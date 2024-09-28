Dünyada adalet arayışı artabilir

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Merkür’ün başrol oynayacağı yılın son Güneş tutulması 2 Ekim’de 10 derece Terazi burcunda meydana gelecek. İki hafta boyunca etkilerini hissedeceğimiz bu tutulmaya Mars’ın da Yengeç burcundan zorlayıcı bir açısı olacak. Geçen hafta bu tutulmanın bireysel etkilerinden bahsetmiştim. Şimdi Dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine bakalım. Terazi burcu Dünya astrolojisine göre; dış ilişkiler, savaş ve barışlar, barış anlaşmaları, dost-düşman ilişkileri, boşanma, evlilik, hâkimler, savcılar, adalet gibi temalara işaret eder. Merkür ise; iletişim, anlaşma, ifade, seyahat, eğitim, taşımacılık, sınav ve medyayı temsil eder.

Terazi burcunun diplomasi ve barışla ilgili olduğunu düşünürsek, Güneş tutulmasının normal şartlarda uluslararası ilişkilerde uzlaşmaya, müzakere ve dengeye vurgu yapması beklenir. Ancak Mars’ın kare açısı bu sürece büyük bir gerilim ve agresyon katacaktır. Mars, Yengeç burcunda olduğunda savunma, güvenlik, duygusal tepkiler ve iç meselelerle ilgilidir. Bu nedenle ülkeler arası ilişkilerde barışçıl girişimler beklenirken çatışmalara ve diplomatik çıkmazlara yol açabilir. Sınır güvenliği, askeri operasyonlar ve iç güvenlik konularında ülkeler arasındaki gerginlikler artabilir. Devletler, güvenlik nedeniyle sert politikalar benimseyebilir.

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AİLEYE YÖNELİK TARTIŞMALAR...

Ülkelerin askeri savunmalarını güçlendirme ihtiyacı hissedebileceği bu dönemde bazı bölgelerde savaş tehdidi artabilir. Duygusal hareket eden liderlerin ani kararlarla askeri müdahalelerde bulunma olasılığı yüksek. Bu tutulma, bazı ülkelerde güvenlik krizlerini tetikleyebilir; askeri operasyonlar, isyanlar veya silahlı çatışmalar görülebilir.

Dünyada güvenlik ve adalet talepleriyle hükümetlere karşı protestolar başlayabilir. Yengeç burcunun ailevi ve geleneksel değerlere vurgu yapması nedeniyle bu dönemde aile kurumuna yönelik tartışmalar, bireylerin aidiyet duygusuyla hareket etmesi gibi durumlar ön plana çıkabilir. Bu tür toplumsal hareketlerde, duygusal tepkilerin öne çıktığı yoğun bir dönem yaşanabilir.

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Terazi burcundaki Merkür etkisi hukuki süreçlerin ve adalet arayışının bu dönemde hız kazanacağını gösterir. Ancak Mars’ın kare açısı hukuki süreçlerde çatışmaları ve anlaşmazlıkları arttırabilir. Hukuki konularda daha sert ve savunmacı politikalar görebiliriz. Ulusal ve uluslararası mahkemelerde tartışmalı davalar gündeme gelebilir. Özellikle aile hukuku, mülkiyet hakları ve güvenlikle ilgili davalarda artış yaşanabilir. Toplumlar, adaletin yerini bulmadığını hissettiğinde öfkeli tepkiler verebilir.

Merkür, aynı zamanda eğitim ve gençlikle de ilişkilidir. Özellikle eğitimde fırsat eşitsizliği, eğitimde istenen ücretler, eğitim politikalarının yetersizliği veya gençlerin taleplerinin göz ardı edilmesi gibi konularda huzursuzluklar olabilir. Tutulmayla birlikte moda ve sanat alanında önemli gelişmeler meydana gelebilir. Giyilebilir, farklı tasarımları olan dijital kıyafetler tanıtılabilir. Mars’ın sert açısı, ciddi trafik kazalarına, zincirleme büyük kazalara da işaret edebilir. Ayrıca yangınlar, patlamalar da gündeme gelebilir. 10 derece Terazi burcunun 2. dekanıdır. 2. dekan kralın, yöneticisinin ölümü ve salgın hastalıklara işaret etmektedir.

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TÜRKİYE’DE DİPLOMASİ...



Tutulma anının Ankara’ya göre çıkarılan haritasında gökyüzünde İkizler burcu yükselmekte. Ülkenin ana gündemi; eğitim, bilgi, ulaşım, medya, iletişim, ticari konular olabilir. İkizler burcunun yönetici gezegeni tutulmaya eşlik edeceğinden 5’inci evde gençler, borsa, yatırımlar, diplomatlar, elçilikler de öne çkabilir. Gençlerin eğitimleri, kullandıkları iletişim gereçleri iletişim-dijital-teknoloji yatırımları olabilir. Diplomatik ilişkiler, diplomatlarla olan iletişim dili, ilişkiler önem kazanacak. Yine sanatçılar, yazarlar ön planda olabilir, hatta ürettikleriyle belki de ödüller alabilirler. Sanatsal konularda üretken bir dönem yaşanabilir. Eğitimde sınavlar ve sistem açısından yeni bir yapılanmaya da gidilebilir.