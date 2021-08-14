Bu dönem duygularımızı en yüksek oktavdan yaşayacağız!

Karışık günler bizi bekliyor. Hafta başında objektif kararlar vermek, verilen sözlerin tutulması zor görünüyor. Kandırılmaya da açık durumdayız. Hafta sonuysa tutku ön planda; birine karşı yoğun duygular hissedebiliriz.

Hafta başında Venüs ile Neptün’ün sert bir kontağı olacak. Gizli saklı ya da çevrenizdekilerin onaylamayacağı ilişkilere yönelebilirsiniz. Bu, aldatma-aldatılma olaylarının en çok arttığı dönemdir. İlişkilerde kusurları görmezden gelmeye eğilimli, yanılmaya ve kandırılmaya açık olabilirsiniz.

Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun değil çünkü objektif olmak neredeyse imkânsız. Ciddi sonuçlar doğurabilecek tartışmalara girmeyin, yanlış yargılara varmak olası. Tutamayacağımız sözler vermekten kaçının. Size verilen sözler de tutulamayabilir. Hayal kırıklığı bu geçişin en kötü etkisi olabilir. Ayrıca boğaza, böbreğe, üreme organlarına ve ilaç kullanımına dikkat! Yan etkiler kendini daha güçlü gösterebilir.

İHTİRAS RÜZGÂRLARI

Hafta sonuna doğru Venüs ve Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. İlişkilerde tutku ön plana çıkacak. Özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, libido enerjisi çok yükselebilir. Tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Bekârlar aniden bir kişiye yoğun duygular hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen biriyle arada cinsel çekim yaşanabilir.

Venüs-Plüton etkileşimllerinde bedenimizle mutlu olmak önem kazanır; irademizi kullanarak dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz. Bu süreçte isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz.

YARATICILIĞINIZ YÜKSELİŞE GEÇİYORKoç (21 Mart-19 Nisan)

Gündelik işleri hallederken kafanız dalgın olabilir. Onaylanmayacak ilişkilerden uzak durun. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konularda oldukça yaratıcı olacaksınız ve kadınlardan güçlü destekler alacaksınız.