Çalışan kazanır!

10 Haziran Perşembe günü meydana gelecek Güneş tutulması küçük ve beyaz yalanların bile büyük utançlara dönüşmesine neden olacak. Bu dönem kandırılmaya, dolandırılmaya açık olabiliriz, dünya üzerinde bilgi kaosu çıkabilir, doğru ve yanlış bilgiler/belgeler iç içe geçebilir. Bu tutulma ülkemizdeyse kadın siyasetçilerin daha görünür olmasını sağlayacak...

1) ETKİLERİ EKİM AYINA KADAR SÜRECEK

10 Haziran Perşembe günü 19 derece İkizler burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmada Merkür başrolü oynayacak; Neptün’ün sert, Satürn’ün ise uzaktan destekleyici bir kontağı olacak. Bu Güneş tutulması ayrıca Auriga Takımyıldızındaki Hoedus 11 yıldızının üstünde meydana gelecek. Rusya, Grönland, Kuzey Kanada’da yaşayanların izleyebileceği bu doğa olayı, İstanbul saatine göre 11.12’de başlayacak ama bu sadece başlangıç anı... Ortalama 52 dakika sürecek bu tutulmanın en güçlü etkilerini 10 Temmuz’a kadar hissedeceğiz. Ama az sonra bahsedeceğim bu etkiler ekim ayına kadar devrede olmaya devam edecek.

2) KİŞİSEL BİLGİLER KORUNMALI

Yanlış anlaşılmalar, karar verememe durumları olabilir, adeta sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebiliriz. Kandırılmaya, dolandırılmaya çok açık zamanlardayız. Kişisel bilgilerinize, şifrelerinize dikkat edin. Bu dönem özellikle büyük şirketler, insanların kişisel bilgilerini kayıt altına alma konusunda çok ama çok dikkatli olmalı. Tutulma nedeniyle kendimizi ifade etmek, daha çok konuşmak, daha çok duyulmak isteriz. Ama Neptün etkisinden dolayı kendimizi doğru ifade edemeyebiliriz, bizi anlamadıkları hissine kapılabiliriz veya gerçekten anlamayabilirler. Yeni başlamayı düşündüğünüz ne varsa ay sonuna erteleyin. Erteleyemiyorsanız adımlarınızı çok dikkatli atın. Bu dönem küçük beyaz yalanlar dahi büyük utançlara sebebiyet verebilir.

3) EN KÖTÜ KOŞULDA BİLE DÜRÜST OLUN

Önemli bir sınava girecekseniz yazdıklarınızı, söylediklerinizi dikkatli seçin. Bu tutulma kafamızı allak bullak edecek. Doğru ve yanlışlar iç içe geçecek, neye inanacağımızı şaşıracağız. Her duyduğunuza inanmayın, her duyduğunuzu herkesle paylaşmayın. Bu tutulma büyük bir dürüstlük sınavına da işaret ediyor. Süreci iyi atlatmak istiyorsanız, hayatınızın her noktasında hatta en kötü koşulda bile dürüst olmalısınız. Diğer yandan bu tutulmaya Satürn’ün destek vermesi nedeniyle insan hakları, düşünce özgürlüğü ve teknolojiyle ilgili konularda destekleyici etkiler devrede olacak. İkizler burcunun temsil ettiği eller, kollar, parmaklar, sinir sistemi, bronşlar hassas olabilir. Özellikle 19 derece İkizler kaburgalara işaret eder, bu dönem kaburgalarımıza dikkat!

4) BÜYÜK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR