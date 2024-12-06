Derin bir nefes alalım, sinirlerimize hâkim olalım

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Temel anlamda harekete geçmek, mücadele etmek, kendimizi savunmak, stres, kavga ve aksiyonla ilgili olan Mars bugün Aslan burcunda geri hareketine başlıyor. 26 Şubat 2025’e kadar devam edecek bu uzun süreçte bizi zorlu günler bekliyor.

Harekete geçmekte güçlük çekebilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerimize bir yorgunluk çökebilir, sanki narkoz almışçasına bitkin hissedebiliriz. Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın hale gelebiliriz. Enerjimizi doğru kullanamayabiliriz. Bir şeylere başlamamız gerektiğinde etkin davranamayabiliriz. Hırslarımız azalabilir. Giriştiğimiz konularda kararlılık gösterip devam etmekte zorlanabiliriz.

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Eğer yeni bir işe başlarsak daha fazla efor sarf etmemiz gerekebilir. Cesaretimiz çabuk kırılabilir ve motivasyonumuz hemen düşebilir. Bu gölge yanlara çok fazla takılmamaya özen göstermeliyiz.

Mars retrosu süresince eğer öfkelenirsek önce bir nefes alıp düşünmeliyiz. Eylemi başlatan tarafsak hatalı olma ihtimalimiz yüksek ve bu yüzden de zarar görebiliriz. Bu dönemde libido konusunda da sıkıntılar yaşayabiliriz; arzularımız ve cinsel isteğimiz azalabilir.

Hemen vazgeçebiliriz...

Bu dönemde spora yazılmamızda bir sıkıntı yok. Fakat sorun şu ki Mars geri hareketindeyken sakatlıklar yaşayabiliriz. Bu yüzden yapacağımız tüm egzersizlerde kaslarımıza ekstra dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca hemen vazgeçmek gibi bir modumuz da olabilir, spora gitmeye üşenebiliriz.

Kuaförümüzü, berberimizi, en önemlisi de doktorumuzu bu süreçte değiştirmemeye özen göstermeliyiz. Daha iyisini bulamayız, bulduklarımızı da pek beğenmeyebiliriz. Mars cerrahi müdahaleleri simgelediğinden çok elzem değilse bu süreçte büyük cerrahi operasyonlar pek tavsiye edilmez. Ama tabii bu söylediğim hayati konular için geçerli değil. Ben çok önemli bir operasyonumu mecburen Mars retrosunda yaptırmıştım. Sadece iyileşme sürecim biraz daha uzun sürmüştü.

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Evimizde, mutfağımızda tadilat yaptırmak; demir, çelik, ankastre ürünleri değiştirmek için de pek uygun değil. İşler sarpa sarabilir, gecikmeler olabilir, ustalarla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Ayrıca alacağımız beyaz eşya gibi ürünleri sigortalatmayı ihmal etmemeliyiz.

Garip, sebepsiz kızgınlık ve öfke nöbetleri geçirebiliriz. Sabah yataktan çok sinirli kalkabilir, normalde gözümüze batmayacak konulara daha çok takılabiliriz. Özellikle stres kaynaklı sağlık sorunlarına da dikkat etmeliyiz. Rekabet ve savaş ortamından biraz uzak durmamızda yarar var. Aslında Mars’ın gerileme süreci strateji oluşturmak, plan yapmak, hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak adına gerekli doneleri toplamak için oldukça uygun bir dönemdir.

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Mars’ın enerjisi dışadönük olmaktan ziyade içe dönmeye eğilimlidir. Bu da biriken enerjimizin içsel bir huzursuzluk yaratmasına neden olabilir. Kendimizi normalden daha sabırsız hissedebilir veya öfkemizi kontrol etmekte epeyce zorlanabiliriz.

Retro dönemi geçmişte yarım kalan projelerin, çözülememiş çatışmaların veya unutulmuş arzuların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu konuları tamamlamak için fırsatımız olabilir.

Normalde kendimizi ifade etmek konusunda cesur ve ilham dolu hissederken retro zamanı yaratıcı projelerde tıkanıklık yaşayabiliriz. Bir sanat eseri üzerinde çalışıyorsak veya sahnede olmayı planlıyorsak işler umduğumuz gibi gitmeyebilir.

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Gururumuzu inciten durumlar gündeme gelebilir. Belki bir projede fark edilmediğimizi düşünebilir ya da başkalarından yeterince destek göremediğimizi hissedebiliriz. Ama bu, egomuzu bir süreliğine geri plana çekip daha derin bir özgüven inşa etmemiz için fırsat olabilir.

Romantik ilişkilerde ‘Kim haklı, kim daha üstün’ mücadelesi başlayabilir. Partnerimizin ya da bizim gururumuzdan ödün vermekte zorlandığımız anlar olabilir. Sahne ışıkları bir anda sönüyormuş gibi hissedebiliriz. Kendimizi cesurca ifade etmekten korkabiliriz ve risk almak yerine geri çekilebiliriz.