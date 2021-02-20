Bu dolunay bizi çok çalıştıracak

Haftanın ilk iki günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Haftaya dinamik ve hızlı başlıyoruz. Biraz sabırsız ve tepkisel de olabiliriz. Baş ve göz ağrılarına dikkat! Perşembe günü Güneş’in Balık burcuna geçişiyle beraber atmosfer biraz yumuşamaya başlıyor. Merhamet, fedakârlık, yaratıcı işlerle ilgilenmek daha fazla gündemimizde olacak. Cuma günü Ay, İkizler burcunda seyahat edecek. İletişimin hızlanacağı ve önemli haber akışlarının olacağı bir gün. Yine koşullarınız izin verirse yeni bir şeyler öğrenebilir ve eğitim araştırmaları yapabilirsiniz. Cumartesi günü Venüs ile Mars arasındaki etkileşimle ilişkilerde sevgi ve aşk yarışı ortaya çıkabilir. Aşktan ve sevgiden kaynaklanan gerginlikler olabilir, çok büyütmeyin. Pazar günü Merkür durağan halde olacak, en zor konum! Bu nedenle iletişim, ifade, konuşma, elektronik aletlerle ilgili konularda pazar günü daha dikkatli davranın. Yazışmalarınızı doğru kişilerle yaptığınıza emin olun.
İletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar olabilir.
Satürn ve Uranüs etkileşimi bu haftanın belirleyicisi olacak. Baş ağrılarına dikkat! Perşembeden itibaren sokak hayvanlarına yardım gibi merhamet yoğunluklu işlerle daha fazla ilgileneceksiniz.
PARA KAZANMA KOŞULLARINIZ FARKLILAŞIYORKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yılın en önemli haftalarından birine giriyoruz. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Bu ikilinin etkileşimi aslında 2021’in özeti... Bu ikilinin etkisi her ne kadar yıl boyunca güçlü bir şekilde devam etse de şubat, haziran ve aralık ayında en güçlü seviyeye ulaşacak.
Peki, bu ikiliyi özel kılan ne? Astroloji döngülerle çalışır. En küçük döngüler yeniay ve dolunaylardır. Ancak bu döngüler sadece Güneş ve Ay arasında gerçekleşmez. Bütün gezegenlerin birbirleriyle etkileşimleri sayesinde sabit bir döngüsü vardır. İşte Satürn ve Uranüs arasında da özel bir döngü var. Bu döngü 40 yılda tamamlanır. Her 10 senede bir de kendi aralarında etkileşim içinde olurlar.
Astrolojik olarak Satürn; kural koyucu, kısıtlayıcı, denetleyici, düzenleyici, test eden yaşlı kesimi sembolize eder. Yunan mitolojisinde Kronos olarak karşımıza çıkar ve zamanı yönetir. Kendi yerini almalarından korktuğu için çocuklarını yiyen bir titandır. Uranüs ise özgürlükle, elektrikle, şoke edici ve aniden gelişen skandal olay ve durumlarla ilişkilidir. Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim meydana geldiği anda eskiyle yeni arasında bir çekişme başlar. Eski ve yeni düzen arasındaki çekişme... Uranüs bizi konfor alanımızdan çıkmamız için harekete geçirmeye çalışırken Satürn alıştığımız sistemi koruma gayretindedir. 2021 de bu ikilinin çekişmesiyle geçecek. Bir taraftan büyük ve radikal değişimler, diğer yanda bu değişimlere direnenler...
Özgürleşmek adına...
Şubat, haziran ve aralık aylarında bizi büyük değişimler bekliyor. Yeni düzen yavaş yavaş eski alışkanlıklarımızın yerini alacak. Bu nedenle eskiye sıkı sıkıya tutunmak yerine hayatın getirdiği değişimlere adapte olmak en akıllıcası. Satürn, kariyerle ve parasal konularla ilgili. Bu yüzden belki birçoğumuzun işimizi, iş yapma şeklimizi, işle ilgili alışkanlıklarımızı değiştirmesi gerekebilir. Ya da harcama veya yatırım alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelebilir.
Uranüs’ün özgürlüklerle ilgili olduğunu da düşünecek olursak belki de hayatımızda özgürlük elde etmek adına ciddi adımlar atmanın eşiğinde de olabiliriz. Bazen alışkın olduğumuz koşullarda rahat hareket ettiğimizi ve hatta daha özgür olduğumuzu düşünürüz. Ancak o koşulları değiştirmeye başladıktan kısa bir süre sonra görürüz ki onlar aslında bizi bağlayan, hareket etmemizi zorlaştıran şeylermiş... Bu tıpkı bir ilişkiyi alışkanlıklar yüzünden bitiremeyip bittiği zaman ‘Keşke daha önce bitirseymişim, hayat şu an daha güzel’ duygusunu yaşamak gibidir. Bu yüzden omuzlarınıza yük olan ve hayattaki alanınızı kısıtlayan konulara karşı büyük bir farkındalık geliştirip bu konularla ilgili harekete geçmek için oldukça doğru zamanlardayız. Kolay olacağını iddia etmiyorum elbette ama bir yerden başlamak gerek, değil mi!
Kısıtlamalar artabilir
Haftaya Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Pazartesi ve salı günü estetik-güzellikle ilgili konular için gökyüzü pek uygun değil. Aynı şekilde ilişkilerde de asilik yapabiliriz. Bunun dışında salı günü oldukça özel bir gün. Özellikle 15.48 ile 16.10 arası Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. Bu saat diliminde aklınızdan geçirdiklerinize dikkat edin, gerçekleşebilir. Çarşamba günü Merkür’le Mars arasındaki sert görünüm nedeniyle ifadelerimize, kelimelerimize çok dikkat! Kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Perşembe günü Kova burcunda oldukça güçlü bir yeniay meydana geliyor. Hayatımızın birçok alanında yenilikler yapmak ve özgürleşmek isteyeceğiz.
Tabii Merkür’ün retro olduğunu unutmadan, dijital alandaki planlarımızı 25 Şubat’tan sonraya bırakmalıyız. Cuma günü Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecek. Hem güzelleşme hem yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler var.
Cumartesi de Venüs ve Merkür birlikte hareket edecek. Hoş sohbetler çevirmek, mutluluk verici haberler almak-vermek için çok güzel bir gün...
Uranüs’le Venüs arasında sert etkileşim var. Kalp kırmamaya özen göstermeli... Öte yandan Merkür retrosu devam ettiği için teknolojik aksaklıklara dikkat!
Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yıldızları bulunuyor. Şimdi bu yeniayı enine boyuna masaya yatıralım ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altında olacağız, öğrenelim.
Kova dendiği zaman aklımıza gelen anahtar kelimeler şunlar: Dostluk, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar... Sağlık açısından baktığımızdaysa sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşımı sistemi, kalp ve topuklardır.
İletişimde özen gerekiyor
Bu yeniayla birlikte arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Her ne kadar şu an pandemiden dolayı eskisi kadar yakın ilişkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Merkür’ün de aynı alanda geri hareketi, bazen grup içi iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu yüzden iletişim kurarken özenli olmakta fayda var.
Dört gezegen ve Güneş’in Kova’da toplanmış olduğu bir yeniay zamanı. Hepimiz yaşamımızın belli alanlarında devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artık taşımak istemediğimiz her ilişkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. Kişisel hayatımızda daha fazla özgürlük alanı açmak için de harekete geçebiliriz.
Karar alırken dikkat!
Tabuları yıkmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karşı isyankâr tavırlar içinde olabiliriz. Yeri geldiğinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceğiz. Hayatımızda farklı bir şeyler denemek, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Bunu bazen dış görünüşümüzde de yapabiliriz. Risk alıp daha önce denemediğimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardırobumuzda hiç olmayacak renkte bir kıyafet alabiliriz.
Salı günü Mars ve Güneş arasında sert bir görünüm var. Sinirlerimize hâkim olmamız pek kolay olmayabilir. Her şeyi kişiliğimize söylenmiş bir söz gibi algılayıp savaş açabiliriz. Patronlarla veya hayatımızda patron görevi gören kimselerle ilişkiler stresli seyredebilir.
Çarşamba ay günün büyük bir çoğunluğunu boşlukta geçirecek, 16.14’e kadar. Yani işler askıda kalabilir, istediğiniz sonuca ulaşmakta zorlanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. O gün biraz daha gizlilik içinde hareket edebilir; banka işleri, borçlar, vergiler gibi konulara eğilebilirsiniz.
Cuma, Güneş’in Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. İstediğiniz her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz, gün içinde iletişim çok hızlı akacak. Ama Merkür’ün de geri harekette olduğunu unutmayarak her şeye hemen inanmayın.
Cumartesi, Venüs ve Satürn birlikte hareket edecek. Ne yazık ki pek mutlulukla dolu bir gün değil. İlişkilerde sorunların masaya yatırılması, bir şeylerin zevk vermemesi gibi bir etki yaratır. Özellikle evinizde saçınızı boyayacak veya estetikle ilgili bir şeyler yapacaksanız cumartesiyi seçmemelisiniz.
Akrepler yeni eşya alabilir. İkizler burcundakiler çevrimiçi flörte açık. Oğlakların paradan yana yüzü gülüyor. Teraziler çocuklarıyla mutlu bir döneme giriyor. Başaklar şekere dikkat etmeli.
Yine bir Merkür retrosu haberiyle karşınızdayım. Merkür retrosu dillere pelesenk olmuş durumda. Günlük hayatta bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde ya da elektronik aletlerle ilgili sorunlar üst üste ortaya çıkınca artık birçoğunuz anlıyor ki Merkür’de doğru gitmeyen bir şeyler var.
Bir astrolog olarak, bu aslında benim için harika bir şey. Çünkü astrolojik bakış açısının toplumda yavaş yavaş oturmaya başladığına işaret ediyor. Ama yine de astrolojiye dair hiçbir bilgisi olmayanlara Merkür retrosunu enine boyuna anlatmak isterim...
Mitolojide Merkür, namı diğer Hermes, Antik Yunan’da hırsızların, tüccarların, haber alışverişinde görevli kişilerin, sihirbazların, kumarbazların tanrısı olarak geçiyor. Tanrılar arasında hem en zeki hem de en kurnaz olan o. Babası Zeus onu kendi habercisi olarak atıyor. Hermes doğduğu andan itibaren de yeni şeyler yaratmaya başlıyor. İlk yarattığıysa bir enstrüman olan lir. Hermes’in hırsız olduğundan bahsetmiştim... Apollon’un öküzlerini de o çalıyor. Çaldığı belli olmasın diye de öküzler geri geri yürümüş gibi gösteriyor. Ve bunu çabucak yapıyor. Çünkü ayaklarında kanatlı sandaletler var.
O kadar hızlı seyahat eder ki rüzgârdan bile hızlı olduğu söylenir. Sadece kendi de değil, yolculara, özellikle de yolunu kaybedenlere yardım ediyor. Yine aynı şekilde gemicilerin de taşıdıkları ticari malların doğru limanlara ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hermes’in yani Merkür’ün neleri temsil ettiğini şu kısacık mitolojik öyküden bile anlayabiliyoruz. Zekâ, ticaret, iletişim, seyahat, hırsızlık, haberleşme... İşte bu Merkür dört ayda bir üç hafta kadar geri hareket eder. Ve bu dönemde temsil ettiği konularda bir dizi aksaklık ve sorun meydana gelir.
Etkileri çoktan başladı!
Bu konuya derinlemesine dalmadan önce geri hareketle neyi ifade ettiğimizi açalım. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Bu sadece hızıyla ilgilidir. Dünya merkezli bakış açımızla, Merkür’ün hızı düştüğünde onu geri gidiyormuş gibi zannederiz. Aslında sadece yavaşlamıştır. Bu dönemler önemlidir. Hatta hangi burçta geri gidiyorsa o burcun temsil ettiği özellikleri de işin içine katarak etkilerini düşünmek gerekir.
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEKBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
İlgi odağı olma arzusu...
Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.
Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.
Arkadaşlık zamanı
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İş hayatına dikkat
Boğa ve Yükselen Boğa
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...
Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.
Sıradışı olaylar mümkün
Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.
Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.
Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliğiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek için de ideal. Ayrıca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eğitime başlama, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletme, seyahat gibi planlarınız varsa mutlaka şimdi halledin.
Salı günüyse Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinden daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun.
Perşembe, Mars ve Satürn arasındaki etkileşim nedeniyle birtakım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Sürpriz aşklar kapınızı çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
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ANİ KARARLARA DİKKAT ETMELİSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamına gelebilir. Üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek, peşinde koştuğunuz bir işi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarına dikkat edin.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Bu dolunay bizi çok çalıştıracak
27 Şubat’ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunay hayatımıza çekidüzen vermek, dağınık alanları toparlamak için ideal bir zamana işaret ediyor. Ama çok çalışmamız gerekecek. Neredeyse köle gibi! Üstelik karşılık beklemek hata olur.
Başak burcunun 8’inci derecesinde, başrolünde Venüs’ün olduğu dolunay eli yüzü düzgün, kötü açısı olmayan, stres katsayılarımızı yükseltmeyecek, sakin ve ‘minnoş’ olacak. Bu sefer gamlı baykuşluk yok, rahat olun.
Dolunay bu haftadan başlayarak yaklaşık 15 gün etkisini gösterecek. Başak burcunda meydana geldiği için hem kişisel yaşamlarımızda hem de dünya üzerinde Başak burcunun sembolize ettiği temalar ön planda...
Başak dendiği anda aklınıza gelmesi gerekenler şunlar: Düzenlemek, bir şeyleri toparlamak, hazırlık yapmak, temizlemek, detaylar, çalışmak ama çok çalışmak, hizmet ve servis vermek, sağlıkla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleştiriler, hata aramak, mükemmele ulaşma gayreti, kontrol ve analiz etmek, vesvese, endişe...
Sağlık konularında anksiyeteler, psikosomatik rahatsızlıklar; karın bölgesi, bağırsaklar, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kolonlar, pankreas öne çıkıyor.
KOLLARI SIVAYIN
Bu dolunayın başrol oyuncusu Venüs... Dolunay sırasında Venüs, Balık burcunda olacak. Venüs ise temel anlamda aşk, meşk, keyif, haz, mutluluk, parasal konularla ilgilidir.
Bu bilgileri de hesaba katınca dolunayın etkileri nasıl olacak, bir göz atalım...
Bu süreç hayatımıza çekidüzen vermek, dağınık alanları toparlamak için güzel. Bunlar evlerdeki dolaplar, çekmeceler olabileceği gibi hayatımızda da ‘düzensiz’ hissettiğimiz konularla ilgili. Başak dönemleri strateji oluşturma ve hazırlık zamanlarıdır. Aklınızda olan işlerin hazırlığına başlamak, nelere ihtiyacınız olduğunu tespit etmek ve bu eksikleri gidermek için en ideal dönemdir.
Şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık size hizmet etmeyen ne varsa toparlamak, kaldırmak ve atmak için de kolları sıvayabilirsiniz. Giymediğiniz kıyafetleriniz, bilgisayarınızda yer tutan ama hiçbir şeye yaramayan fotoğraflar ve videolar, masanızda veya çekmecelerinizdeki çerçöp ne varsa temizliğe girişin.
Ancak Başak dolunayı nedeniyle bazen detaylara o kadar takılabiliriz ki... Öküz altında buzağı arayan birine dönüşmemiz mümkün. Ya da bir düşünceye, bir fikre takılabilir, zihnimizde sürekli bunları döndürebiliriz. Detaylara bu denli takılmak bizi mutsuz edebileceği gibi bütüne bakamadığımızdan dolayı asıl konuyu, büyük resmi kaçırabiliriz.
Bu dolunay belli ki bizi çok çalıştıracak. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Bazen el oyalayan işler, bazen de acil olanlar yüzünden epey mesai harcayacağız. Çok fazla karşılık görmeyi de beklemeyin tabii. Başak dönemleri genelde çalışmalarımızın karşılığını az aldığımız, çok efor sarf edip az değer gördüğümüz bir dönemdir. Köle gibi! En iyi ve en güzel hizmeti vermeye çalışacağız, etrafımızdaki insanlara servis edip onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda bir teşekkür alırsak şanslıyız...
KARACİĞER HASSASLAŞABİLİR
Başak döneminden bahsederken sağlıktan söz etmemek olmaz. Bu dönem hem yeme-içme konusunda hem de bedenen sağlığımıza çok daha fazla odaklanacağımız bir zaman dilimi olabilir. Bedenimizin verdiği işaretleri iyi dinlemeli ve gerekli yardımı almalıyız. Doğru beslenmek, diyete başlamak, uyku düzenine dikkat etmek iyi gelecektir. Dolunay 8’inci derecede olduğundan karın bölgesi ve karaciğer hassaslaşabilir, dikkat edin. Detokslar radarınıza girebilir.
Bu dolunayda tüm işleri keyif içinde yapmamıza yardım edecek bir Venüs var. Keyifli konulara, aşka da zamanımız kalacak. Güzellik ve estetikle ilgili konulara da sıkça değineceğiz. Ancak Venüs şekerli gıdalarla da ilgilidir. Bu süreçte tatlıya olan düşkünlük mü galip gelecek, yoksa Başak’ın temsil ettiği sağlıklı beslenme mi, göreceğiz... İlişkilerde olmadık detaylara takılıp huzursuzluk çıkarmamaya da özen gösterin.
YERLİ AŞIYLA İLGİLİ İYİ HABERLER...
Bu dolunayın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine gelirsek... Başak, dünya astrolojisinde sağlık sektörü, beslenme, tarlalar, tahıllar, işçiler, çalışanlar, memurlar, hizmet sektörü, doktorlar, ilaçlar, sosyal hizmetler, fırınlar, sendikalarla temsil edilir.
Uranüs’ün desteğiyle aşı veya ilaç çalışmaları konusunda sürpriz ve beklenmedik olumlu gelişmelere işaret edebilir bu dolunay. Tarımla ilgili konularda teknolojinin desteğiyle bazı çalışmalara imza atılabilir. Pandemi nedeniyle dükkânları kapanan esnafın veya iş kaybına uğrayan işçilerin sesleri güçlü bir şekilde çıkabilir. Ünlülerin özel hayatıyla ilgili konular; aldatılmalar, hayal kırıklıkları gündeme gelebilir.
Dolunay, Türkiye’nin tam da kuzey ay düğümüne düşüyor. Bu güzel bir işaret. Çünkü ay düğümleri eğilmemiz gereken temalara, bizi geliştiren olaylara, kazançlara işaret ediyor. Önemli bilimsel gelişmeler, sağlık alanındaki yenilikler, sağlık turizmine yatırımlar, Türk aşısıyla ilgili güzel haberler gelebilir. Eğitimle ilgili bazı kararlar gözden geçirilebilir.
Türkiye’nin ilerletilmiş haritasındaysa Mars ile sert bir etkileşimi var bu dolayın. Hem eğitim hem yakın çevremizdeki komşularla ilgili stresli gelişmelere dikkat etmeliyiz. Trafik kazalarında da artışlar söz konusu olabilir. Sürücülerin dikkat etmesinde fayda var. Gazeteciler, yazarlar, öğrenciler için de stresli durumlar yaşanabilir.