Ciddi kararları bir süre erteleyin

Yeni yıla çarşamba başlayacak bir retroyla merhaba diyoruz. Merkür’ün Kova burcunda gerileyeceği 12-26 Ocak tarihleri öncesinde banka, sosyal medya, e-ticaret sitesi hesaplarımızın güvenliğini arttırmakta fayda var. Geri hareketine 26 Ocak-6 Şubat döneminde Oğlak’ta devam eden Merkür iş, kariyer ve para konularında sorunlara, gecikmelere neden olabilir.

Bu yılın ilk Merkür retrosu 12 Ocak’ta başlayacak; gölgesi-durağanı derken 6 Şubat’a kadar devam edecek. Bu seferki Merkür retrosunu 26 Ocak’a kadar Kova burcunda, bu tarihten sonra da Oğlak’ta deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz, retro için astrolojik olarak ‘geri hareket’ deriz ama aslında hiçbir gezegen geri gitmez; sadece yavaşlar ve Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş izlenimi verir. Astrolojik olarak bir gezegen ‘geri gittiğinde’yse onun temsil ettiği alanlarda stres yaratan durumlar ortaya çıkar; işler yavaşlar, gecikir, hatta durur.

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Haliyle bu gezegen gerilerken iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkilerin ortaya çıkmasını bekleriz.

‘DAHA DUYARLI OLURUZ’

Öte yandan bu sefer Merkür Kova burcunda gerileyecek. Yani dostluklar, toplumsal konular, dijital teknolojiler, bilgi güvenliği, uzay, astroloji, havacılık sektörü, bilişim sektörü ilk etkilenecek alanlar olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir; en akla hayale gelmeyecek ortamlarda onlarla karşılaşabilirsiniz. Ama dostlarınızla planlar yaparken ‘son dakika golü yiyebileceğinizi’ unutmayın, her zaman cebinizde yedek bir plan tutun.

Bu süreçte dünyaya ve topluma karşı daha duyarlı oluruz. Ama sosyal medyada edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu iyice kontrol edin. Yoksa iyi niyetle çıktığınız yolda kendinizi linç yerken bulabilirsiniz.

Kova burcu bilişim, yüksek teknoloji ve interneti simgeler. Retro sürecinde bu sektörlerin iş yükü oldukça artabilir. Yine de yeni bir sosyal medya hesabı ya da internet sitesi açacaksanız, e-ticaret işine girmek istiyorsanız bence retronun bitişini bekleyin.

BAVULLAR ELİMİZE...