Cesaret ve tutku dolu bir döneme giriyoruz

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Enerji ve motivasyonumuzun yükseleceği, seyahatler konusunda ilham verici gelişmeler yaşayacağımız, aceleci kararlar alıp biraz dürtüsel davranacağımız bir haftaya giriyoruz. Balık burcundaki Venüs salı günü Koç burcuna geçiyor. İlişkilerde hareketli günler bizi bekliyor.

Bugün Ay, sabah 1.04-4.09 arasında boşlukta olacak, bu nedenle güne rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Ay’ın Koç burcuna geçişiyle enerjimiz ve motivasyonumuz yükselecek. Hızlı hareket etme isteğimiz artacak. Merkür ile Jüpiter’in üçgen açısı, 4 gün boyunca zihnimizin açık olmasına yardımcı olacak. İletişim, eğitim ve seyahat konularında ilham verici gelişmeler yaşayabiliriz.

Yarın Ay tüm gün Koç burcunda hareket edecek. Kendimizi enerji dolu ve cesur hissedeceğiz. Ancak 13.18 itibariyle Ay boşluğa girecek. Bu saatten sonra önemli işlere başlamak yerine mevcut görevlerimizi tamamlamamız daha iyi sonuçlar verebilir. Ay, Koç burcundayken aceleci kararlar almamıza ve dürtüsel davranmamıza neden olabilir. Bu yüzden sakin kalmaya çalışalım. Akşam saatlerinde Ay boşlukta olacak, bu süreci dinlenerek geçirebiliriz.

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Salı sabah 6.33 itibariyle Ay, Boğa burcuna geçerek güne sakin ve sabırlı bir enerji getiriyor. Ayrıca Venüs, Koç burcuna geçerek ilişkilerde cesaret ve tutku dolu bir dönemi başlatıyor. Bu süreç 6 Haziran’a kadar devam edecek. Maddi konularda hızlı kararlar alma eğilimimiz artabilir, harcamalarımıza dikkat etmeliyiz. Gün boyu duygusal istikrar arayışımız ön plana çıkabilir, konfor alanımıza çekilmek isteyebiliriz.

Huzurlu ve sabırlıyız

Çarşamba Ay tüm gün Boğa burcunda olacak, bize huzurlu ve sabırlı bir enerji verecek. Venüs ile Plüton arasındaki sekstil açı duygusal bağ kurmak ve ilişkilerde dönüşüm yaşamak için fırsat sunuyor. Manevi değerlerimize odaklanarak önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Güzel bir yemek de ruhumuzu besleyebilir.

Perşembe Ay sabah 6.28 ile

9.43 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak. Bu saatlerde önemli adımlar atmaktan kaçınmalıyız. Sonrasında Ay, İkizler burcuna geçerek zihinsel hareketliliğimizi arttırıyor ve iletişim konularını ön plana çıkarıyor. Neptün ile Kuzey Ay Düğümü’nün birleşimi ruhsal farkındalığımız için kapılar aralayabilir. Hayallerimizle ilgili somut adımlar atabiliriz.

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Zihinsel enerji yüksek

Cuma Ay tüm gün İkizler burcunda ilerlerken iletişim trafiğimiz artabilir. Mars ve Satürn arasındaki üçgen açıyla disiplinli bir şekilde hareket edebiliriz. Kararlılık ve azim gerektiren projelerde başarı sağlayabiliriz. Bugün hem zihinsel hem fiziksel enerjimizi dengeleyerek hedeflerimize odaklanabiliriz.

8 Şubat Cumartesi Ay 10.50 ile 14.04 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak, bu saatlerde akışa uyum sağlamak en iyisi. Sonra Ay, Yengeç burcuna geçerek duygusal hassasiyetimizi arttırabilir. Sevdiklerimizle vakit geçirmek isteyebiliriz. Güneş ile Şiron arasındaki sekstil açı yaralarımızla yüzleşmemiz ve kendimizi şifalandırmamız için destek sunuyor. Ailemizle duygusal bağ kurabileceğimiz güzel bir gün olabilir.

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VENÜS’ÜN KOÇ BURCUNA GEÇİŞİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Romantik konularda cesur adımlar atabilirsiniz

Bugünlerde kendinizi daha çekici ve özgüvenli hissedebilirsiniz. Romantik konularda cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni bir aşka başlamak için de oldukça uygun günler. Göz önünde olmayı isteyebilirsiniz ama bencil davranmamaya özen gösterin. Yeni ilişkiler hızla başlayabilir fakat bu enerjiyle sabırsızlık da kendini gösterebilir. Eğer ilişkiniz varsa partnerinizle yeni maceralara atılabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Partnerinizle ilgili beklenmedik durumlar olabilir

İlişkilerinizde daha fazla sabır ve anlayış göstermeniz gerekebilir çünkü bu dönemde partneriniz veya yakın çevrenizle ilgili bazı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Yalnız kalmak ve duygularınızı anlamaya çalışmak isteyebilirsiniz. Gizli bir aşk hikâyesi ya da platonik bir his gündeme gelebilir. Maddi konularda kontrollü yapınız size avantaj sağlayacak.

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İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Hayatınıza girenler size ilham verebilir

Bu dönemde yeni insanlarla tanışmak ve farklı çevrelere girmek için harika fırsatlar bulabilirsiniz. İlişkilerinizde daha spontane ve eğlenceli olmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlıklarınızı güçlendirmek ve yeni bağlar kurmak için de uygun bir zaman. Hayatınıza giren insanlar size ilham verebilir ve yaratıcılığınızı arttırabilir. Bir arkadaşlık, aşka dönüşebilir; flörtöz tarafınız açığa çıkabilir.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Profesyonel çevrenizden biriyle yakınlaşabilirsiniz

İş hayatınızda daha fazla öne çıkmak ve başarılı olmak için çaba gösterebilirsiniz. İlişkilerinizde de daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda patronunuz veya iş arkadaşlarınızla iletişiminizi güçlendirmek için uygun bir zaman. Profesyonel çevrenizden biriyle yakınlaşma olasılığınız oldukça yüksek. Eğer bir ilişkiniz varsa iş-özel hayat dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz.

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Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Hayata daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz

İlişkilerinizde daha fazla heyecan ve tutku arayışında olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi özgür ve bağımsız hissedeceksiniz. Hayata geniş bir perspektiften bakmak, seyahat etmek, yeni kültürler ve deneyimlerle kendinizi zenginleştirmek isteyebilirsiniz. Bir yolculuk sırasında ya da bir eğitim ortamında yeni bir aşk hikâyesi başlayabilir. Felsefi konulara ve spiritüel çalışmalara ilginiz artabilir.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Duygusal yüklerinizden kurtulabilirsiniz

Bu dönemde ilişkilerinizde daha fazla samimiyet ve bağlılık arayışında olabilirsiniz, ayrıca libidonuz da yükselebilir. Geçmişten kalan bazı duygusal yüklerinizden kurtulmak için çaba gösterebilirsiniz. Kendinizi daha iyi anlamak ve iç huzurunuzu bulmak için meditasyon veya terapi gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. Miras, kredi, ortak yatırımlar gibi meselelerde ilerleme kaydedebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin

Partnerinizle bağınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak bazen ona daha fazla sabır göstermeniz gerekebilir. Mevcut ilişkinizde heyecan duyabilir ya da yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Kendinizi daha çekici ve özgüvenli hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve duygularınızı açıkça paylaşın. Karşınızdaki kişinin liderlik özellikleri ve cesareti size çekici gelebilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Sorumluluklarınız artabilir, dinlenmeyi ihmal etmeyin

İş konusunda fazla stres yapmamaya dikkat edin çünkü bu dönemde sorumluluklarınız artabilir. Kendinize zaman ayırın ve dinlenmeyi ihmal etmeyin. İş ortamında yaratıcı projelerle öne çıkabilir ve liderlik becerilerinizi gösterebilirsiniz. Ancak bu süreçte iş arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Aşk konusuna gelince: Gündelik yaşamın telaşında romantizmi yakalayabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Aşkta flörtöz ve spontane anlar yaşanabilir

Kendinizi daha özgür ve neşeli hissedebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde de heyecan ve tutku arayışında olabilirsiniz. Aşk hayatınızda sıcak, tutkulu ve spontane bir dönem başlayabilir. Romantik jestler ve ani flörtler gündeme gelebilir. Eğlenmeyi, hayatın tadını çıkarmayı ve risk almayı bu süreçte daha çok sevebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar kurup davetlere katılmak size mutluluk verecektir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Karşınızdaki kişinin samimiyetini ölçebilirsiniz

Aile üyelerinizle ilişkilerinizi güçlendirmek ve evinizi daha huzurlu bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte kalan bazı duygusal konularla yüzleşebilirsiniz. Evde dekorasyonla ilgilenmek, boya-badana yapmak gibi işler gündeme gelebilir. İlişkilerinizdeyse güven arayışınız ön planda olacak, kalbinizi açmadan önce temkinli davranabilir ve karşınızdaki kişinin samimiyetini ölçebilirsiniz.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Birlikte heyecan verici planlar yapabilirsiniz

Kendinizi daha iyi ifade etmek ve fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, kısa yolculuklar yapmak ve zihninizi yeni fikirlerle doldurmak bu süreçte öne çıkan temalar. Bir yolculuk sırasında ya da bir eğitim ortamında birine ilgi duyabilirsiniz. İlişkiniz varsa, partnerinizle bol bol konuşarak fikir alışverişinde bulunabilir ve birlikte heyecan verici planlar yapabilirsiniz.

Balık (19 Şubat-2 Mart)

Bütçenizi kontrol altında tutmaya çalışın

Bu dönemde para kazanma ve harcama konularına daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda kendi değerinizi daha iyi anlamak ve özgüveninizi arttırmak için uygun bir zaman. Kendinizi daha güçlü ve bağımsız hissedebilirsiniz. Zevkleriniz ve keyif aldığınız aktiviteler için daha fazla harcama yapabilirsiniz. Ancak bütçenizi kontrol altında tutmaya özen göstermelisiniz.