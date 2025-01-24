Çok güçlü ama yalnız bir figür

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Washington saatine göre 20 Ocak öğlen 12.02’de Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’ne ikinci kez başkanlık yapmak için yemin etti. Yemin ettiği anın haritası görev süresince Trump’ın nasıl bir yol izleyebileceğini, hangi konuların onu sıkıştırabileceğini ya da fayda sağlayacağını anlamamız açısından önemli.

Anın haritasına baktığımızda gökyüzünde Boğa burcu Uranüs gezegeniyle birlikte yükseliyor. Aslında yükselen burcun üzerinde duran Uranüs pek şaşırtıcı değil. Çünkü astrolojik olarak Uranüs sıradışı skandallar, aniden oluşan olaylar, sürpriz koşullar, dijital-teknolojik konular, uzay ve uzaylılar, isyanlar, grevler gibi temaları anlatır. Trump hal ve hareketleri, saçları, esprileri ve ilginç çıkışlarıyla tam bir Uranüsyen karakter. Boğa burcunun yükselmesiyse ilginç; çünkü bu burç para, istikrar, düzen, toprak, keyif, dokunmak gibi temalarla ilgilidir. Genel motivasyonunun ülkesine istikrar getirmek olduğunu, finansal aksiyonlar alacağını, teknoloji-dijital-uzayla ilgili birçok konuda girişimleri olabileceğini düşünebiliriz. Bunları sıradışı tekniklerle yapacak belli ki. Fakat Uranüs’ün geri harekette oluşu belki de her şeyin planladığı gibi gitmeyebileceğini de anlatıyor. Retro Uranüs kaybolan özgürlüğe, gerileyen teknolojiye, finansal istikrarda işlerin sandığından yavaş gidebileceğini işaret edebilir.

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ASC yani yükselen Boğa burcunun yönetici gezegeni olan Venüs ise Balık burcunda 11’inci evde. Bu ilginç bir Venüs. Eğer ki etrafında başka gezegenler olmasaydı; daha yumuşak, hayallerinin peşinden koşan, toplumun isteklerini duyan, parlamentoyla uyum içinde çalışan birini düşünebilirdik. Fakat bu Venüs, Satürn’ün kollarından çıkıp Neptün’ün kollarına doğru yelken açmış bir Venüs. Adeta kuralların, kısıtlamaların, sınırların (Satürn) içinden kendini zor kurtarmış ama şimdi de sınırsız hayallerin, gerçekçi olmayan hedeflerin, hayal satmanın, sağ gösterip sol vurmanın, fazla idealist tavırların (Neptün) içine doğru hızla ilerleyebilir gibi görünüyor. Balık burcunun gölge tarafıyla skandallar, uyuşturucu gibi konulardan yana da dikkatli olması gerekebilir. Hatta bu skandallar özel hayatını ilgilendiren, cinselliği barındıran konular olabilir. Çünkü bu Venüs; Mars (şehvet-tutku) gezegeniyle de etkileşim kurmaya doğru gidiyor.

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Yönetim kabiliyetleri ve toplumsal imajı içinde haritanın 10’uncu evine ışınlanıyoruz. Karşımıza Güneş ve Plüton birlikteliği çıkıyor. Bu, despotluğu, baskıyı, zorbalığı, kontrolü anlatır. Hem de bunlar Kova burcunda yan yana olduğunda toplumların, azınlıkların üzerinde bu gücü daha çok kullanabilir. Seçimi ilk kazandığında savaştan yana olmadığı vurgusunu yapmış olsa da bu işaretlere bakılırsa pek öyle görünmüyor. Hırs ve kontrol mücadelesiyle önümüzdeki günlerde dünyaya huzur verecekmiş gibi bir tablo yok önümüzde ne yazık ki. ‘Ben ne istersem, ben ne dersem o olur sadece’ tavrıyla dikkatleri ve eleştirileri üzerine çekebilir. Güneş/Plüton birlikteliğinin kişiyi gün geçtikçe çok daha güçlü yapacağı kesindir ve bu birlikteliğin en kritik yanıysa psikolojik tatmindir. ABD’de bence büyük değişim rüzgârları esmeye başlayacak. Hem Kova burcundaki bu kavuşum hem de Uranüs’ün yükselen burcun üzerinde olması büyük teknolojik yatırımları, dijital dönüşümü anlatır. Trump döneminde teknoloji ve dijital anlamda da çağ atlayacaklar belli ki. Ayrıca seçim döneminde bahsettiği uzaylılar dosyasını da en yakın zamanda açacaktır. Trump bu sefer tüm ezberleri bozmak, tüm kuralları yıkmak için gelmiş gibi.

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Fanatik davranışlar olabilir

Tabii bu dönem parlamentoyla sık sık ters düşebilir. 11’inci evinde olan Venüs / Satürn birlikteliği parlamentodan, sosyal gruplardan da aradığı dostane desteği her zaman bulamayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca eyleme geçme gezegeni olan Mars’ın da haritada Yengeç burcunda ve geri harekette olması epey manidar. Çünkü güvenlik krizleri, toprak bütünlüğünü sağlamakta zaman zaman yetersiz kalabileceğine işaret ediyor. Özellikle nisan sonu, mayıs başı saldırılara açık olabileceği zamanlar. Mars’ın Yengeç burcundaki konumu milliyetçi söylemlerin güçlenmesine işaret edebilir. Ama retro bir Mars varsa huzursuzluğu, savaşı başlatan tarafta olmamak her zaman iyidir çünkü baştan kaybetmiş olursun.

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Ay, Terazi burcunda ve haritanın 6’ncı evinde. En iyi bildiği şekilde ilişkileri yöne-

tecektir. Mars’ın dış ilişkileri anlatan 7’nci evin yöneticisi konumunda olması nedeniyle diplomatik bir yönetim olmayacağını düşünebiliriz. Ay fazı olarak küçülen ay fazında! Bu faz genel anlamda olumlu bir fazdır, geçmiş deneyimlerden dersler alarak ilerlemeyi anlatır, eğitime önem vermeye işaret eder. Ama bu faz ayrıca fanatiklikle de ilgilidir. Bazen kişi kendi duygularına hâkim olamaz ve fanatik davranışlar gözlemlenir.

Kriptocuların gözü yemin töreninde yaptığı konuşmalardan dolayı yaşlı gibi şu an ama korkmasınlar, para alanının yöneticisi Merkür ekonomiyi sembolize eden Oğlak burcunda ve Uranüs ile iletişime doğru gidiyor. Belli ki kripto piyasasını da domine edecek ve bu konuda da ciddi yatırımları olabilir.

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Bu harita çok güçlü ama hiçbir noktadan destek almayan bir harita. Yani aslında biraz yalnızlaştırılan bir figür görebiliriz önümüzdeki günlerde. Dünyanın tüm düzenini, kurallarını değiştirecek çok majör adımlar atacak belli ki! Ve dünya üzerindeki tüm ticari ilişkileri de yeniden dekore edeceğe benziyor. Başarılı olur mu? Eğer ayakları yere basmayan hayallerin peşinde koşarsa pek sanmıyorum!