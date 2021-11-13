Çok tehlikeli bir Ay tutulması

Yılın en zor haftalarından birine giriyoruz, hazır olun! Duygusal meseleleri halletmek için hiç uygun bir zamanda olmayacağız. İş yapmalı, iş konuşmalıyız. Bu hafta için en önemli tavsiye şu: “İki kere düşünün, bir kere konuşun!”

Hafta boyunca Satürn’ün zor açıları olacak. Bunlar genel olarak engeller, sorunlar, gecikmeler, şanssızlıklarla ilgili. Hafta boyunca olmayan şeyleri oldurmak için çok uğraşmamalı. Yılın en zor haftalarından biri...

Hukuki işler için profesyonel yardım almalı, rüyalarımızın neyi sembolize ettiğini iyi düşünmeliyiz. İşyerinde tartışmalar yaşanabilir.

Pazartesi Ay tüm gün Oğlak burcunda... Duygusal meseleleri halletmek için uygun bir zaman değil. İş yapmalı, iş konuşmalıyız. Aile ilişkilerinde zorlanabiliriz. Risk almayalım. Salı Merkür ve Satürn birlikte hareket edecek. İletişim sorunları ortaya çıkabilir. Kardeşlerle tartışmaya girebiliriz. En anlamlı tavsiyem “İki kere düşün, bir kere konuş” olacaktır. Cüzdanınıza ve değerli eşyalarınıza hâkim olun. Önemli bir işiniz veya yasal konularla ilgili bir gündeminiz varsa profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Çarşamba günü Merkür’le Satürn arasında sert bir görünüm olacak. Bardağın boş tarafından bakmaya meyledeceğiz. Beklenen haberler olumsuz olabilir. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Perşembe bu kez Mars’la Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşacak, gücümüz kısıtlanacak. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir. Enerjimiz düşebilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Cuma Güneş’le Neptün arasında üçgen açı oluşacak. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin. Kariyerinizi ilgilendiren konularda büyük kararlar vermek için pek uygun bir dönem değil. Sessiz sakin bir yere gidip minik bir kaçamak yapmak içinse ideal.

Cumartesi Merkür’le Uranüs karşı karşıya olacak. Elektrik çarpmalarına dikkat! Bilmediğiniz elektronik aletleri tamir etmeye kalkmayın. Trafikte beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Pazar günüyse Ay, 7.36 ile 17.47 saatleri arasında Balık burcunda boşlukta olacak. Ardından da Koç burcunda seyahat edecek. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar aslında bir nevi boş işler zamanıdır. Yeni hiçbir işe veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler havada kalır. Ay ilk etkileşimini kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar.

SAĞLIK HARCAMALARI ARTABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)

Hem dostluk ilişkilerinde hem de borçlar, krediler, vergilerle ilgili konularda istekleriniz gerçekleşmeyebilir. Yatırım yapmak, kredi çekmek, borç vermek için uygun zamanlar değil. Sağlık harcamalarınız artabilir.

HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞANABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)