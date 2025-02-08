Bu hafta iletişimi doğru yönetebilen kazanır!

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Aslan burcunun 24’üncü derecesinde 12 Şubat’ta önemli bir dolunay meydana gelecek. Etkileri

5 gün önce başlayan ve 12 Şubat sonrasında da 10 gün devam edecek olan bu dolunayda ‘T-Kare’ dediğimiz stresli bir açı tetiklenecek. İnatçılıktan dolayı ilişkilerde gerilimler yaşayabileceğimiz dolunayın etkilerine birlikte göz atalım.

Bugün Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat ederken ev ve aile temaları ön planda olacak. Merkür’ün Güneş’in kalbinde olduğu bu özel gün, netlik kazanmak ve zihinsel berraklık için harika bir zaman sunuyor. Duygusal ihtiyaçlarımızın farkına vararak içsel denge kurabiliriz. Hem sezgilerimizi hem de mantığımızı kullanarak anlamlı kararlar alabiliriz.

Yarın günün ikinci yarısında Ay boşlukta olacak. Önemli kararlar almak yerine mevcut işleri tamamlamak daha iyi bir seçenek. Akşam saatlerinden itibaren Aslan burcuna geçen Ay, özgüvenimizi arttırırken dikkat çekme isteğimizi yükseltebilir. Merkür-Uranüs karesi, beklenmedik haberler, teknolojiyle ilgili aksaklıklar ve iletişimde sürpriz gelişmeler getirebilir. Zihinsel olarak hızlı düşünebilir, ani çıkışlara meyilli olabiliriz.

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Salı Ay tüm gün Aslan burcunda ilerlerken kendimizi daha cesur ve dışadönük hissedebiliriz. Güneş-

Uranüs karesi, otorite figürleriyle gerginlikleri, ani kararları ve plan değişikliklerini tetikleyebilir. Beklenmedik olaylara karşı esnek davranmak, sürpriz gelişmelere hızlı adaptasyon sağlamak önemli olacak. Gün yaratıcı fikirler açısından verimli geçebilir ancak fazla inatçı ve sabit fikirli olmaktan kaçınmalıyız.

Çarşamba Aslan burcundaki dolunay kendimizi gösterme, bireysel olarak parlama ve duygularımızı cesurca ifade etme isteğimizi arttırabilir. Uranüs’ün kare açısı, beklenmedik değişimlere, sürpriz gelişmelere ve dengesiz ruh hallerine işaret ediyor. İletişim, teknoloji ve ulaşım konularında aksaklıklar yaşayabiliriz. Kendi doğrularımız önemli ama esneklik göstermeye de çalışmalıyız. Dolunay bazı şeyleri tamamen farklı perspektiften görmemizi sağlayabilir.

Perşembe Ay, Başak burcuna geçtiğinden detaylara odaklanmak ve günlük işleri düzenlemek adına verimli bir gün olacak. Pratik konular ön plana çıkarken, daha analitik ve çözüm odaklı düşünebiliriz. Mükemmeliyetçilik eğilimimiz artabilir. Kendimize ve çevremize karşı daha anlayışlı olmakta fayda var. Organizasyon işleri için uygun bir gün.

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Cuma Ay tüm gün Başak burcunda seyahat ederken sağlıklı alışkanlıklar ve düzen konuları önem kazanacak. Aynı zamanda Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle birlikte iletişimde mantıktan çok sezgilerin ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. Düşüncelerimizi toparlamak, yaratıcı ve duygusal konulara yönelmek için uygun bir süreç. Akışta kalmak günü verimli hale getirebilir.

15 Şubat Cumartesi günün ilk yarısında Ay, Başak burcunda ilerlerken detaylara ve düzenlemelere odaklanmak mümkün olacak. 11.34 ile 14.44 arası Ay boşlukta olacağı için önemli kararlar almamak ve büyük adımlar atmamak daha iyi olabilir. Sonrasında Ay, Terazi burcuna geçtiğinde ilişkiler, estetik konular ve sosyal bağlar ön plana çıkacak. Uyum içinde hareket etme isteği artarken, ikili ilişkilerde hassas dengeleri korumak önemli olacak.

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Aslan burcundaki dolunay burçları nasıl etkileyecek?

Riskten uzak durmaya gayret etmelisiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu dolunayla birlikte özel hayatınız, yatırımla ilgili konular ve çocuklar önem kazanacak. Yeni bir flört sürecine girebilir, yatırımla ilgili işlere yönelebilir ya da keyif alacağınız bir

hobiye başlayabilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimiyle finansal konularda beklenmedik durumlar oluşabilir. Maddi konularda dürtüsel davranmak, risk almak uygun olmayabilir.

Aşk hayatınızda bir yüzleşme yaşanabilir.

Hayatın sürprizleri her an kapınızı çalabilir

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Dolunayın ana konusu ev, aile, gayrimenkul üzerine. Son iki haftadır uğraştığınız ne varsa tamamlama sürecine girebilirsiniz. Uranüs’ün etkileşimiyle bu dolunay zamanı biraz daha isyankâr tavırlar içinde olabilirsiniz. Beklenmedik sürprizlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Ailevi konular ve kariyer arasında kalabilir, iki tarafa da yetişmeye çalışırken kendinizi fazlasıyla yorabilirsiniz.

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Söyledikleriniz beklenmedik tepkiler yaratabilir

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Uranüs’ün sert etkileşimiyle yakın çevrenizi idare etmekte zorlanabilirsiniz. Bu dönem isyankâr davranışlar sergileyebilirsiniz. Bir

süredir düşündüğünüz bir yolculukla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Akademik konularda ya da hukuksal meselelerde netleşmeler olabilir ama dikkatli olun, yanlış anlaşılmalar kapıda. İletişim diliniz çok önemli olacak. Söyledikleriniz beklenmedik tepkiler yaratabilir.

Odağınızda maddi konular ve harcamalar var

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri gündeminizde. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Lüks tüketim harcamalarınızda artışlar da söz konusu olabilir. Uranüs’ün sert kontağıyla sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza tahammülünüz az olabilir. Bu dönem sürpriz harcamalar da gündeme gelerek sizi maddi anlamda zorlayabilir.

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Mesleki konularda isyankâr

olabilirsiniz Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Dolunay burcunuzda olacağı için daha çok kendinize odaklanacaksınız. Hedef ve isteklerinize hayatınızda daha fazla yer vereceksiniz. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı daha sabırsız olabilirsiniz. Özellikle mesleki konularda ve kariyerinizde sürprizler veya ani patlamalar yaşanabilir. İş konularında isyankâr davranabilirsiniz. İlişkinizin geleceğiyle ilgili önemli bir karar almanız mümkün.

Kabuğunuza çekilmek iyi gelebilir

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Dolunay zamanı her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Kafanızı dinlemek, ruhsal konularla ilgilenmek, enerji çalışmaları yapmak, terapilere gitmek iyi gelebilir. Bu dolunayda Uranüs’ün sert etkileşimi yurtdışı, eğitim, sınavlar, medya gibi işlerde beklenmedik gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor. Bu konularda son dakika plan değişiklikleri yaşanabilir. Sağlık konularına dikkat!

Eğlenceli zamanlar ve aktiviteler sizi bekliyor

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

İlişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar ön plana çıkacak. Sizi sosyal açıdan dışadönük, eğlenceli zamanlar bekliyor. Organizasyonlar yapabilir ya da davetlere, sizi mutlu edecek aktivitelere katılabilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimiyle sürpriz harcamalar gündeme gelebilir. Beklediğiniz krediniz onay alamayabilir. Sosyal planlarınızda anlık değişimler olabilir ve bu sizi biraz huzursuz edebilir.

Kariyeriniz ve ev hayatınız arasında gelgitler...

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Kariyerinizde attığınız her adımla fark edilir ve görünür olabileceksiniz. İş başvuruları yapabilir, iş kurmak için kolları sıvayabilirsiniz. Uranüs’ün sert kontağı olması mesleki konularda sürprizlere işaret edebilir. Ortaklıklar, ilişkiler gibi konularda isyankar tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Mesleki ve özel anlamda ilişkileri yönetmek önem kazanacak. Kariyer ve ev hayatınız arasında gitgeller yaşayabilirsiniz.

Yanlış anlaşılmalara dikkat edin

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Eğitim, hukuksal konular, resmi işler ön planda. Seyahatler organize edebilir, eğitimlere başlayabilir, resmi ve önemli işlerinizi halledebilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimiyle günlük işlerinizde, planlarınızda sürpriz son dakika gelişmeleri meydana gelebilir. Uzaklardaki biriyle ilgili bir gelişme yaşanabilir. Akademik veya hukuksal konularla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar karşınıza çıkabilir.

Ani ve dürtüsel hareketlerden kaçınmak en iyisi

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Bu dolunay zamanında kredi çekebilir, yatırım için araştırmalar yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili harcamalarınız da artabilir. Uranüs’ün sert etkileşiminden dolayı özel hayatınızda bazı konulara tahammülünüz az olabilir. Risk içeren yatırımlara yönelmek isteyebilirsiniz ama ani ve dürtüsel kararlarla hareket etmemek en iyisi. Birilerine borç vermek için uygun bir süreç değil. Sürpriz masraflarınız çıkabilir.

Beklenmedik bir gerilim yaşayabilirsiniz

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Bir süredir ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili uğraştığınız konuları tamamlama sürecine girebilirsiniz. Uranüs’ün sert etkileşimiyle aile içinde zaman zaman isyan edilebilecek durumlar oluşabilir. Aile ve ilişkiler alanında sabrınız az. Ev içinde elektronik, dijital aletlerde sorunlar meydana gelebilir. Partnerinizle aranızda beklenmedik bir gerilim yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

Çevrenize tahammülünüz azalabilir

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Dengeli beslenme, spora başlamak gibi aktivitelere hayatınızda daha çok yer vermeye özen gösterirken, omurganıza ve kalp sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çok çalışacağınız yoğun bir tempo sizi bekliyor. İş arkadaşlarınızla ego çatışmalarına girmemenizde fayda var. Yakın çevrenize ve birlikte çalıştığınız kişilere karşı tahammülünüz azalabilir ve isyan edebilirsiniz.