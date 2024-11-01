Daha hırslı, daha kararlı ve güçlü hissedeceğiz

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Bu hafta yılın belki de en önemli gezegen geçişlerinden biri yaşanacak. 4 Kasım’da Mars, Aslan burcuna geçecek! 1,5 senede bir Mars, Aslan burcuna geçer ama bu seferki diğerlerinden farklı. Çünkü bu defa Mars geri hareket edecek, kısa bir süre tekrar Yengeç burcuna geçecek ve yeniden Aslan burcuna dönecek. Etkileri 2025 Haziran ayına kadar devam edecek. Normalde bir burçta ortalama 2 ay kadar kalırken bu sefer süreç 7 ay devam edecek.

Peki, biz bundan nasıl etkileneceğiz? Bu hafta bireysel tarafına, haftaya da dünya açısından olacaklara bakalım. Mars, Aslan burcuna geçtiğinde kişisel özgüven tavan yapar. Bu dönemde kendi arzularımızı daha açık ve kararlı bir şekilde dile getirmek isteyebiliriz. ‘Ben buradayım!’ deme isteği baskın olur. Mars, Aslan’da yaratıcılığı arttırır. Sahnede olmak, kendimizi sanatsal veya duygusal olarak ifade etmek, projelerde liderliği üstlenmek için mükemmel bir zaman.

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Bu dönemde, kendimize duyduğumuz güvenle büyük işlere imza atabiliriz. Risk almak, meydan okumaktan korkmamak, büyük adımlar atmak bu dönemin ruhudur. Mars, Aslan’da bizi güçlü kararlar almaya, kral ya da kraliçe gibi davranmaya iter.

Kendimizi daha hırslı, güçlü ve kararlı hissetmek çok olası. Özellikle liderlik yarışları veya üstün olma isteğimiz artabilir. Ancak aşırı gurur ya da kibir çatışmalara da sebep olabilir, dikkat! En eğlenceli ve en yaratıcı dönemdir, güzel işler ortaya çıkar.

Aşkta cesur ve tutkulu bir enerji yaratır. Flörtleşmelerde daha açık ve doğrudan bir tavır benimseyebiliriz. Birini etkilemek istiyorsak onu şımartmak ve tüm dikkatimizi vermek isteyebiliriz. Büyük jestler, romantik sürprizler bu dönemin olmazsa olmazıdır.

Kariyer alanında da dikkat çekici başarılar peşinde olabiliriz. Mars’ın Aslan’daki enerjisi bizi daha fazla liderlik pozisyonlarına çekebilir. Özellikle sahne sanatları, yaratıcılık gerektiren işler, medya ya da yönetimle ilgili mesleklerde çalışanlar için bu dönem hareketli olabilir. Ancak egosal çatışmalardan kaçınmaya dikkat etmeliyiz. Çünkü Aslan, egoyu tetikleyen bir burç olduğu için fazla gurur ya da inatlaşmalarla başkalarıyla sorun yaşamamız olası.

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Fiziksel olarak enerjik ve dinamik hissedebiliriz. Spor yapmak veya bedenimizi güçlendirmek için ideal zamanlar. Ancak Mars’ın aşırı enerjisi yaralanmalara da neden olabilir, bu yüzden spor yaparken dikkatli olmamızda fayda var. Ayrıca Aslan kalp bölgesini yönettiği için kalp sağlığına da ekstra dikkat etmek gereken bir dönemdeyiz.

KİBİRDEN KAÇINMALI

Mars, Aslan burcundayken aşırı dramatik ve abartılı tepkiler vermemek önemlidir. Aslan’ın doğasındaki dramatik çıkışlar, ego çatışmaları ya da aşırı kendine odaklanma durumu ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Diğer yandan, başkalarının dikkatini kazanmak için risk almak ya da sırf ‘Ben buradayım’ demek için fazla büyük adımlar atmamız da olasıdır. Bu dönemde, cesur olmak iyidir ama kibirden ve aşırı gösterişten kaçınmak uzun vadede ilişkilerimiz ve kariyerimiz açısından daha faydalı olur.