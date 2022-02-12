Bu dolunayda aşkı ve sevgiyi tercih edin!

Bu hafta Mars’la Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Bizi kısıtlayan koşullardan uzaklaşmak adına harika günler... Aslanlar iş değiştirmek için harekete geçebilir, Akrepler ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili korkusuz adımlar atabilir. Oğlaklarsa yeri geldiğinde meydan okuyacak.

Bu haftaya damga vuracak konu, Mars’la Uranüs arasındaki etkileşim olacak. Her iki gezegenin de toprak grubu burçlarda seyahat etmesi, özellikle iş ve parayla ilgili risklerin başarıya ulaşacağına işaret ediyor.

Yarın Ay tüm gün Boğa burcunda... Sakin ve dingin olacağız ama bir yandan da kendimizi şımartmak isteyeceğiz. Hepimizin adeta gurme kesileceği bu gün, yediğimiz tatlı ve hamur işlerinin miktarına dikkat! Ay Boğa’dayken paranın değerini bilir, paramızın karşılığını almak isteriz. Yani bu işleri halletmek için güzel bir gün; değerlendirelim. Ayrıca anın tadını çıkarmak, masaj yaptırmak, kek-pasta pişirmek, ayaklarımızı uzatıp keyif yapmak, sanat ve estetik içeren konulara eğilmek isteyebiliriz.

Salı Mars’la Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak ve önümüzdeki 4 gün bu görünümün etkilerini hissedeceğiz. Bu süre zarfında özellikle elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olalım, bilmediğimiz elektronik aletleri tamir etmeye kalkışmayalım. Sınırlarımızı aşmak, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak aktivitelere girişmek için harika günler... Başkalarını motive etmekte de oldukça başarılı olabiliriz.

Çarşamba Merkür’le Kuzey Ay düğümü arasında güzel bir etkileşim var. Etki süresi +/-1 gün... Güzel haberler alıp verebiliriz. Yeni bilgilere ulaşabilir, eğitimlere başlayabiliriz. Seyahatler organize etmek için de uygun bir zaman. Ayrıca bize büyük farkındalıklar katacak önemli konuşmalar yapabiliriz.

Perşembe Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Ruh halimizde dalgalanmalar olabilir. Oldukça hareketli bir gün, tembelliğe izin yok; aktif iletişim zamanı... Aynı anda birden çok işle ilgilenebiliriz ancak odaklanma sorunu sıkıntı yaratabilir; derinlik, zaman ve sabır isteyen konularda başarı sansımız düşük. Yine önemli haberlerin alıp verildiği, dışarı çıkmak, arkadaşlarımızla takılmak, sosyalleşmek ve uzun sohbetler etmek isteyeceğimiz bir gün... Duygusal, özel hayata ilişkin önemli konuşmaları yapmak, kararlar almak için gökyüzü destekleyici bir konumda değil! Özellikle kararsız davranışlar sıkıntı yaratabilir, aman dikkat! Sağlık açısındansa omzumuz tutulabilir, solunum yollarıyla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. Ellerimiz ve kollarımız daha hassastır; ağrılar, yaralar ve sakarlık yüzünden canımız sıkılabilir.

Cuma Merkür’le Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün. Odaklanmamız gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanabilir, konuşmalarımızla başkalarının görüşlerini değiştirebiliriz. Uzun zamandır aklımızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifademizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transit bu! Psikolojiyle ilgilenmek ve terapi almak için de iyi bir fırsat. Bugün ayrıca kayıp bir eşyamızı arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır.