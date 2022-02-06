Cesur adımlar atıyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti, ilerletilmiş haritasında 30 ay sürecek yepyeni bir döneme giriyor. Özgürlük, insan hakları, bilim, teknoloji, uzay alanında önemli atılımlar yapılabilir.

Bu hafta size astrolojinin en önemli kehanet yöntemlerinden biri olan ‘progress’ yani ilerletilmiş haritadan bahsedeceğim. Peki neden durup dururken bundan bahsediyorum? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, ilerletilmiş haritasında 30 ay sürecek yepyeni bir döneme giriyor. Bu yüzden çok önemli bir sürece tanıklık edeceğimizi söyleyebilirim.

Öncelikle progress yani ilerletilmiş harita ne demek, onu anlatayım. Hepimizin doğum yeri ve doğum saatine özel olarak oluşturulan bir doğum/natal haritası vardır. Bu harita bize özeldir ve yaşamımıza dair -ölüm hatta ölümden sonrası dahil- tüm kayıtları içinde barındırır. (Bazı insanların ölümden sonra ünlenmesi ya da bir eserinin popüler olması gibi...) Bu harita yaşamımıza dair psikolojik, fiziksel, maddi, manevi, spiritüel tüm potansiyellerimizin ne olduğunu anlatır. Aynı şekilde ülkelerin de kuruluş anlarının esas alındığı yine doğum yani natal haritaları vardır.

Nasıl ki insan doğduğu andan itibaren gelişen, büyüyen bir varlıksa aynı şekilde ülkeler de kuruldukları andan itibaren gelişir, büyür ve bir dizi deneyim kazanırlar. Kısacası ilerleme kaydederler. Bu ilerlemeyi görebilmemiz için de astrolojide ilerletilmiş haritalarını kullanırız.

1 YIL EŞİTTİR 1 GÜN

İlerletilmiş haritalar, en etkili öngörü yöntemlerinden bir tanesidir. 1 yıl eşittir 1 gün hesabına dayanır. Örneğin 30 Ocak 2000 tarihinde doğan birinin 15 yaşındaki halini anlamamız için doğum gününden sonraki 15’inci güne bakarız. Yani 15 Şubat, o kişinin 15’inci yaşının halini anlatır. Bunu aynı şekilde ülkeler için de kullanırız. Bu yöntemle her gezegen kendi doğal hızı neyse ilerletilmiş haritasında da o hızla hareket eder. Bu yüzden ağır hareket eden Plüton, Neptün, Uranüs, Satürn’den çok Güneş, Ay, Venüs, Merkür ve Jüpiter gibi gezegenlerin hareketlerine odaklanırız. En etkili ve en hızlı hareket edense Ay’dır. Bu haritalarda birçok değişkene bakarız ama en önemlisi Güneş ve Ay arasındaki ilişkidir.

GENÇLERE YATIRIM ZAMANI

14 Şubat itibariyle Türkiye’nin ilerletilmiş haritasında yeniay başlıyor ve etkisi 30 ay sürecek. Üstelik bu yeniayı Kova burcunda deneyimleyeceğiz. Türkiye haritasında bu hem 5’inci hem de 8’inci evi aynı anda çalıştıracak. Progress haritalarda yeniaylar, yeni bir sayfa, yeni bir dönem ve yeni tohumların atılması anlamına gelir. Yeniayın ilk 13 ayında adeta toprağa tohumlar ekilir ve bu tohumların verimleri tam 13 ay sonra almaya başlanır.