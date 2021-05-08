Bu dönem hayatımızın odağında haz ve mutluluk veren konular olacak

Salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle havamız hızla değişecek. İş hayatımızda güç elde edeceğiz. Hafta sonundan itibarense aşkta ve ilişkilerde eğlenceli günler başlayacak. Hazır olun...



Haftaya keyifli başlayamıyoruz. Bir yandan Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim, diğer yandan Merkür ile Jüpiter arasındaki... Haftanın ilk günlerinde isteklerimizi abartılı bir şekilde ifade edeceğiz ama gerçekleşmeyecek. Özellikle otorite pozisyonundaki insanlarla ego çatışmalarına girmek pek mümkün. İş konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Ancak salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle atmosfer hızla değişiyor. Merkür bilgi, iletişim, anlaşmayla ilgilidir ve İkizler’de güçlü durumdadır. 27 Mayıs’a kadar eğitimde, anlaşmalarda, iletişimde elimiz genel olarak güçlü olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Venüs ile Pluton arasında güçlü bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de ilişkiler açısından güç elde edeceğiz. Yatırımlar için de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuysa aşkı ve mutluluğu sembolize eden Venüs, İkizler burcuna geçecek. Aşkta ve ilişkilerde daha eğlenceli, zekânın öne çıkacağı bir zaman başlıyor! Venüs, İkizler’deyken okumak, araştırmak, öğrenmek ciddi mutluluk verir. Ancak ilişkilerde kafamız biraz karışabilir.

SAMİMİ VE SEVGİ DOLU BİR DÖNEMKoç (21 Mart-19 Nisan)

Hem Venüs hem de Merkür, İkizler burcuna geçecek. Yakın çevrenizle ilişkilerin daha samimi ve sevgi dolu olduğu, güzel sözleşmeler imzalayacağınız, araba almak ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem.

PARANIZI MUTLULUKLA HARCAYACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Parasal konularda güzel gelişmelerle karşılaşacak, ticari konularda iyi bir kâr elde edeceksiniz. Alım gücünüzün artacağı, kendinize daha çok değer vereceğiniz, paranızı keyif ve mutluluk için harcayacağınız günler geliyor.

AŞKI HAYATINIZA ÇEKECEKSİNİZİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)