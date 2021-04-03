Dış gezegenler ve etkileri

Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
Haftaya Ay’ın Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. Hızlı, dinamik, hareketli bir pazartesiyle başlıyor haftamız. Biraz sabırsız davranabiliriz ama çokça iş bitirdiğimiz bir zaman olacak.
Salı günü Merkür, Balık burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. İletişim konuları hayatımızda daha sezgisel ve yaratıcı olacak. Diğer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaşabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hataları yapabiliriz.
Çarşamba Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacağımız bir gün. Yalnız midemize ekstra düşkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçırabiliriz.
Perşembe Mars’la Şiron arasındaki olumlu etkileşimle iletişim konularında şifalanabileceğiz. Belki cesaret gösteremediğimiz bir konuda korkusuzca aklımızda olanları dile getirebileceğiz.
Cuma günü Ay, tüm gün İkizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. İletişim konuları hız kazanmaya başlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçecek ve baharın kapıları açılacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem başlayacak. Üzerimizdeki atıl enerjiyi atmış olacağız.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
Haftanın ilk günü Ay oğlak burcunda seyahat edecek. Haftaya görev, sorumluluklar, planlar, projeler, yapılması gereken işlerin bilinciyle başlıyoruz. Salı günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek.
Arkadaşlarımızla sosyalleşerek, bol bol iletişim kurarak, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bir gün geçirebiliriz. Salı ve çarşamba Venüs’ün Ay düğümleriyle kuracağı kontakla ilişkilerde ve sosyal hayatta kibar, orta yol bulucu, uzlaşmacı olmak önem kazanacak. İlişkileri yöneten, kazanır. Perşembe günüyse Güneş ile Neptün birlikte hareket edecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Eğer imkânınız varsa bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygun. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler. Cuma ve cumartesi Ay, Balık burcunda seyahat edecek hatta Balık burcunda yeniay meydana gelecek. Haftaya cumartesi köşe yazısında Balık yeniayını detaylıca yazacağım. Ama siz bu sırada kafanıza ve ruhunuza iyi gelecek şeylere yönelin…
KABUĞUNUZA ÇEKİLİP GÖZLEMLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.
William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.
Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.
Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETİK ASTROLOJİ İÇİN...
Pazartesi ve salı Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve güzelleşmek için uygun bir zaman. Aranızın bozuk olduğu birileri varsa barışmak için adımlar atılabilir. Çarşamba günüyse Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etki olacak. İlişkilere heyecan katmak, sürprizler yapmak için güzel bir gün. Heyecan verici karşılaşmalar yaşanabilir, birilerinden aniden hoşlanabiliriz.
Perşembe itibariyle Mars burç değiştirerek İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars savaşmak, savunmak, mücadele etmek anlamına gelir. İkizlere geçtiğinden bilgi ve eğitim için savaşacağımızı işaret edebilir. Beyin ve dil arasındaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma şahane güzel gün. Zira Merkür ile Jüpiter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Eğitim, teknoloji, dijital konular, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda güzel fırsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tüm gün Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya başlamak, farklı ve yabancı kültürlerle ilgili bilgi edinmek için uygun.
KARDEŞLERLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yakın çevreniz, kardeşlerle olan ilişkilerde stresli durumlar, ağız dalaşları yaşanabilir. Otomobilinizin bakımını ihmal etmeyin, trafikte çok daha dikkatli olun. İletişimin hızlanacağı bir süreç başlıyor. Eğitim alıyorsanız eğitmenlerinizle kavga etmeyin.
Astrolojide Mars ve Satürn’ün burç değiştirdiği dönemlere her zaman ekstra dikkat kesiliriz. Çünkü bu iki gezegen de, klasik astrolojide malefik denilen, kötücül gezegenlerdir. Hatta Satürn’e ‘büyük şeytan’, Mars’a ise ‘küçük şeytan’ demişler zamanında. Bugünkü konumuz küçük şeytan Mars’la ilgili. Zira 45 gündür Boğa burcunda hareket ediyordu ve bu hafta burç değiştirip İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a dek de bu burçta seyahat edecek.
Mars, yani Yunan mitolojisindeki Ares’in astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı, kıyasıya mücadele, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, cinsel güç, eril enerji, agresyon, öfke patlamaları... Mars, İkizler burcuna geçerek sembolize ettiği tüm bu kavramları bu burçla birleştirip yoluna devam edecek.
Bunun etkilerini anlayabilmek için İkizler burcunun da astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini bilmeliyiz... İkizler astrolojide ifade, konuşma, bilgi, seyahat, eğitim, her türlü yazılı-sözlü-görsel iletişim, yayıncılık demektir. Medikal astrolojiye göre eller, kollar, dil ve zihinle temsil edilir. Dünya astrolojisine göreyse eğitim sistemleri, her türlü ulaşım ağı, bilgi ağı, internet, gazeteciler, okullar gibi temalara işaret eder. Mars, İkizler burcunun sembolize ettiği tüm kavramları harekete geçirirken bir yandan da bu konularda ciddi sorunlar, agresif durumlar yaratabilir.
BİLGİLERİ CEPHANENİZE EKLEYİN
Peki, bizi neler bekliyor? Bireysel olarak kendimizi daha güçlü ve hızlı bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak zaman zaman beyin hızımızla konuşma hızımız aynı olmayabilir. Bazen ağzımızdan anlamsız sözler dökülebilir veya yazabiliriz. Olup olmadık her yerde pot kırabiliriz. Ama iletişim dediğimiz anda aklımıza gelen her konuda ciddi bir hız kazanacağımız kesin. Elbette bilginin temsilcisi İkizler burcuna kötücül Mars yerleştiğinde kötü ve hatalı bilgilerin bu dönem çok hızlı yayılabileceğini de unutmamak gerek.
Mars, İkizler gibi zihinsel bir burçta seyahat ediyorsa bu, birçok şeyi aklımızda halledebileceğimiz anlamına gelir. Ama sadece akılda; düşünsel olarak. Fiziksel olarak eylemlerimizde eksik kalabiliriz. Bu dönem çokça ağız dalaşı yaşanabilir; kötü ve kırıcı kelimeler ağzımızdan dökülebilir. Dikkat etmeliyiz.
Mars savaşmak anlamına geliyor. Mars İkizler burcundaysa savaşmak için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacağız. Belki de sırf bu yüzden her türlü bilgiyi yüzeysel bile olsa okuyup cephanemize yerleştireceğiz.
Haftanın ilk günü Ay’ın Yengeç burcundaki seyahatiyle geçecek. Eve dair uğraşlar, aileyle birlikte olmak, kendinizi güvende hissetmek önemli olacak. Yarın bazı yatırım araçlarıyla da ilgilenebilirsiniz. Salı günü Mars ile Plüton arasındaki dinamik görünüm etkin olacak. Oldukça güç içeren bir etkisi olduğu için kavgadan, çatışmadan uzak durmak gerek. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti bulabilirsiniz.
Çarşamba günü Güneş ile Uranüs arasında destekleyici bir konumlanma olacak. Ufak tefek iş fırsatları çıkabilir; kariyerle ilgili konularda hızlı kararlar alabileceksiniz. Perşembe Venüs, Balık burcuna geçecek ve 21 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.
İlişkilerin rengi değişiyor; daha romantik, sezgisel, yumuşak, ayaklarınızı yerden kesecek ilişkiler zamanı başlıyor. Bu dönem estetik, güzellik, yaratıcılık gerektiren her türlü konu için de çok uygun. Cuma günüyse Ay günün büyük bir çoğunluğunu Aslan burcunda geçirecek. Onaylanmak, fark edilmek önemli olurken egosu yüksek kişilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Hafta sonu Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Zamanınızı temizlikle, el oyalayan uğraşlarla, çekmeceleri, bilgisayarınızı, telefonunuzu düzenlemekle geçirebilir, çok fazla iş yapabilirsiniz.
YETİŞTİRMENİZ GEREKEN İŞLER SIRADAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Başak burcunun 8’inci derecesinde, başrolünde Venüs’ün olduğu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açısı olmayan, stres katsayılarımızı yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoş’ olacak. Bu sefer gamlı baykuşluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan başlayarak yaklaşık 15 gün etkisini gösterecek. Başak burcunda meydana geldiği için hem kişisel yaşamlarımızda hem de dünya üzerinde Başak burcunun sembolize ettiği temalar ön planda...
Başak dendiği anda aklınıza gelmesi gerekenler şunlar: Düzenlemek, bir şeyleri toparlamak, hazırlık yapmak, temizlemek, detaylar, çalışmak ama çok çalışmak, hizmet ve servis vermek, sağlıkla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleştiriler, hata aramak, mükemmele ulaşma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endişe...
Sağlık konularında anksiyeteler, psikosomatik rahatsızlıklar; karın bölgesi, bağırsaklar, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kolonlar, pankreas öne çıkıyor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayın başrol oyuncusu Venüs... Dolunay sırasında Venüs, Balık burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aşk, meşk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katınca dolunayın etkileri nasıl olacak, bir göz atalım...
Haftanın ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hızlı başlıyoruz. Biraz sabırsız ve tepkisel de olabiliriz. Baş ve göz ağrılarına dikkat! Perşembe günü Güneş’in Balık burcuna geçişiyle beraber atmosfer biraz yumuşamaya başlıyor. Merhamet, fedakârlık, yaratıcı işlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, İkizler burcunda seyahat edecek. İletişimin hızlanacağı ve önemli haber akışlarının olacağı bir gün. Yine koşullarınız izin verirse yeni bir şeyler öğrenebilir ve eğitim araştırmaları yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasındaki etkileşimle ilişkilerde sevgi ve aşk yarışı ortaya çıkabilir. Aşktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür durağan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletişim, ifade, konuşma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranın. Yazışmalarınızı doğru kişilerle yaptığınıza emin olun.
İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileşimi bu haftanın belirleyicisi olacak. Baş ağrılarına dikkat! Perşembeden itibaren sokak hayvanlarına yardım gibi merhamet yoğunluklu işlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOŞULLARINIZ FARKLILAŞIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yılın en önemli haftalarından birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Bu ikilinin etkileşimi aslında 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yıl boyunca güçlü bir şekilde devam etse de şubat, haziran ve aralık ayında en güçlü seviyeye ulaşacak.
Peki, bu ikiliyi özel kılan ne? Astroloji döngülerle çalışır. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardır. Ancak bu döngüler sadece Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardır. İşte Satürn ve Uranüs arasında da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yılda tamamlanır. Her 10 senede bir de kendi aralarında etkileşim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kısıtlayıcı, denetleyici, düzenleyici, test eden yaşlı kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karşımıza çıkar ve zamanı yönetir. Kendi yerini almalarından korktuğu için çocuklarını yiyen bir titandır. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, şoke edici ve aniden gelişen skandal olay ve durumlarla ilişkilidir. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Eski ve yeni düzen arasındaki çekişme... Uranüs bizi konfor alanımızdan çıkmamız için harekete geçirmeye çalışırken Satürn alıştığımız sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekişmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal değişimler, diğer yanda bu değişimlere direnenler...
Özgürleşmek adına...
Şubat, haziran ve aralık aylarında bizi büyük değişimler bekliyor. Yeni düzen yavaş yavaş eski alışkanlıklarımızın yerini alacak. Bu nedenle eskiye sıkı sıkıya tutunmak yerine hayatın getirdiği değişimlere adapte olmak en akıllıcası. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoğumuzun işimizi, iş yapma şeklimizi, işle ilgili alışkanlıklarımızı değiştirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatırım alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduğunu da düşünecek olursak belki de hayatımızda özgürlük elde etmek adına ciddi adımlar atmanın eşiğinde de olabiliriz. Bazen alışkın olduğumuz koşullarda rahat hareket ettiğimizi ve hatta daha özgür olduğumuzu düşünürüz. Ancak o koşulları değiştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra görürüz ki onlar aslında bizi bağlayan, hareket etmemizi zorlaştıran şeylermiş... Bu tıpkı bir ilişkiyi alışkanlıklar yüzünden bitiremeyip bittiği zaman ‘Keşke daha önce bitirseymişim, hayat şu an daha güzel’ duygusunu yaşamak gibidir. Bu yüzden omuzlarınıza yük olan ve hayattaki alanınızı kısıtlayan konulara karşı büyük bir farkındalık geliştirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doğru zamanlardayız. Kolay olacağını iddia etmiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerek, değil mi!
Kısıtlamalar artabilir
Haftaya Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi ve salı günü estetik-güzellikle ilgili konular için gökyüzü pek uygun değil. Aynı şekilde ilişkilerde de asilik yapabiliriz. Bunun dışında salı günü oldukça özel bir gün. Özellikle 15.48 ile 16.10 arası Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. Bu saat diliminde aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin, gerçekleşebilir. Çarşamba günü Merkür’le Mars arasındaki sert görünüm nedeniyle ifadelerimize, kelimelerimize çok dikkat! Kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Perşembe günü Kova burcunda oldukça güçlü bir yeniay meydana geliyor. Hayatımızın birçok alanında yenilikler yapmak ve özgürleşmek isteyeceğiz.
Tabii Merkür’ün retro olduğunu unutmadan, dijital alandaki planlarımızı 25 Şubat’tan sonraya bırakmalıyız. Cuma günü Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecek. Hem güzelleşme hem yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler var.
Cumartesi de Venüs ve Merkür birlikte hareket edecek. Hoş sohbetler çevirmek, mutluluk verici haberler almak-vermek için çok güzel bir gün...
Uranüs’le Venüs arasında sert etkileşim var. Kalp kırmamaya özen göstermeli... Öte yandan Merkür retrosu devam ettiği için teknolojik aksaklıklara dikkat!
Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yıldızları bulunuyor. Şimdi bu yeniayı enine boyuna masaya yatıralım ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altında olacağız, öğrenelim.
Kova dendiği zaman aklımıza gelen anahtar kelimeler şunlar: Dostluk, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar... Sağlık açısından baktığımızdaysa sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşımı sistemi, kalp ve topuklardır.
İletişimde özen gerekiyor
Bu yeniayla birlikte arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Her ne kadar şu an pandemiden dolayı eskisi kadar yakın ilişkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Merkür’ün de aynı alanda geri hareketi, bazen grup içi iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu yüzden iletişim kurarken özenli olmakta fayda var.
Dört gezegen ve Güneş’in Kova’da toplanmış olduğu bir yeniay zamanı. Hepimiz yaşamımızın belli alanlarında devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artık taşımak istemediğimiz her ilişkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. Kişisel hayatımızda daha fazla özgürlük alanı açmak için de harekete geçebiliriz.
Karar alırken dikkat!
Tabuları yıkmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karşı isyankâr tavırlar içinde olabiliriz. Yeri geldiğinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceğiz. Hayatımızda farklı bir şeyler denemek, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Bunu bazen dış görünüşümüzde de yapabiliriz. Risk alıp daha önce denemediğimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardırobumuzda hiç olmayacak renkte bir kıyafet alabiliriz.
Salı günü Mars ve Güneş arasında sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamız pek kolay olmayabilir. Her şeyi kişiliğimize söylenmiş bir söz gibi algılayıp savaş açabiliriz. Patronlarla veya hayatımızda patron görevi gören kimselerle ilişkiler stresli seyredebilir.
Çarşamba ay günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani işler askıda kalabilir, istediğiniz sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka işleri, borçlar, vergiler gibi konulara eğilebilirsiniz.
Cuma, Güneş’in Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. İstediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz, gün içinde iletişim çok hızlı akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduğunu unutmayarak her şeye hemen inanmayın.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazık ki pek mutlulukla dolu bir gün değil. İlişkilerde sorunların masaya yatırılması, bir şeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratır. Özellikle evinizde saçınızı boyayacak veya estetikle ilgili bir şeyler yapacaksanız cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eşya alabilir. İkizler burcundakiler çevrimiçi flörte açık. Oğlakların paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarıyla mutlu bir döneme giriyor. Başaklar şekere dikkat etmeli.
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.
O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan başladı!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
Dış gezegenler ve etkileri
1900’lerde Alman astrologlar geleneksel astrolojiyi kullanarak düşman topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak yöntemleri yetersiz kalmıştı. Yeni bir yöntemle sekiz dış gezegen keşfettiler. Bunların etkileri takip eden 100 yıldaki olaylarla kanıtlandı.
Bugün size farklı astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardından modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynı gökyüzüne aynı sembollerle bakar ama farklı metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya başladığımız Uranik astroloji var.
Neptün ötesi gezegenler, dış gezegenlerin ötesinde konumlanıp kendi yörüngeleri olan varsayımsal gezegenler veya başka bir deyişle enerji noktalarıdır. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlı bu gezegenler 1900’lerin başlarında Alman astrologlar tarafından keşfedildi. Bu keşifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adı verilen bir yaklaşım ortaya çıktı.
Neptün ötesi ilk dört gezegeni keşfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak bu yöntemlerin savaşlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldığını görmüştü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adını verdikleri yeni bir sistem tasarladılar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktası buldular. 1923’ün temmuz ayında bu noktalara Astrologische Blaetter adlı dergide değindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktası daha keşfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayısı sekize çıktı.
Gezegenlerle benzer etkileşimleri olan bu enerji noktaları insan davranışlarını da etkiler. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki 100 yılda gerçekleşen olaylarla bu dış gezegenlerin anlamları ve etkileri doğrulanmıştır. İç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle ilişkilendirilirler.
CUPIDO
Cupido, Jüpiter ve Venüs arası bir kombinasyondur. Cupido temaları aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iş, sanat koleksiyonları, toplumlar ve sosyal grupları içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yıl arasında kalır. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yılda tamamlar.
HADES
Hades, Ay ve Dünya arası bir kombinasyondur. Dünya yüzeyinin altındakilerle ilgilidir: Çamur, su, yağ, değerli taşlar ve diğer doğal kaynaklar... Pozitif anlamdaysa bahçe, bitki ekimi olarak düşünülebilir. Temaları arasında yoksulluk, kötüleşen eski güçler ve tereddüt vardır. Jung psikanalizindeki ‘gölge’, reddedilen benlik, toplum tarafından reddedilen nitelikler, eskiyenler, yalnızlık, eksiklik ve ölümler vardır. Finansal astrolojide piyasalar üzerindeki kötü etkilere işaret eder. Bir burçta yaklaşık 30 yıl kalır ve Zodyak döngüsünü 300 - 360 yılda tamamlar.
ZEUS
Jüpiter ve Mars özelliklerine sahiptir. Askerlik ve liderlikle ilgilidir. Yetki ve emir verme akışıyla ilişkilidir. Temaları arasında liderlik, yön, maksatlı faaliyet, yaratıcılık, üretim, kontrollü enerji, roketler, ateşli silahlar ve karşı konulmaz güç yer alır. Finansal astrolojide olumlu bir etki olarak görülür. Bir burçta yaklaşık 40 yıl kalır, Zodyak çevresindeki döngüsünü 480 yılda tamamlar.
KRONOS
Dünya ve Ay özelliklerine sahiptir. Ancak Ay’ın tersidir ve bu da bastırılmış duygu demektir, dolayısıyla duygularla yönetilir. Dünyadaki üst düzey yetkilileri temsil eder. Temaları arasında ustalık, yüksek mertebe, heybet, üstünlük, yürütme yetkisi, hükümet, başkanlık, generallik, bağımsızlık, büyüklük ve otorite sayılabilir. Ulaşılabilecek en üst mertebeyle ilişkilidir. Finansal astrolojide olumlu etkileri ve piyasada öncü olmayı işaret eder. Bir burçta yaklaşık 40 yıl kalıp Zodyak çevresindeki döngüsünü 480 yılda tamamlar.
APOLLON
Jüpiter ve İkizler enerjilerinin kombinasyonudur. Genişleme bakımından ayrımcı değildir, dokunduğu her şeyi genişletir. Temaları arasında oyun, geniş kapsamlı etki, zafer, bilim, servet, bolluk, bereket, ticaret, barış ve deneyim vardır. Finansal astrolojide de olumlu bir etki olarak nitelendirilir. Jüpiter ve Apollon astrolojideki en şanslı ve geniş enerji noktalarıdır. Bir burçta yaklaşık 43 yıl kalır ve Zodyak çevresindeki döngüsünü 516 yılda tamamlar.
ADMETOS
Dünya ve Ay’ın kombinasyonudur. Duygularla ilgili meselelerdeki sınırlamalarla ilişkilendirilir. Kompakt bir enerjidir. Bir bahçedeki bitkinin kökü ya da tohumu olarak düşünülebilir. Temaları arasında hammadde, odaklanma, sınırlamalar, durma, yoğunlaşma, sıkıştırma, durgunluk, çevreleme, tamamlama ve ölüm vardır. Finansal astrolojide etkisi olumsuz. Satürn’le benzer bir sıkıştırma etkisine sahiptir ancak duraklamayı veya düşük noktayı işaret eder. Bir burçta yaklaşık 47 yıl kalır ve Zodyak çevresindeki döngüsünü 564 yılda tamamlar.
VULKANUS
Vulkanus (ya da Vulcanus) özgür olma mücadelesinde çok büyük bir güçtür. Zeus gibi askeri konularla da ilgilidir. Temaları arasında enerji, büyük güç, büyütme, siyasi bilgelik, patlama (yanardağda olduğu gibi), canlılık, kuvvet ve etki bulunur. Finansal astrolojide pozitif bir etkisi olduğu kabul ediliyor. Verdiği güç Mars’ın verdiği güce benzer. Ancak Vulkanus enerjiyi büyütmek için dokunduğu her şeyi güçlendirmeye yarar. Bir burçta yaklaşık 60 yıl kalır ve Zodyak çevresindeki döngüsünü 720 yılda tamamlar.
POSEIDON
Poseidon, Neptün temalarıyla ilişkilendirilir. Ancak Poseidon söz konusu olduğunda karışıklığa yer olmaz. Poseidon kişilerin ruhsal varlıklar olduklarını idrak etmelerini sağlar. Tüm gezegenlerden en uzak yörüngede bulunur. Bu yüzden en yüksek idrakla ilişkilendirilir. Temaları arasında yüksek idealler, ruh, manevi rehberlik, ışık, gerçek, aydınlanma, medya, psişik güçler, yüksek idrak ve fikirler bulunur. Finansal astrolojide olumlu bir etkisi vardır. Bir burçta 60 yıl kalır ve Zodyak çevresindeki döngüsünü 720 yılda tamamlar.