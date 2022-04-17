Bu hafta yiyip, içip yatacağız

Bu hafta hayatımızın odak noktasını işaret eden Güneş, Boğa burcuna geçecek. Baharın gelişiyle de hepimiz biraz dinlenmek, küçük kaçamaklar yapmak, yeni mevsimin yeni tatlarını denemek isteyeceğiz. Bakalım Güneş’in bu geçişi burçları nasıl etkileyecek?
Yarın Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Otorite figürleriyle çekişmeler yaşayabiliriz. Yıkıcı olmaktan çok yapıcı olmaya bakalım. Kendimizde beğenmediğimiz ne varsa değiştirme ve dönüştürme zamanı. Korkularımıza yenik düşmeyelim, kendimizi sabote etmeyelim.
19 Nisan Salı Merkür ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Zihnimiz inanılmaz hızlı ve yaratıcı çalışacak. Düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Beklemediğimiz sürpriz haberler gelebilir ve ağzımız açık kalabilir. Yeni elektronik cihazlar almak için de uygun zamanlar.
Çarşamba günü Güneş, Boğa burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Hayatımızda istikrar istediğimiz konular için çalışabiliriz. Özellikle kariyerimizde risk almamalıyız. Daha çok para kazanmak, yatırım yapmak, alım-satım işleriyle ilgilenmek gündemde olacak. Hayattan, doğadan, yediklerimizden çok daha fazla keyif alacağız.
Perşembe günü Ay, Oğlak burcuna geçecek. Günün ana teması kendi kendimize yetmek olacak. Melankoliye eğilimliyiz, aile ilişkilerinde zorlanmalar görülebilir, ayrıca onaylanma ihtiyacımız artabilir. Uzun vadeli planlar, yatırımlar, gayrimenkul, iş görüşmeleri ve sorumluluk almak için ideal bir zaman. Ancak risk almaya uygun değil.
Cuma günü Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Sadece iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir.
Cumartesi Ay, 1.56 ile 8.16 arasında boşlukta, akabinde Kova burcuna geçerek tüm gün burada seyahat edecek. Monotonluktan uzak, farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımızla sosyalleşebiliriz. Grup enerjisi güçlü bir gün. Enerji çalışmaları, akupunktur, alternatif tıp yöntemleri uygulamakla etkin sonuçlar alabilirsiniz.
24 Nisan Pazar, Merkür ile Satürn arasında kare açı olacak. Tek başımıza kalmak ve çalışmak bize daha iyi gelecektir. Ama bu süreçte zihnimiz biraz sert, negatif, huzursuz edici çalışabilir. İletişimle ilgili konularda birtakım engeller ortaya çıkabilir.
Mutluluk için yatırım yapabilirsiniz
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ana konularınız para, kazanç, üretim, özdeğer... Cinsellikte aktif olabileceğimiz bu dönemde ayrıca eğlenmek ve hayatta ilerlemek için paranın önemini tekrar keşfedebilirsiniz. Parayı mutlu ve güvende hissedeceğiniz yatırımlara dönüştürebilirsiniz.
Emin adımlarla yeni hedeflere
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir ay boyunca parlayacaksınız. Artık harekete geçme ve kendinizi net ifade etme zamanı... Kariyerinizde yeni hedefler belirleyip emin adımlarla koşacaksınız. Önemli yeni ilişkiler kuracağınız değerli bir süreç. Tadını çıkarın.
Bilinçaltınız gün yüzüne çıkıyor
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Farkında bile olmadığınız bilinçaltı bağımlılıkların, korkuların ve davranış kalıplarının hayatınıza etkileri su yüzüne çıkıyor. Yaptıklarınız, söyledikleriniz çok net olmayabilir. Siz zayıf ve güçlü yanlarınızı bilirseniz, başkalarının üzerinizdeki etkilerini azaltabilirsiniz.
Bireysel farkındalık zamanı
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Gruplar içinde mutlu olabilir ve kendinizle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz mercek altında... Olumlu gelecek planları yapabileceğiniz güzel bir süreç... İş hayatınızda gelirlerinizi arttıracak desteklerle karşılaşabilirsiniz.
Statü değişiklikleri olabilir
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İşte fark edilip parlayacağınız değerli bir süreç...İş bulabilir, terfi edebilir, yeni projeler üstlenebilirsiniz. Bazılarınız bu bir aylık dönemde statüsünü değiştirecek adımlar atabilir veya evlenebilir.
Hayatınıza bir yabancı girebilir
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Hayatınıza motivasyon ve yeni hedefler katılıyor. Bu süreçte eğitime başlayabilir, seyahat edebilirsiniz. Hayatınıza bir yabancı girebilir. Hukuk, üniversite, medya, basın ve yayıncılıkla ilgili işlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Spiritüel konularda ufkunuzu genişletebilirsiniz.
Boyun ve boğaz bölgesi hassas
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Psikolojinizin öne çıktığı bir dönem başlıyor. İç dünyanızı anlamaya yönelmelisiniz. Mali durumunuzla ilgili endişeler taşıdığınız, düzenlemeler yaptığınız bir süreç olabilir. Sağlık açısından boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmelisiniz.
Avukat ihtiyacınız olabilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Odağınız ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri olacak. Özel ilişkiler önem kazanıyor. Evliyseniz, evliliğiniz hakkında düşüneceksiniz. Veya evleneceğiniz bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde bir avukata başvurmanız gerekebilir.
İş, mesai, ego üçgeni...
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bir ay boyunca odak noktanız başkalarını memnun etmek, hizmet vermek, çok çalışmak, bol mesai, iş konuları ve sağlık olacak. Beslenmenize, boynunuza ve boğazınıza özen gösterin. Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmaları yaşanabilir. Bazılarınız bir hayvan sahiplenebilir.
Mutlu ve yaratıcı bir dönem
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Mutlu ve keyifli bir dönem başlıyor. Eğlenceli aktiviteler yapmak, yeni bir hobiye başlamak ve yaratıcılığınızı geliştirmek için iyi zamanlar. Aşk hayatımız canlanıyor. Çocuk sahibi olmak, yeni yatırımlar yapmak ve ufkunuzu genişletmek için de uygun bir dönem.
Alım-satım zamanı geldi
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Aile, gayrimenkul, toprak, alım-satım işleri odak konularınız. Yeni bir yere taşınmak, ailenizle olan ilişkilerinizi düzene koymak önceliğiniz olabilir. İlişkilerinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir süreç olabilir.
Hayat temposu yoğunlaşıyor
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Yakın çevrenizle, akraba ve kardeşlerinizle yoğun bir iletişim içinde zaman geçirebilirsiniz. Hayat temposu, yolculuklar ve seyahat trafiği çoğalabilir. Eğitime başlamak, yeni şeyler öğrenmek veya daha önce hiç gitmediğimiz yerlere gitmek için merak duyabilirsiniz.
Bu hafta yiyip, içip yatacağız
Bu hafta hayatımızın odak noktasını işaret eden Güneş, Boğa burcuna geçecek. Baharın gelişiyle de hepimiz biraz dinlenmek, küçük kaçamaklar yapmak, yeni mevsimin yeni tatlarını denemek isteyeceğiz. Bakalım Güneş’in bu geçişi burçları nasıl etkileyecek?
Yarın Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Otorite figürleriyle çekişmeler yaşayabiliriz. Yıkıcı olmaktan çok yapıcı olmaya bakalım. Kendimizde beğenmediğimiz ne varsa değiştirme ve dönüştürme zamanı. Korkularımıza yenik düşmeyelim, kendimizi sabote etmeyelim.
19 Nisan Salı Merkür ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Zihnimiz inanılmaz hızlı ve yaratıcı çalışacak. Düşünce ve fikir özgürlüğüne ekstra önem vereceğiz. Beklemediğimiz sürpriz haberler gelebilir ve ağzımız açık kalabilir. Yeni elektronik cihazlar almak için de uygun zamanlar.
Çarşamba günü Güneş, Boğa burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Hayatımızda istikrar istediğimiz konular için çalışabiliriz. Özellikle kariyerimizde risk almamalıyız. Daha çok para kazanmak, yatırım yapmak, alım-satım işleriyle ilgilenmek gündemde olacak. Hayattan, doğadan, yediklerimizden çok daha fazla keyif alacağız.
Perşembe günü Ay, Oğlak burcuna geçecek. Günün ana teması kendi kendimize yetmek olacak. Melankoliye eğilimliyiz, aile ilişkilerinde zorlanmalar görülebilir, ayrıca onaylanma ihtiyacımız artabilir. Uzun vadeli planlar, yatırımlar, gayrimenkul, iş görüşmeleri ve sorumluluk almak için ideal bir zaman. Ancak risk almaya uygun değil.
Cuma günü Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Sadece iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir.
Cumartesi Ay, 1.56 ile 8.16 arasında boşlukta, akabinde Kova burcuna geçerek tüm gün burada seyahat edecek. Monotonluktan uzak, farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımızla sosyalleşebiliriz. Grup enerjisi güçlü bir gün. Enerji çalışmaları, akupunktur, alternatif tıp yöntemleri uygulamakla etkin sonuçlar alabilirsiniz.
24 Nisan Pazar, Merkür ile Satürn arasında kare açı olacak. Tek başımıza kalmak ve çalışmak bize daha iyi gelecektir. Ama bu süreçte zihnimiz biraz sert, negatif, huzursuz edici çalışabilir. İletişimle ilgili konularda birtakım engeller ortaya çıkabilir.
Mutluluk için yatırım yapabilirsiniz
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ana konularınız para, kazanç, üretim, özdeğer... Cinsellikte aktif olabileceğimiz bu dönemde ayrıca eğlenmek ve hayatta ilerlemek için paranın önemini tekrar keşfedebilirsiniz. Parayı mutlu ve güvende hissedeceğiniz yatırımlara dönüştürebilirsiniz.
Emin adımlarla yeni hedeflere
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bir ay boyunca parlayacaksınız. Artık harekete geçme ve kendinizi net ifade etme zamanı... Kariyerinizde yeni hedefler belirleyip emin adımlarla koşacaksınız. Önemli yeni ilişkiler kuracağınız değerli bir süreç. Tadını çıkarın.
Bilinçaltınız gün yüzüne çıkıyor
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Farkında bile olmadığınız bilinçaltı bağımlılıkların, korkuların ve davranış kalıplarının hayatınıza etkileri su yüzüne çıkıyor. Yaptıklarınız, söyledikleriniz çok net olmayabilir. Siz zayıf ve güçlü yanlarınızı bilirseniz, başkalarının üzerinizdeki etkilerini azaltabilirsiniz.
Bireysel farkındalık zamanı
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Gruplar içinde mutlu olabilir ve kendinizle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz mercek altında... Olumlu gelecek planları yapabileceğiniz güzel bir süreç... İş hayatınızda gelirlerinizi arttıracak desteklerle karşılaşabilirsiniz.
Statü değişiklikleri olabilir
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
İşte fark edilip parlayacağınız değerli bir süreç...İş bulabilir, terfi edebilir, yeni projeler üstlenebilirsiniz. Bazılarınız bu bir aylık dönemde statüsünü değiştirecek adımlar atabilir veya evlenebilir.
Hayatınıza bir yabancı girebilir
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Hayatınıza motivasyon ve yeni hedefler katılıyor. Bu süreçte eğitime başlayabilir, seyahat edebilirsiniz. Hayatınıza bir yabancı girebilir. Hukuk, üniversite, medya, basın ve yayıncılıkla ilgili işlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Spiritüel konularda ufkunuzu genişletebilirsiniz.
Boyun ve boğaz bölgesi hassas
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Psikolojinizin öne çıktığı bir dönem başlıyor. İç dünyanızı anlamaya yönelmelisiniz. Mali durumunuzla ilgili endişeler taşıdığınız, düzenlemeler yaptığınız bir süreç olabilir. Sağlık açısından boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmelisiniz.
Avukat ihtiyacınız olabilir
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Odağınız ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, işbirlikleri olacak. Özel ilişkiler önem kazanıyor. Evliyseniz, evliliğiniz hakkında düşüneceksiniz. Veya evleneceğiniz bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde bir avukata başvurmanız gerekebilir.
İş, mesai, ego üçgeni...
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Bir ay boyunca odak noktanız başkalarını memnun etmek, hizmet vermek, çok çalışmak, bol mesai, iş konuları ve sağlık olacak. Beslenmenize, boynunuza ve boğazınıza özen gösterin. Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmaları yaşanabilir. Bazılarınız bir hayvan sahiplenebilir.
Mutlu ve yaratıcı bir dönem
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Mutlu ve keyifli bir dönem başlıyor. Eğlenceli aktiviteler yapmak, yeni bir hobiye başlamak ve yaratıcılığınızı geliştirmek için iyi zamanlar. Aşk hayatımız canlanıyor. Çocuk sahibi olmak, yeni yatırımlar yapmak ve ufkunuzu genişletmek için de uygun bir dönem.
Alım-satım zamanı geldi
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Aile, gayrimenkul, toprak, alım-satım işleri odak konularınız. Yeni bir yere taşınmak, ailenizle olan ilişkilerinizi düzene koymak önceliğiniz olabilir. İlişkilerinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir süreç olabilir.
Hayat temposu yoğunlaşıyor
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Yakın çevrenizle, akraba ve kardeşlerinizle yoğun bir iletişim içinde zaman geçirebilirsiniz. Hayat temposu, yolculuklar ve seyahat trafiği çoğalabilir. Eğitime başlamak, yeni şeyler öğrenmek veya daha önce hiç gitmediğimiz yerlere gitmek için merak duyabilirsiniz.