Duygularımızı dengelememiz gerekebilir

Haberin Devamı

Balık burcunun 9’uncu derecesinde 28 Şubat’ta bir yeniay meydana gelecek. Yeniayın etkileri ortalama 1 hafta öncesinden başladı ve yeniay itibariyle 1 hafta daha etkili olacak. İkizler burcundaki Jüpiter’den kare dediğimiz sert bir etki var. Peki, bu yeniayın etkileri nasıl olacak? Bunu anlayabilmemiz için öncelikle astrolojide Balık sembolizminin nasıl çalıştığını, neleri ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerekiyor.

İçedönük olmak, hayallere dalmak, değişken koşullar, verimlilik, bilinçle bilinçaltının kesişmesi, fedakârlık, kurban olma, mistik konular, inziva, kabullenme, ruhsal konular, merhamet, vicdan, gerçeklerden uzaklaşma, sanat, dans, bağımlılıklar, karmaşaya düşme, hedeften şaşma, sevginin paylaşılması, koşulsuz inanç gibi konular gündemde olacak.

Haberin Devamı

Balık burcundaki yeniay; derin hisler, maneviyat ve şefkat konularında yeni başlangıçlar veya farkındalıklar yaşayabileceğimiz bir döneme işaret eder. Ancak bu yeniaya İkizler burcunda seyahat eden Jüpiter’in kare açısı eşlik edecek. Kare açılar genellikle bir gerilimi, meydan okumayı ve çözülmeyi bekleyen konuları ön plana çıkarır. İçimizdeki duyarlı taraf iyice görünür olabilir. Ancak Jüpiter’in İkizler burcunda olması olaylara mantık, iletişim ve analitik zihinle yaklaşmayı, her şeyi sorgulamayı, bol bol konuşmayı ve bilgi alışverişini vurgular. Kare açı, duygularımızı mantığımızla dengelemekte güçlük çekebileceğimizi gösterir. Bir yanımız ‘Kalbinin sesine kulak ver’ derken öbür yanımız ‘Önce bir düşün, araştır, sorgula’ diye fısıldayabilir. Bu çelişki, içsel bir gerginlik veya kararsızlık yaratabilir.

Gerçekçi düşünme

Ruhsal olarak ilham verici rüyalar veya sezgiler getirebilir. Aynı zamanda kaçış eğilimi, gerçeklerden uzaklaşma isteği, kendimizi fazla soyutlamamız ya da pembe gözlükleri takmamız söz konusu olabilir. Jüpiter’in İkizler’deki konumuysa bilgi, mantık, iletişim ve gerçekçi düşünme yönünde baskı yaratır. Bu da hayallerimizle gerçeklerimiz arasında bir köprü kurmak veya uzlaşma sağlamak zorunda kalabileceğimizi gösterir. Yeni girişimlerimiz veya niyetlerimiz eğer fazla hayalciyse Jüpiter bizi ‘Gerçekten yapılabilir mi, kaynakların var mı’ diye sorgulatacaktır.

Haberin Devamı

Jüpiter’in etkisiyle zihinsel meşguliyet, iletişim trafiğinde artış ve bazen de dağınıklık olabilir. İkizler burcundaki Jüpiter konuşmayı, öğrenmeyi, bilgiyi genişletmek isterken Balık burcu yeniayı, daha içedönük, sezgisel bir bakış ister. Karşımıza beklenmedik sohbetler, fikir ayrılıkları ya da kafa karışıklığı çıkarabilir. Hızlı ve

net karar vermek yerine gereğinden fazla düşünme eğiliminde olabiliriz.

İnsanların ne yaşadığını daha fazla önemseyebilir, duyarlılığımızı ortaya koyabiliriz. Balık enerjisinin verdiği hassasiyetle, gerçeklerden kaçma veya görmezden gelme eğilimi artabilir.

İkizler burcundaki Jüpiter’in etkisiyle zihnimiz bu dönemde inanılmaz derecede aktif olabilir. Yeni fikirler, projeler, iletişim trafiği hızlanabilir. Bilgi kirliliğine dikkat etmeliyiz. Çünkü Balık burcunun biraz dağınık doğasıyla birleştiğinde, eksik ya da yanlış bilgilere inanabilir, fazla iyimser tahminlerde bulunabiliriz.

Haberin Devamı

İlişkiler açısından da Balık burcundaki yeniay duygusallığı ve romantizmi arttırırken Jüpiter’in İkizler’den attığı kareyle bazı ilişkilerde gereksiz büyük sözler veya iletişimde yanlış anlamalar gündeme gelebilir. Bir şeyleri olduğundan farklı görmek veya birine fazla anlam yüklemek gibi durumlar yaşayabiliriz.