Bu hafta şans bizden yana, fırsatlar da kapımızda

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Sosyal ilişkilerin ve yenilikçi fikirlerin ön plana çıkacağı, daha kararlı ve pratik olacağımız bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek yeniayla hayatımızdaki eski kalıpları geride bırakabilir ve yeni yollar keşfedebiliriz. Jüpiter’in desteğiyle de şans bizden yana.

Bugün Ay 12.38 ile 16.42 arasında Yay burcunda boşlukta olacak. Bu yüzden önemli başlangıçlar için uygun bir zaman değil. 16.42’den sonra Ay, Oğlak burcuna geçecek ve güne daha kararlı ve pratik bir enerji hâkim olacak. Venüs ile Uranüs arasındaki sekstil açı, ilişkilerde heyecan verici ve beklenmedik gelişmelere işaret ediyor.

Yarın Ay, Oğlak burcunda ilerlerken sorumluluklara ve uzun vadeli planlara odaklanmak kolaylaşacak. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü’nün sekstil açısı, gelecekle ilgili önemli kararlar için destek sunuyor. Bugün

iş görüşmeleri ve eğitimle ilgili girişimler için harika bir zaman. Gerçekçi bir bakış açısıyla ilerlemek, başarıyı yakalamamızı sağlayabilir.

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Salı Ay, akşam 18.47 ile 22.31 arasında boşlukta olacak. Bu saatlerde önemli işlere başlamak yerine mevcut görevlerimizi tamamlayabiliriz. Ay, Kova burcuna geçtiğinde sosyal ilişkilerimiz ve yenilikçi fikirlerimiz ön plana çıkacak. Merkür’ün Kova burcuna geçişi, zihinsel yaratıcılığımızı arttıracak ve 14 Şubat’a kadar sıradışı düşüncelerle dolu bir dönem yaşayacağız. Teknoloji, bilim ve toplumsal konularla ilgili yeni fikirler geliştirebiliriz.

Gelecek planları yapabiliriz

Çarşamba günü Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Jüpiter’in desteğiyle bu yeniay bize büyük fırsatlar ve şanslı başlangıçlar sunabilir. Özellikle grup çalışmaları, dostluk ve gelecekle ilgili planlar yapmak için uygun bir zaman. Etkisi 10 gün sürecek bu enerji, özgün projeler ve vizyoner yaklaşımlar için bize cesaret verecek. Hayatımızdaki eski kalıpları geride bırakabilir ve yeni yollar keşfederek harekete geçebiliriz.

Perşembe Ay, günün büyük bölümünde Kova burcunda seyahat edecek ve özgürlük ihtiyacımız ön plana çıkacak. 14.27’den sonra Ay boşlukta olacağı için rutin işlere odaklanabiliriz. Güneş ile Jüpiter’in üçgen açısı, kendimize olan güvenimizi ve fırsatları değerlendirme şansımızı arttıracak. 4 gün sürecek bu olumlu enerji hem kişisel hem de profesyonel anlamda bizi destekliyor.

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Romantik bir atmosfer var

Cuma Ay, gece 1.52 itibariyle Balık burcuna geçecek. Duygusal derinliğimiz ve sezgisel farkındalığımız ön plana çıkacak. Venüs ve Neptün’ün kavuşumu romantizm, yaratıcılık ve manevi açıdan ilham verici bir atmosfer yaratabilir. Hayallerimizi somutlaştırmak için bu enerjiden faydalanabilir, sanatsal projelere odaklanabiliriz. 4 gün sürecek kavuşum, aşk ilişkilerimizde daha idealist davranmamıza neden olabilir.

1 Şubat Cumartesi Ay tüm gün Balık burcunda ilerleyerek hayal gücümüzü harekete geçirecek ve içsel huzurumuzu arttıracak. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü’nün birlikteliği, ilişkilerimizde kadersel gelişmeleri gündeme getirebilir. Özellikle sevgi ve uyum arayışında geçmişten aldığımız dersler bize yol gösterebilir.

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KOVA BURCUNDAKİ YENİAYIN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

Eski arkadaşlarla bağlantı kurabilirsiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkileri konusunda harekete geçebilirsiniz. Eski dostlarla yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Gelecekle ilgili hedeflerinizi gözden geçirmek ve eksik kalan parçaları tamamlamak için de harika bir zaman. Jüpiter’in etkisiyle kendinize olan güveniniz artabilir ve eskiden kaçırdığınız fırsatları tekrar değerlendirebilirsiniz. Hayalini kurduğunuz bir konuda yolunuz açılabilir.

Kaçırdığınız bir iş yeniden önünüze gelebilir

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Kariyerinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Üstlerinizle veya otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde daha etkili bir duruş sergileyebilirsiniz. Jüpiter’in etkisiyle maddi kazançlarınızla ilgili eski bir fırsat yeniden gündeme gelebilir. Kazançlarınızı arttırmak için yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız bir iş

yeniden önünüze gelebilir. Kendinizi geliştirmek için yeni beceriler edinebilirsiniz.

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Yurtdışı planlarınızı hayata geçirebilirsiniz

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Keşfetme ve öğrenme isteğiyle dolacağınız bir hafta olacak. Yeni bir eğitim programına başlamak veya yurtdışıyla ilgili planlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Jüpiter’in etkisiyle geçmişte edindiğiniz bir bilgi ya da tecrübe şimdi işinize yarayabilir. Bir projede veya gireceğiniz sınavda önemli başarılar

elde edebilirsiniz. Ruhsal olarak size iyi

gelecek aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

Gizli kalmış gerçekler su yüzüne çıkabilir

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Borç, kredi veya miras meselelerinde şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortaklarınızla veya eşinizle maddi konuları daha açık bir şekilde konuşabilirsiniz. Ayrıca psikolojik olarak kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Bir sorununuz varsa bunu çözebilirsiniz. Terapi veya meditasyon gibi yöntemleri değerlendirebilirsiniz. Gizli kalmış bazı gerçekler su yüzüne çıkabilir.

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Mevcut ilişkinizi derinleştirmeniz mümkün

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aşkta yeni adımlar atmak için harika bir zaman. Mevcut ilişkinizi derinleştirmeniz de mümkün. Eski bir partnerle ya da işbirliğiyle ilgili konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle geçmişte yarım kalan bir anlaşmayı tamamlama şansınız olabilir. Karşınıza çıkacak insanlar size önemli dersler verebilir. Şanslı ortaklıklar da kurabilirsiniz. Bu dönemde

her şeyi konuşmak sizi iyi gelecek.

Spora ve diyete başlamak için uygun bir dönem

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İş ve günlük rutinlerinizi düzenlemek için fırsatınız olacak. Sağlık ve yaşam tarzı konusunda yenilikler yapabilirsiniz. Spora başlayabilir, beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Jüpiter’in etkisiyle eski bir sağlık probleminize çözüm bulabilirsiniz. İşyerinizdeki görev ve sorumluluklarınızda önemli değişiklikler olabilir. Daha verimli bir çalışma düzeni oluşturmak için yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz.

Geçmişten bir aşk hikâyesi tekrar canlanabilir

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Duygusal ilişkilerinizde yeni gelişmeler olabilir. Eski bir aşk hikâyeniz de tekrar gündeme gelebilir. Yaratıcı projelerde daha cesur adımlar atabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenerek keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız doğru zamandasınız. Eğlenceli ve sanatsal faaliyetlere katılarak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bu dönemde borsayı veya kripto para piyasasını araştırabilirsiniz.

Evinizde tadilat, bakım, onarım yapabilirsiniz

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Aile üyeleriyle ilgili şanslı gelişmeler yaşanabilir. Geçmişte çözülemeyen bir mesele yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer çözülebilir. Köklerinize dönmek ve geçmişinizi daha derinlemesine anlamak isteyebilirsiniz. Bu süreçte duygusal olarak kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Evinizde tadilat,

bakım veya onarım gibi daha önce ertelediğiniz konuları ele alabilirsiniz.

Sosyal etkinliklerle hayatınıza renk katabilirsiniz

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Bugünlerde yeni bir eğitim programına başlamak isteyebilirsiniz. Geçmişte ertelediğiniz bir projeyi hayata geçirme şansı bulabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde samimi bir iletişim kurabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Yazma, konuşma, sunum yapma gibi alanlarda başarı sağlayabilirsiniz. Kısa yolculuklarla veya sosyal etkinliklere katılarak hayatınıza renk katabilirsiniz.

Bu süreçte

kendinize olan güveniniz artacak Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Bu hafta gelirlerinizi arttırmak adına yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Geçmişte kaçırdığınız bir iş fırsatı yeniden karşınıza çıkabilir. Finansal planlarınızı gözden geçirmek ve bütçe yapmak için de doğru bir zaman. Sahip olduklarınıza daha fazla değer vermeyi öğrenebilirsiniz. Maddi güvence arayışınız sizi daha sağlam adımlar atmaya yönlendirecek.

Bu süreçte kendinize olan güveniniz artacak.

Fark etmediğiniz potansiyelinizi keşfedebilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Bu dönem sizin için yeniden doğuş gibi. Kendinizi daha iyi ifade etme ve kimliğinizi yeniden tanımlama fırsatı bulabilirsiniz. Fark etmediğiniz potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. Hayatınıza taze bir enerji katmak için doğru zamandasınız. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza öncelik vermek size iyi gelecek. Yurtdışı ve uluslararası işlerde fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Fazlalıklardan kurtulabilir, sadeleşebilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yeniayın etkisiyle ruhsal ve duygusal olarak yenilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Geçmişte size iyi gelen bir yöntemi tekrar deneyebilirsiniz. Hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulmak ve sadeleşmek için doğru bir zamandasınız. Rüyalarınız bu dönemde size rehberlik edebilir. İç sesinizi dinleyerek önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Meditasyon, dua veya yazı yazmak size iyi gelebilir.