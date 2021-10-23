Doğum günün kutlu olsun Türkiye

Haftanın ilk günlerinde biraz rahat edecek gibi görünsek de dolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor. Güç savaşlarına girmeyin. Kaba, hoyrat tavırlı kişilerden uzak durun. Risk taşıyan işlere girmemek iyi olur.

Bu hafta Koç burcundaki dolunayla hayatlarımız büyük bir sabır sınavından geçecek. Şartlarımız ve koşullarımız epey değişecek.

Pazartesi, Merkür ve Jüpiter’in geri hareketinin sona ermesiyle birlikte yeni projelere, eğitimlere başlayabilir, elektronik aletler alabilir, kendimize özgürlük alanları açabiliriz. Hukuki konularda da işler artık istediğimiz gibi gidebilir.

Salı, Mars ile Jüpiter arasında güzel bir görünüm olacak. İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora ve egzersize başlamak için ideal bir gün. Maceracı işlere girişmek, risk almak için de çok uygun. Eğer alım-satım işleriniz varsa halledin. Cinsel anlamda da yeni maceralara açık olabilirsiniz. Libidonuz oldukça yüksek seyredebilir. Ayrıca cesaretiniz de yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Özellikle iş hayatında rekabetten keyif alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı her türlü girişim için uygun bir dönem. Ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip enerji, aile dizilimi gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Bugünler eylemlere başarı, ticari görüşmelere şans getirir. Kişisel gelişim alanında yararlı eğitimler alabilirsiniz.

Çarşamba, Koç burcunda oldukça sert ve stresli bir dolunay meydana gelecek. Zira hem Mars hem de Pluton ile sert etkileşimi olacak. İlişkiler, evlilik, kariyer, para ile ilgili konularda stresli, güç çekişmelerinin olabileceği dönemlerdeyiz. Sakin bir şekilde hareket etmek zorlaşırken gündemimiz çok hızlı bir şekilde değişecek. Özellikle bencilce tavırlar yüzünden sık sık köşeye sıkışabiliriz.

Cuma, Mars ile Pluton arasında sert bir görünüm olacak. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ve dediğim dedik bir tavır sergilemek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Bazen siz istediğiniz kadar sakin ve etliye sütlüye karışmadan durun, çevrenizden biri bu davranışları sergileyerek canınızı sıkabilir. Kaba ve kavgacı tavırları olan kişilerden uzak durmaya çalışın. Risk taşıyan, kanuni olmayan, başınıza iş açabilecek birlikteliklere, çatışmalara girmemek veya böyle kimselere bulaşmamak çok akıllıca olacaktır.

Cumartesi, Güneş burç değiştirerek Akrep burcuna geçecek ve bir ay seyahat edecek. Şimdiden tüm Akreplerin doğum günü kutlu olsun. Ay boyunca odaklanacağımız konular; vergiler, maddiyat, gizli ve tabu sayılabilecek işler ve cinsellikle ilgili olabilir. Bu bir aylık süreçte önemli krizleri yönetmemiz gerekebilir.

Sakin bir şekilde hareket etmenin güçleşeceği günler bizi bekliyor. Başaklar abartılı harcamalardan kaçınmalı, Balıklar için de maddi kayıplar söz konusu olabilir.

ÇARPMALAR, DÜŞMELER ZARAR VEREBİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)