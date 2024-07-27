Bu hafta daha anlayışlı, şefkatli ve iyimseriz

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Pozitif etkilerin ağır bastığı, güzel bir haftaya giriyoruz. İyimser olacağımız, şansımıza güvenebileceğimiz ve mutlu olmanın yollarını bulabileceğimiz zamanlar. 4 Ağustos’ta gerçekleşecek yeniayın etkisini 5 gün önceden hissetmeye başlayacağız ve sonrasında da 10 gün devam edecek. Para işlerimizi daha rahat halledeceğiz. İlişkilerimizde daha anlayışlı ve şefkatli olacağız.

Bugün Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Anın tadını çıkarmak, bedenimizle mutlu olmak, masaj yaptırmak, kek-pasta pişirmek, doğadan zevk almak, ayaklarımızı uzatıp TV karşısında keyif yapmak, müzik dinlemek, şarkı söylemek, sanatla ilgilenmek Ay, Boğa burcundayken yapabileceğimiz en güzel faaliyetler. Bahçe işleriyle ilgilenmek, çiçek ekmek, saksıların toprağını değiştirmek için de harika bir gün. Ayrıca parayla ilgili görüşmeler yapabiliriz.

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Yarın Venüs ile Şiron arasında üçgen açı oluşacak (etki süresi 2 gün). İlişkiler veya özdeğer duygusuyla ilgili önemli farkındalıklar kazanabiliriz. Sevgiyi yaratıcı bir yerden ifade edebiliriz. İkili ilişkilerde ister istemez çok daha duyarlı olacağımız zamanlar. Eğer yalnızsak iyileştirici etkisi olan kişilere çekilebiliriz. Bu aralar sanat terapisi bize iyi gelebilir. Sanatsal yönümüzü de geliştirebiliriz. Bu açı ilişkileri-

mizde daha anlayışlı ve şefkatli olmamıza yardım eder.

Salı günü Ay 0.27 itibariyle İkizler burcuna geçecek ve tüm gün burada seyahat edecek. Ay, İkizler burcundayken koşullar ve ruh halimiz değişken olabilir. Hareketli bir gün ve pek tembelliğe izin yok. Önemli haberler alıp verilebilir. Özel hayata dair önemli konuşmalar yapmak, kararlar almak içinse pek uygun değil. Odaklanma sorunu yaşayabiliriz. Araştırma ve eğitimle ilgili konularda da başarı yakalama oranımız yüksek.

Çarşamba Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Daha açık ve aktif bir iletişim dönemi olabilir. Sosyal ilişkilerimiz artabilir. Uyumlu bir ruh haline sahip olabiliriz. Değişen şartlara ve durumlara kolaylıkla alışabiliriz. Bu dönemde zihinsel aktivitelerimiz, düşünme, analiz etme ve problem çözme yeteneğimiz gelişebilir. Farklı fikirleri anlamaya ve kabul etmeye daha meyilli olabiliriz.

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Perşembe Ay 5.45 ile 6.19 arasında İkizler burcunda boşlukta olacak. Ardından Yengeç burcuna geçecek. Venüs ile Uranüs arasında kare açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Özel hayatımızda, ilişkilerimizde özgürlük ihtiyacımız artabilir. Partnerimizi kısıtlamamaya özen göstermeliyiz. Ortaklık kurmak için olumlu bir gün değil. İlişkiler ani başlayıp aynı hızla sona erebilir. Hesapta olmayan maddi kazançlar veya ödemeler çıkabilir. Genel olarak ilişkilerimizde beklenmedik gerginlikler ve yön değişikliği görülebilir.

Cuma Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Ay’ın en güçlü olduğu konum bu ve duyguların yoğun yaşanabileceği zamanlar. Aidiyet ihtiyacımız ve geçmişe duyduğumuz özlem artabilir. Ailemizi, vatanımızı koruma güdümüz daha çok ortaya çıkabilir. Bugün önyargı engeline takılmamaya özen göstermeliyiz. Objektif davranmak zor olsa bile dinlemeyi bilmeliyiz. Evde tamirat gerektiren işlerle ilgilenebiliriz. Ev almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul işleriyle ilgilenmek için de güzel bir gün.

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3 Ağustos Cumartesi günü Ay 13.30 ile 14.09 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak. Ardından Aslan burcuna geçecek. Güneş ile Jüpiter arasında sekstil açı oluşacak (etki süresi 3 gün). Kendimizi iyimser hissedeceğimiz, şansımıza güvenebileceğimiz ve daha kolay mutlu olacağımız zamanlar. Kariyer konusunda adımlar atabilir veya iş başvuruları yapabiliriz. Maddi anlamda güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Yeni insanlarla tanışmak veya mevcut ilişkileri güçlendirmek için de güzel fırsatlar doğabilir.

ASLAN BURCUNDAKİ YENİAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Liderlik vasıflarınızla parlayabilirsiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu dönemde yeni hobiler edinebilir, sanatsal projelere başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda yenilik yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizde daha dikkat çekici olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeminize girebilir. Ya da hamilelik konusunda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cesaretle yeni adımlar atabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor. Liderlik vasıflarınızla parlayabilirsiniz.

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Köklü değişiklikler yapabilirsiniz

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Taşınma kararı alabilir, evde dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde hareket yaşanabilir. Geçmişle ilgili konuları çözmek için uygun bir zaman. Bugünlerde duygusal güvenliğiniz önem kazanacak. İçsel olarak kendinizi yenileme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Köklü değişiklikler için adımlar atabilirsiniz. Aile büyüklerinizle bir araya gelerek eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Projelere başlamak için ideal zaman

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İletişim ve eğitim konularında yenilikler olabilir. Kısa seyahatler planlayabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde değişimler yapabilirsiniz. Sosyal medya ve dijital platformlarda daha aktif olabilirsiniz. Komşularınızla ilişkilerinizde yenilikler yaşayabilirsiniz. Zihinsel açıdan daha aktif ve yaratıcı olabilirsiniz. Projelere başlamak için de ideal bir zaman.

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Yeteneklerinizi paraya dönüştürebilirsiniz

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Karşınıza finansal konularda yeni fırsatlar çıkabilir. Gelir kaynaklarınızı arttırmak için yeni yollar keşfedebilirsiniz. Yeteneklerinizi paraya dönüştürme şansı bulabilirsiniz. Bu aralar maddi güvenliğiniz önem kazanacak. Harcamalarınızı gözden geçirebilir, bütçe planlaması yapabilirsiniz. Finansal yatırımlar ve kazançlar ön plana çıkabilir. Ayrıca kendi değerinizi de fark edeceğiniz bir süreç olabilir.

Kendinizi kararlı hissedebilirsiniz

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Kişisel hedeflerinizi belirlemek ve yenilik yapmak için de güzel bir zaman. Özgüveniniz artacak ve liderlik özelliğinizle dikkat çekeceksiniz. Ama kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı ön plana koyabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi daha güçlü ve kararlı hissedebilirsiniz. Kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz.

Rüyalarınız ve sezgileriniz güçlenebilir

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

İçsel bir yenilenme sürecine giriyorsunuz. Gizli kalmış konular ve bilinçaltı meseleleri açığa çıkabilir. Meditasyon, yoga gibi spiritüel aktivitelerle ilgilenmek size iyi gelebilir. Geçmişteki olayları ve duyguları gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi dinlemek ve iç sesinize kulak vermek bugünlerde önemli olacak. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü daha fazla kullanabilirsiniz. Rüyalarınız ve sezgileriniz güçlü olabilir.

Yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecek

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Arkadaşlar edinebilir, sosyal gruplar ve organizasyonlarda aktif olabilirsiniz. Gelecek hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Grup projelerine katılabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecek. Dostluk ilişkilerinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sosyal medya ve dijital platformlarda daha aktif olabilirsiniz. Hayallerinizi, ideallerinizi gerçekleştirmek için destek bulabilirsiniz.

Toplumsal statünüzde farklılıklar olabilir

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Mesleki konularda gelişmeler olabilir. Terfi alabilir, yeni bir iş veya projeye başlayabilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi belirlemek ve gerçekleştirmek için ideal bir zaman. İş hayatında yöneticilik yeteneklerinizle öne çıkabilirsiniz. Toplumsal statünüzde ve imajınızda değişiklikler olabilir. Hedeflerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Profesyonel ilişkilerinizde yenilikler yaşayabilirsiniz.

Macera ve keşif duygunuz artacak

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Eğitim, seyahat ve uluslararası konularda yenilikler meydana gelebilir. Akademik çalışmalar yapabilirsiniz. Yurtdışı bağlantıları ve seyahat planları gündeme gelebilir. Farklı kültürlerle etkileşim kurmak size ilham verebilir. Yeni bir dil öğrenme veya kültürel etkinliklere katılma fırsatınız olabilir. Yeni ufuklar keşfetmek isteyebilirsiniz. Macera ve keşif duygunuz artacak.

Finansal risklere çok dikkat edin!

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Miras, kredi veya borç gibi konular gündeme gelebilir. Finans ve ortak kaynaklar konusunda yenilikler yaşayabilirsiniz. Maddi açıdan bir yenilenme söz konusu olabilir. Ancak finansal riskler ve kazançlar konusunda çok dikkatli olmalısınız. Bunun dışında derin duygusal bağlar kurabilir ve ilişkilerinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. İçsel gücünüzü ve kararlılığınızı arttırmak için uygun bir zaman.

Denge ve uyum arayışınız öne çıkabilir

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

İlişkiler ve ortaklıklar konusunda yenilikler gündeminizde olacak. Aşkta heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Denge ve uyum arayışınız öne çıkabilir. Partnerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Yeni işbirlikleri ve ortak projeler gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde açık iletişim ve dürüstlük önem kazanacak. Ortaklaşa çalışmalar ve takım projeleri için de uygun bir zaman.

Sorumluluklarınızı etkili şekilde yönetebilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

İş, sağlık ve günlük rutinlerinizde farklılıklar olabilir. Çalışma düzeninizi değiştirebilirsiniz. Sağlık konusunda yeni adımlar atabilir, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde yenilikler olabilir. Bugünlerde sizin için verimlilik ve üretkenlik ön plana çıkabilir. Günlük sorumluluklarınızı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz.