilir veya geçmişte kalan meseleleri çözmek için bir fırsat bulabilirsiniz. Eski bir konuşma ya da proje yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem trafikte öfkelenip başınıza iş almayın.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Derin bir içsel sorgulama yaşayabilirsiniz

Maddi konularla ilgili geçmişteki kararlarınızı sorgulayabilirsiniz. Harcamalarınızda biraz daha dikkatli olun. Eski borçlar ya da unutulan ödemeler yeniden gündeme gelebilir. Gelir kaynaklarınızı gözden geçirip daha sağlam adımlar atmalısınız. Değer verdiğiniz şeyler hakkında derin bir içsel sorgulama yaşayabilirsiniz. Retro süreci ihtiyaçlarınızı tanımlamak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Kendinizi göstermek isterken yanlış anlaşılabilirsiniz

Mars retrosu kimliğinizi yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Normalde enerjik ve cesur olan doğanız bu dönemde biraz duraksayabilir. Fiziksel olarak enerjiniz düşebilir, bu yüzden bedeninize iyi bakın. Başkalarıyla gururunuzdan kaynaklanan çatışmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi göstermek isterken yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Geçmişteki hatalarınızla yüzleşmeniz gerekebilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Ruhsal anlamda temizlik için harika zaman

Mars retrosu bilinçaltınızda sakladığınız korkular ve öfkelerle yüzleşmenizi sağlayabilir. Kendinizi enerjik değil, daha çok içe kapanmış hissedebilirsiniz. Eski bir sorunun çözümü için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ruhsal anlamda bir temizlik yapmak için harika bir zaman. Fiziksel olarak enerjinizi korumaya çalışın, bağışıklığınız hassas olabilir. Gizli kalmış sırlar veya konular aniden gündeme gelebilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Kimin gerçekten yanınızda olduğunu görebilirsiniz

Arkadaşlarınızla aranızda geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar yeniden su yüzüne çıkabilir. Grup projelerinde yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar yaşanabilir. Fakat eski bir dostla yeniden bağlantı kurmak için güzel bir dönem. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu görmek için de bu günleri bir test olarak düşünebilirsiniz. Hayalleriniz ve idealleriniz konusunda cesaretinizi sorgulayabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

İşyerindeki rekabet ortamı sizi yıpratabilir

Kariyer ve toplumsal statü konularında Mars retrosu sizi biraz zorlayabilir. İşyerinde gururdan kaynaklanan çatışmalar gündeme gelebilir. Yeni projeler başlatmak yerine, mevcut işlerinizi tamamlamanız daha iyi olacaktır. Mesleki hedeflerinizi sorgulayarak gerçekten ne istediğinizi netleştirebilirsiniz. İşyerindeki rekabet sizi yıpratabilir, çatışmalardan uzak durmaya çalışın.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Hayatınıza anlam katacak konulara odaklanın

Eğitim ve seyahatla ilgili konularda bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işleriniz beklenmedik şekilde değişebilir. Hayat felsefenizi ve inançlarınızı sorgulamak isteyebilirsiniz. Bu dönemde düşünceleriniz de derinleşebilir, geçmişe dair önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kendinize daha gerçekçi hedefler koyabilirsiniz. Hayatınıza anlam katacak konulara odaklanma zamanı.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Cinsel yaşamınızda bazı engeller hissedebilirsiniz

Bu dönemde ortaklaşa para, miras ya da yatırımlarla ilgili eski meseleler yeniden karşınıza çıkabilir. Borçlarınızı yapılandırmak veya eski bir ödeme sorununu çözmek için uygun bir dönem. Cinsel yaşamınızla ilgili bazı duygusal engeller hissedebilirsiniz. Gizli bilgiler ve ilişkiler bu dönemde ortaya çıkabilir. Kendinizi dönüştürmek ve derinlerde yatan korkularla yüzleşmek için fırsat yakalayabilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Yeni bir ilişki yerine mevcut sorunlara konsantre olun

Eski partnerlerle ya da ortaklarla ilgili meseleler yeniden gündeme gelebilir. İlişkilerde gurur kaynaklı sorunlara dikkat etmeli ve daha anlayışlı olmalısınız. Yeni bir ilişki başlatmak yerine, mevcut sorunları çözmek için bir fırsat bu. Evliyseniz eşinizle geçmişten gelen problemlerinizi konuşabilirsiniz. İş ortaklıklarınızla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. İnsanlarla olan bağınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Sağlığınıza daha fazla özen gösterin

Bu dönemde günlük düzeninizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Fiziksel sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz; enerjiniz düşebilir. Eski sağlık problemleri yeniden kendini gösterebilir, ihmal etmeyin. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimde dikkatli olun, yanlış anlaşılmalar retro döneminde artabilir. İş yükünüz çoğalmış gibi hissedebilirsiniz ama işleri aceleye getirmemek önemli.