Çığır açan gelişmeler ve teknoloji devrimi bizi bekliyor

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Geçen yılın kasım ayında en büyük jenerasyon gezegenlerinden biri olan Plüton burç değiştirerek Kova burcuna geçmişti. 2042’de bir süre Balık burcunda kalıp 2044’e kadar Kova’daki seyahatine devam edecek. 2025’te de önemli gezegen geçişleri yaşanacak. Jenerasyon gezegenlerinin, yani Uranüs, Neptün ve Plüton’un burç değiştirmesi çağlar arası farkı belirler. Bunun için de dünyada ekonomiden siyasete, kültürden sosyal düzene birçok alanda dönüşüm yaşanır. Bu yıl öncelikle Uranüs ve Neptün’ün burç değiştirmesinin öngösterimine tanık olacağız. Çünkü bu gezegenler kalıcı olarak asıl 2026’da burç değiştirecek, etkilerini 2025’te hissetmeye başlayacağız. Bireyselden kolektife geçiş gezegenleri olarak bilinen Satürn ve Jüpiter’deki burç değişimlerinin bu yıl önemli etkileri olacak. Savaşın uzun süre hüküm sürdüğü yerlerde barış olabilir ve yeni liderler ortaya çıkabilir. 2025’in genel çerçevesi hakkında fikir sahibi olabilmek için de Güneş ve Ay tutulmalarına bakacağız. 2024 uzay çağının birinci perdesiydi ama asıl uzay çağı şimdi başlıyor.

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PLÜTON 2044’E KADAR KOVA BURCUNDA

Yapay zekâ ve robotikte büyük ilerleme

Astrolojide 3 jenerasyon gezegeni var: Uranüs, Neptün ve Plüton. Uranüs ve Neptün’de gerçekleşecek değişimlerden önce, Kasım 2024’te Kova burcuna geçen Plüton’un etkilerini kısaca hatırlayalım...

Plüton 2042’de bir süreliğine Balık burcuna geçecek ve tekrar retro yapıp Kova burcuna dönecek. Gezegenin tam anlamıyla Kova burcundan Balık burcuna geçişi 2044’ü bulacak. Bu süreçte yapay zekâ, robotik ve otomasyon teknolojilerinde büyük ilerlemeler kaydedilebilir. Kova burcunun yenilikçi doğası, teknoloji ve bilimde çığır açan gelişmelere yol açabilir ki bunun en önemli adımını 2024’te hayatımıza giren ChatGPT ile yaşamaya başladık.

Genetik mühendisliği, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda buluşlar olabilir. Bu insan sağlığı, yaşam süresi ve biyolojik yapılar üzerinde derin etkiler yaratabilir. İnsanların ölümsüz olması için önemli çalışmalar yapılabilir. Bu dönemde insan DNA’sıyla oynanarak bambaşka bir insan modeli ortaya çıkarılabilir. Belki de sahip olmak istediğiniz çocuğun sadece göz rengini değil, artık yeteneklerini de belirleyebileceğiniz bir DNA dizilimi satın alabilirsiniz. Uzay keşiflerinde büyük ilerlemeler olabilir. Özellikle Mars ve diğer gezegenlere insanlı yolculuklar gündeme gelebilir.

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Toplumsal eşitlik ve insan hakları hareketinde büyük ilerlemeler görebiliriz. Azınlık hakları, cinsiyet eşitliği ve toplumsal adalet konularında köklü değişimler olabilir. Plüton’un Kova burcundaki seyahatini ötekileştirilenlerin, dışlananların, marjinallerin yaratacağı yeni bir düzen olarak düşünebiliriz. Elbette bu da güçlü isyanlar sonucu ortaya çıkabilecek bir durum. Yeni bir sanayi devriminin de eşiğinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu seferki teknolojik bir sanayi devrimi olarak karşımıza çıkabilir.

İLLÜZYON GEZEGENİ NEPTÜN KOÇ BURCUNDA

Artık akışta kalmıyor, harekete geçiyoruz

2012 senesinden beri Balık burcunda seyahat eden Neptün, 30 Mart 2025’te Koç burcuna geçecek. Bu süreç 22 Ekim 2025’e kadar devam edecek. Aslında dünya için minik bir öngösterim olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Neptün 2026’da Koç burcuna tekrar girerek 2039’a kadar orada kalacak. İllüzyonlar gezegeni olarak bilinen Neptün dünya astrolojisinde denizleri ve okyanusları temsil eder. Rüyalar, ruh, hayaller, sinema, televizyon, tiyatro, moda, hırsızlar, uyuşturucu gibi alanlar Neptün’ün sembolize ettiği konular arasındadır.

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2012 senesinden beri Neptün Balık burcundaydı. Bu yüzden 2012’den bu yana dünya genelinde spiritüel arayışlarda artış görüldü. Meditasyon, yoga, mindfulness (farkındalık) gibi uygulamalar popülerleşti. Kişisel gelişim, inziva kampları ve aile dizimi gibi uygulamalar rağbet gördü. Sosyal medya platformları bu dönemde büyük bir hızla büyüdü ve bu da toplumsal bilinç üzerinde büyük etki yarattı. Arap Baharı, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) ve cinsel şiddete karşı geliştirilen #MeToo (Ben de) gibi küresel hareketler güç kazandı. Aynı zamanda dünya üzerinde sağ partiler ve dini temalar öne çıktı.

COVID-19 pandemisini yaşadık. Bu kriz küresel sağlık sistemlerinin sınırlarını zorladı, insanlar arasında büyük belirsizlik ve korku yarattı. Aynı zamanda küresel dayanışmanın da önemini vurguladı.

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Tarihte Neptün’ün Koç burcunda seyahat ettiği dönemlerde hangi olayların yaşandığına bakarak önümüzdeki süreçte bizi nelerin beklediğini tahmin edebiliriz: 1862 ile 1876 yılları arasında Neptün, Koç burcundaydı. Bu dönemin en önemli olaylarından biri Amerikan İç Savaşı. 1865’te savaşın sona ermesiyle kölelik yasaklandı. Yine bu dönemde buharlı makineler, demiryolları ve telekomünikasyon gibi teknolojik yenilikler yaygınlaştı. Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’ isimli kitabı 1865 yılında yayımladı. Bizde de 1863’te yoksullar ve yetimler için parasız, yatılı öğretim kurumu Darüşşafaka açıldı.

Petrol yerine su savaşları

Neptün’ün mart ayında başlayacak Koç burcundaki seyahatiyle öncelikle eskiden petrol üzerine dönen savaşlar yerini su savaşlarına bırakabilir. Su büyük strese dönüşebilir ve su kaynakları azalabilir. Bu da otomatik olarak gıdayı etkileyebilir.

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Dünyada sağ yönelimli liderlerden bahsediyorduk ama artık daha sol eğilimli yöneticiler gelebilir. Bir önceki Neptün, Koç döneminde olduğu gibi bu dönemde de Amerika’da iç karışıklık meydana gelebilir. Ya da ABD ile NATO arasında gerginlikleri görebiliriz. Toplumlarda manevi uyanış yaşanabilir. Neptün Balık burcundayken ‘akışta kal’ mottosu yükselmişti, şimdi ‘harekete geçen yaşar’ gibi bir felsefe dile pelesenk olabilir. Mevcut inanç ve ideolojilerin sorgulanmasına ve radikal yeni fikirlerin ortaya çıkmasına tanık olabiliriz.

Bu dönemde akıl sağlığıyla ilgili yeni terapi yöntemleri, belki de beyin dalgalarını düzenleyen cihazlar geliştirilebilir. Gen terapisi kalıtsal hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilir, yaşlanmayı geciktiren teknolojiler geliştirilebilir.

ASİ URANÜS, İKİZLER BURCUNDA

Uzaya seyahat, uçan arabalar...

2018 senesinden itibaren Boğa burcunda seyahat eden Uranüs 7 Temmuz 2025 itibariyle İkizler burcuna geçecek. Fakat bu seyahati 8 Kasım 2025’e kadar sürecek. 2026’da Uranüs tekrar İkizler burcuna geçerek 2032 yılına kadar burada olacak.

Dünya astrolojisinde Uranüs mevcut düzeni bozup yeni bir şey getirmeyi, bireysel özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eder. Ani ve şoke edici olaylarla ilişkilidir. Bilimsel keşifler ve yeni teknolojik gelişmeler de Uranüs’ün yönetimindedir. Eşitlik, insan hakları, sosyal adalet gibi konularda mücadele Uranüs’ün enerjisiyle desteklenir. Uranüs kolektif bilinçte ani değişimler demektir.

Boğa burcu maddi değerlerle ilişkilendirildiği için Uranüs’ün 2018 yılında bu burçtaki transiti finansal sistemlerin dijitalleşmesine katkı sundu. Tarım ve gıda teknolojisinde büyük bir dönüşüm yaşandı.

Uranüs’ün İkizler burcunda en son seyahat ettiği tarihlere, yani 1941 ile 1948 yılları arasına göz atarsak da karşımıza şu olaylar çıkıyor: 1939 yılında başlayan 2. Dünya Savaşı 1941’de iyice büyüdü ve 1945’e kadar sürdü. Savaş sırasında ve sonrasında özellikle iletişim ve teknoloji alanlarında önemli yenilikler yaşandı. Savaşın bitmesiyle dünya iki kutuplu bir yapıya büründü. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki gerginlik Soğuk Savaş dönemini başlattı. ABD’nin Hanford Atomik Tesisleri’nde plütonyum üretildi. Bu madde daha sonra Japonya’nın Nagazaki şehrine atılacak atom bombasının yapımında kullanıldı. İlk başarılı yüksek hızlı bilgisayar ENIAC Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başladı. Bir Amerikalı gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi. Basın ilk kez ‘uçan daire’ terimini kullandı. Türkiye’de de çok partili sisteme geçildi.

Büyük göç krizi

Uranüs’ün temmuzda İkizler burcuna geçmesiyle öncelikle teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler bekleyebiliriz. Kuantum bilgisayarların yaygın kullanımı başlayabilir. Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçların yanı sıra uçan arabalar dönemine girebiliriz. Hızlı taşımacılık sistemleri, özellikle Elon Musk gibi girişimcilerin önerdiği hyperloop (hızlı ulaşım aracı) projeleri hayata geçebilir. Aynı zamanda uzay turizmi erişilebilir hale gelebilir ve daha fazla insan uzaya seyahat edebilir. Küresel göç dinamikleri de değişebilir. Büyük göç krizine de hazırlıklı olmamız gerek.

DİSİPLİNLİ SATÜRN, KOÇ BURCUNDA

Ateş ve öfkeyle ilgili bir sınav yaşayabiliriz

2023 Mart ayından bu yana Balık burcunda seyahat eden Satürn gezegeni 25 Mayıs ile

1 Eylül arasında kısa bir süre Koç burcunda olacak. Satürn’ün Koç’taki 3 yıllık kesintisiz seyahati asıl 14 Şubat 2026 itibariyle başlayacak ve 13 Nisan 2028 tarihine kadar da sürecek.

Dünya astrolojisinde Satürn sınav, disiplin, sorumluluk, düzenleme, yapılandırma, zorlanma ve kısıtlama anlamlarına gelir. Koç burcuysa yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin fütursuzca çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, savaş, rekabet, mücadele, kahramanlar, sporcular ve isyanlarla bağlantılıdır.

Satürn’ün bir önceki Koç burcu seyahatine, yani 1996 ile 1999 yılları arasına bakarsak şunları görüyoruz: Türk Silahlı Kuvvetleri 1995’te Kuzey Irak’a yönelik en büyük sınır ötesi harekâtı başlattı. ‘Çelik Harekâtı’ isimli bu operasyonda 113 güvenlik mensubu ve 2 bin 811 PKK militanının öldüğü resmi olarak ilan edildi. Milli Güvenlik Kurulu’nun 1997’de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek REFAHYOL hükümetine bir dizi önlem verildi. Dolly adı verilen koyun 1996’da bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu. J. K. Rowling’in kaleme aldığı ‘Harry Potter’ serisinin ilk kitabı 1997’de basıldı. Stanford’da doktora yapan iki öğrenci; Larry Page ve Sergey Brin tarafından Google kuruldu. Kuzey İrlanda’da 29 yıllık savaşı bitiren antlaşma 1998’de Belfast’ta imzalandı.

3. Dünya Savaşı mı?

Satürn’ün Koç burcuna geçişiyle tıpkı geçmişteki gibi çatışmalar yaşanabilir ama savaşın uzun süre hüküm sürdüğü yerlerde barış da olabilir; yeni liderler ortaya çıkabilir. Satürn bir sınavdır, Koç burcunda olunca da ateş ve öfkeyle ilgili bir sınav karşımıza çıkabilir. Yani bu konum 3. Dünya Savaşı’nı eni konu konuştuğumuz bir sürece işaret edebilir. Kuraklık ve iklimin tarıma elverişsiz hale gelmesi söz konusu olabilir. İklim krizinin ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları en aza indirebilmek için alınacak önlemler sertleşebilir. Beyin nakli veya beyin klonlama gibi bilimsel gelişmeler de yaşanabilir.

ŞANS TILSIMI JÜPİTER, İKİZLER VE YENGEÇ BURÇLARINDA

İletişim ve medya alanlarında büyüme, turizmde canlanma

Astrolojik olarak ilk görevi iyi veya kötü ne varsa büyütmek olan Jüpiter aynı zamanda fırsatlar ve şans gezegeni olarak bilinir. İnanç, ahlak, din, akademisyenler, yabancılar, yayıncılık, zenginlik, felsefe, turizm, spor, hava olayları vb. Jüpiter’in temsil ettiği alanlardır.

26 Mayıs 2024 tarihinde Jüpiter İkizler burcuna geçti ve 10 Haziran 2025’e kadar da burada seyahat edecek. Bu dönem iletişim ve medya alanlarında büyümeyi işaret edebilir. Yeni medya platformlarının, dergilerin, gazetelerin, kanalların açılması söz konusu olabilir. Turizmde de ciddi bir canlanma görebiliriz. Jüpiter 10 Haziran 2025 itibariyle Yengeç burcuna geçecek ve 29 Haziran 2026’ya kadar burada seyahat edecek. Yengeç burcu anaçlık, aile, milliyetçilik, koruma, vatanseverlik ve güvenlik konularını sembolize eder.

Jüpiter en son Haziran 2013 ile Temmuz 2014 arasında Yengeç burcundaydı. O dönemde yaşanan olaylara bakarsak şunları görüyoruz: 2011 senesinde başlayan Suriye iç savaşının sonuçlarının

en ağır şekilde yaşandığı dönemdi. Milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Jüpiter’in Yengeç burcundaki hareketi, ailevi değerler konusundaki tartışmaları arttırdı. Özellikle Amerika ve Avrupa’da eşcinsel hakları konusunda önemli gelişmeler oldu. ABD’de birçok eyalet eşcinsel evliliği yasallaştırdı.

Asıl mesele güvenlik

Jüpiter’in bu yılki Yengeç burcu yolculuğunda şu konular gündem olabilir: Vatanseverlik duyguları ve milliyetçilik söylemleri güçlenebilir. Uluslararası göç politikaları ve mültecilerle ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Aileyi ve çocuk sahibi olmayı destekleyen sosyal politikalar geliştirilebilir. Bir yandan dünyanın asıl meselesi güvenlik olabilir. Kolluk kuvvetlerinin yetki alanları genişletilebilir. Gıda güvenliğini destekleyen politikalar gündeme gelebilir. Çevreyi korumak adına yeni yasa tasarıları sunulabilir.

BALIK-BAŞAK AKSINDA TUTULMALAR

Hangi temalarda zorluklarla karşılaşacağız?

Mundane, yani dünya astrolojisi açısından Güneş ve Ay tutulmaları oldukça büyük bir öneme sahiptir. Tutulmalar önemli sınavlarımızı, kendimizi geliştirmemiz gereken konuları, hangi temaların kayıp ve zorluk olarak karşımıza çıkacağını işaret eder. Ay düğümleriyle ilgilidirler, bunlar karşı karşıya durur ve iki tanedir: Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü.

Kuzey Ay Düğümü gelişim alanlarımızı sembolize eder. Büyümekle, olgunlaşmakla ve tekamüle yolculuğumuzla ilgilidir. Güney Ay Düğümü ise korkular, kayıplar, zorluklar, sınavlarla ilişkilidir. Kuzey tarafına düşen tutulmalar daha iyicil bir şekilde çalışabilir. Eğer aksi bir durum yoksa ve tutulma Güney Ay Düğümü’nde gerçekleştiyse ciddi zorlukların ve kayıpların olacağını düşünebiliriz. 2025’te gerçekleşecek tutulmaların Kuzey ucunun Balık burcunda, Güney ucununsa Başak burcunda olduğunu görüyoruz. Yani Başak burcunun temsil ettiği konular kayıplar, zorlanmalar, sınavlarken Balık burcu yapmamız gerekenleri sembolize edecek. Şimdi bu yıl Balık-Başak aksında meydana gelecek tutulmaların detaylarından bahsedelim…

14 Mart’ta 23 derece Başak burcunda Satürnyen Ay tutulması



Balık burcundaki Satürn’ün tutulmaya sert bir etkileşimi olurken Boğa burcundaki Uranüs’ün de destekleyici bir açısı olacak. Sağlık ve hizmet sektöründe büyük dönüşümler yaşanabilir, özellikle teknoloji odaklı iyileştirmeler hayata geçirilebilir. Organik tarım ve yerel üretimin desteklenmesi gibi konular önem kazanabilir.

Tutulmanın başrolünde Satürn olacak. Satürn kısıtlayıcı, kural koyucu, koparıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden sağlık alanında, ilaçlara ulaşımda krizler meydana gelebilir. Denizlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. İşçi haklarıyla ilgili grevler gündeme gelebilir. Ciddi bir tarım krizi bizi bekliyor olabilir. Ama Boğa burcundaki Uranüs’ün güzel desteğiyle teknolojik yatırımlar artabilir. Uzayla ilgili yeni keşifler gündeme gelebilir. Tutulma Başak burcunun 3’üncü dekanında meydan gelecek. Bu da salgın hastalıkların artışına işaret ediyor.

Tutulmanın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Boğa burcu yükseliyor. Yönetici gezegeni Venüs’ünse retroda ve 11’inci evde olduğunu görüyoruz. Bu tutulma bazı yasaların meclisten geçmeyeceğine işaret edebilir. Ya da geçmişte onaylanan bir yasanın üzerinde düzeltmeler yapılabilir. Uluslararası alanda bağlı olduğumuz NATO gibi topluluklardan çıkma gibi adımlar söz konusu olabilir. Bazı siyasi partiler veya dernekler kapatılabilir. Bir süreliğine bazı sosyal medya kanallarına kısıtlamalar getirilebilir. Ülkenin doğum haritası üzerinden değerlendirdiğimizde bu dönemde muhalefetin iktidar tarafından ciddi bir baskıya maruz bırakılacağını düşünebiliriz.

29 Mart’ta 9 derece Koç burcunda retro Merküryen Güneş tutulması

Dünya genelinde yeni girişimlerin başlaması söz konusu olabilir çünkü tutulma Koç burcunda gerçekleşecek. Hükümetler tarafından alınan önemli kararlar ve liderlikle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Koç burcunun sembolize ettiği uluslararası çatışmaların, askeri gerilimlerin artması mümkün. İnsanlar haklarını ve özgürlüklerini savunmak için daha cesur eylemler yapabilirler.

Merkür iletişim, ulaşım, ticaret ve teknolojiyle ilgilidir. Bu alanlarda aksaklıklar yaşanabilir. Dijital platformlar ve teknoloji sistemlerinde sorunlar olabilir. Ayrıca tutulma Koç burcunun ilk dekanında meydana gelecek.

Bu da askeri hareketlilik, kuraklık ve susuzluğa işaret ediyor.

Tutulmanın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Aslan burcu yükseliyor ve yöneticisi Güneş’in 9’uncu evde olduğunu görüyoruz. Akademik camiada iletişim krizleri gündeme gelebilir. Anayasa değişikliği konuşulabilir. Retro Merkür olduğu için çözüme ulaşmak da kolay olmayabilir. Diğer ülkelerle kurulan kültür alışverişinde anlaşmazlıklar çıkabilir. Vize sıkıntısı tekrar gündeme gelebilir. Ülkemizin kendi doğum haritası üzerinden değerlendirdiğimizdeyse tutulma 10’uncu evde ve Mars ile karşı karşıya. Muhalefet ve iktidar arasında çok büyük mücadeleye tanık olabiliriz. Bu dönem iktidarın özellikle çocuklar, eğitim, ticaret, iletişimle ilgili alacağı kararlar çok tepki toplayabilir.

7 Eylül’de 15 derece Balık burcunda Merküryen Ay tutulması

Merkür’ün tutulmayla sert bir kontağı olacak ama Yengeç burcunda seyahat eden Jüpiter’in olumlu bir etkileşimi var. Tutulma Balık burcunda gerçekleşeceği için denizler, salgın hastalıklar, skandallar, dini konular ve sanat gündemimizde olabilir.

Siyasi ve sosyal alanlarda karışıklıklar yaşanabilir. Sonuca ulaşmayacak toplumsal tartışmalar gündeme gelebilir. Özellikle konu inançla ilgili olabilir. Jüpiter’in tutulmaya güzel desteğiyle emlak, gıda, tarım gibi konularda destekleyici paketler açıklanabilir. Ayrıca tutulma Balık burcunun 2’nci dekanında meydana gelecek. Bu da ünlü bir erkeğin ölümüne işaret ediyor. Tutulmanın yöneticisi Jüpiter de Yengeç burcunda olduğundan herkesin çok benimsediği, aileden gibi gördüğü bir figür olabilir bu.

Tutulmanın meydana geldiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Boğa burcu yükseliyor ve yöneticisi Venüs’ün 5’inci evde Aslan burcunda olduğunu görüyoruz. Yani bu tutulmanın daha çok çocuklar, gençler ve özellikle kız çocukları üzerinde etkileri olabilir. Onları mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir. Eğlence, sanatla ilgili başarılar ve ödüllerden bahsedebiliriz. Ayrıca kadınlar sayesinde sportif başarılar gelebilir. Altın bu dönemde mercek altına alınabilir. Türkiye’nin kendi doğum haritası üzerinden baktığımızdaysa tutulmanın tam Uranüs’ün üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Burada teknolojik yeniliklerden bahsedebiliriz. Ayrıca iktidarla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu sene de Filenin Sultanları’ndan başarı müjdeleri gelebilir.

21 Eylül’de 29 derece Başak burcunda Satürnyen Güneş tutulması

Tutulma anaretik derecede meydana gelecek ve Satürn’ün Balık burcunda sert bir etkileşimi var. Tutulma Başak burcunda gerçekleşeceği için dünya astrolojisine göre bu burcun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Satürn kısıtlama ve sorumlulukları temsil ediyor, bu yüzden küresel çapta ekonomik daralmalar, kemer sıkma politikaları ve mali reformlardan bahsedebiliriz. Ayrıca Satürn’ün Balık burcunda olması su ve denizle ilgili konuları karşımıza getirebilir.

Başak burcu etkisiyle çalışma koşulları, iş düzeni ve istihdam politikaları üzerinde büyük baskı oluşabilir. İşsizlik oranında artışlar, toplu işten çıkarmalar söz konusu olabilir. Dünya sahnesinde yöneticilerin zor duruma düşmesine, skandallara karışmasına, onlara yapılan suikast girişimlerine tanık olabiliriz.

Tutulmanın meydana geldiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında İkizler burcu yükseliyor. Yöneticisi Merkür’ünse Terazi burcunda ve 5’inci evde olduğunu görüyoruz. Ayrıca Merkür, Plüton ve Uranüs ile etkileşim kurarak büyük hava üçgenini oluşturuyor. Bu da büyük dijital dönüşüm projelerini işaret ediyor. Ülkemizde kendi dijital paramızı üretmeye başlayabiliriz. Sağlık alanında da çok önemli buluşlar, tedaviler, ilaçlar keşfedilebilir.