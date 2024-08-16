Değişim için harekete geçme zamanı

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Zor bir dolunay kapıda. Kova burcunun 27’nci derecesinde ve Uranüs’le kare açılı, Merkür retrosunun devam ettiği bir dolunay bu. Kova burcu Zodyak’ın asi ruhudur; normları yıkmayı, kalıpların dışına çıkmayı sever. Belki de uzun süredir yapmak istediğiniz bir değişiklik vardır ama cesaret edememişsinizdir. İşte tam da şimdi bu değişimi gerçekleştirmek için harekete geçebiliriz.

Bu dolunayda kişisel özgürlüğümüzü savunma ihtiyacı artabilir. Rutine sıkışmış hissediyorsak yenilik arayışına girebiliriz. Yeni projelere atılmak, farklı bakış açılarını keşfetmek ya da hayatımıza yenilik katacak değişiklikler yapmak için mükemmel bir zaman dilimindeyiz. İlgimiz teknolojiye, bilime ya da toplum yararına olan projelere yoğunlaşabilir. Topluma olan katkılarımızı sorgulama ve arttırma ihtiyacı hissedebiliriz. Belki de sosyal adalet, çevre koruma ya da insan hakları gibi konulara daha fazla duyarlılık geliştirebiliriz.

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Bu dolunay duygusal açıdan biraz mesafeli ya da soğukkanlı hissetmemize neden olabilir. Ancak bu durum duygusal meseleleri daha objektif bir şekilde değerlendirme fırsatı sunar. Duygusal tepkileri kontrol etmek ve daha mantıklı kararlar almak için bu süreç idealdir.

Bağımsızlık arayışı...

Dijital dünyada yeni yollar keşfetmek, teknolojiyle ilgili projelere başlamak ya da var olan becerilerimizi geliştirmek için bu dönemin enerjisinden faydalanabiliriz. Özellikle dijital platformlarda daha aktif olabilir, sosyal medyada ya da teknolojiyle ilgili alanlarda kendimizi daha çok ifade etme ihtiyacı hissedebiliriz. Bu dönemde teknolojik yenilikler ve bilimsel gelişmelerle daha fazla ilgilenebiliriz.

Bu dolunayın başrolünde Boğa burcunda seyahat eden Uranüs olacak. Maddi konular, konfor alanı ve güvenlik duygusu üzerinde ani ve beklenmedik değişiklikler getirebilir. Bu dönemde, özgürlük ve bağımsızlık arayışımız artabilir. Ancak bu arayış maddi güvenlik, ilişkiler veya kariyer gibi alanlarda beklenmedik gerilimlere yol açabilir.

Değişimlere direnmek yerine onları kabullenmek ve uyum sağlamak, adapte olmak daha uygun olacaktır. Yeniliklere açık olmak ve beklenmedik durumlar karşısında yaratıcı çözümler bulmak gerekebilir. Kişisel değerlerin ve inançların sorgulanması söz konusu. Hayatımızda neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmek ve belki de bazı eski düşünce veya yaşam tarzlarını bırakmak için iyi bir zaman olabilir. Bu dönem tahammül seviyemiz düşük olabilir ve isyan etmeye çok daha yakın olabiliriz. Beklenmedik finansal kayıplar, harcamalar bütçemizin dengesini bozabilir. Merkür’ün de retro yani geri harekette olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden tüm işlerinizi, yeni adımlarınızı 30 Ağustos sonrasına bırakmakta fayda var.

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Sağlık olaraksa Kova bedenimizde; dolaşım sistemini, kalp, tansiyon sorunlarını sembolize eder. Bunlara ekstra dikkat etmekte fayda var.

Sesler yükseliyor

Dünya açısından bakarsak; Kova burcunun dünya astrolojisinde anlamı bilimsel gelişmeler, insan hakları, farklı, sıradışı, marjinal kişiler, azınlıklar, uzay ve astrolojiyle ilgili konular, havayolları, uçaklar, fırtına ve kasırgalar, büyük teknolojik altyapılar, dijital dünyadaki yeni icatlarla ilgilidir.

Teknoloji ve bilimde yenilikler ve ilerlemeler görülebilir. Özellikle internet, yapay zekâ ve uzay teknolojisi gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir.

Uranüs başrol oynayacağı için finansal piyasalarda dalgalanmalar, ekonomik krizler veya kaynaklarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İsyanlar, ayaklanmalar, uçak kazaları gündeme gelebilir. İnsanlar özellikle çevre, eşitlik ve özgürlük, insan haklar gibi konularda seslerini daha fazla çıkarmak isteyebilirler.

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Uzayla ilgili yeni keşifler, insanlığa fayda sağlayacak, sağlıkla ilişkili yeni teknoloji modelleri gündeme gelebilir. Bu dönem için yaşam şekilleri, hayat görüşleri, cinsel kimlikleri, dünyaya bakış açıları farklı, marjinal kişilerin ön plana çıkacağı bir zaman denebilir.

Genel anlamda finansal skandallar ve beklenmedik gelişmelerin yanı sıra özellikle kriptolarla ilgili sarsıcı haberler duyabiliriz.