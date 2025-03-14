Bırak dağınık kalmasın!

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Yılın ilk Ay tutulması dün gerçekleşti. Tutulma, Başak burcunda Satürn etkiliydi. Geçen hafta tutulmanın dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsetmiştim. Bu hafta bireysel olarak bizi nasıl etkileyecek, bunlara göz atalım. Zira tutulma ay sonuna kadar en güçlü etkilerini göstermeye devam edecek.

Tutulma Başak burcunda gerçekleştiğinden burcun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Başak burcu düzene sokma, temizleme, mükemmel hale getirme, analiz etme, eleştirme, hizmet etme, servis verme ve kontrol etmenin yanı sıra sadelik, hasat zamanı, plan ve düzen, sağlık, hijyen, çalışkan, titiz, araştırmacı, kural getiren gibi detaylarla ilişkilidir.

Bu tutulma gündelik hayatımızda düzen ve organizasyon gerektiren konuları ön plana çıkarmaya hazırlanıyor. Başak enerjisi sağlık, iş ortamı, planlama ve sorumluluklara dair konuları titizlikle ele alır. Tutulma hayatımızla ilişkili olarak “Yararlı mı, işe yarıyor mu, bana ne katıyor” gibi soruları dürüstçe yanıtlamamızı ve gerekliyse bazı düzenlemeler yapmamızı isteyebilir.

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Sadeleşme zamanı

Eğer hayatımızda fazlasıyla hayalperest davrandığımız veya kontrolü bırakıp olayların akışına fazla güvendiğimiz noktalar varsa tutulmayla birlikte daha sorumlu ve planlı davranmamız gerektiğini fark edebiliriz. Yapmak istediğimiz ama sürekli ertelediğimiz projeler ya da benimsediğimiz alışkanlıklar mercek altına alınır.

Başak burcundaki Ay tutulması günlük hayatımıza tam da düzen ve detaylar açısından güçlü bir ışık tutacak. Bu dönemde hayatımızın hangi alanlarında dağınıklık, belirsizlik ya da eksiklik varsa artık bunu görmezden gelmek mümkün olmayacak. Başak burcu düzen kurmak, sağlığımıza dikkat etmek, hayatımızı sadeleştirmekle

ilgilidir. Bu tutulma döneminde “Artık şurayı düzeltmem lazım, bu ilişkiye bir çekidüzen vermeliyim, sağlığımla ilgili şu adımı atmalıyım” gibi cümleleri daha sık kurduğumuzu fark edebiliriz.

Sırada iyi haberler...

Ancak gökyüzündeki enerjiler pek de kolay değil. Tutulmanın Balık burcundaki Satürn’e olan karşıt açısı, duygusal olarak bizi biraz zorlayabilir. Bir taraftan mantıklı ve gerçekçi davranarak adımlar atmaya çalışırken diğer taraftan hayatın getirdiği sorumluluklar veya duygusal yüklerden bunalabiliriz. Özellikle ilişkilerde ve iş hayatında beklentilerimizin karşılanmadığını düşünebilir, kendimizi yalnız ya da yetersiz hissedebiliriz. Buradaki önemli mesaj, kendine gereğinden fazla yüklenmemek ve aşırı mükemmeliyetçi davranmamak. Çünkü Satürn, sınırlarımızı ve sorumluluklarımızı hatırlatırken bir yandan da yıpratabilir. Bu dönem duygusal olarak beslenmek de kolay olmayabilir. Kendimizi yalnız ve taleplerimiz karşılık görmüyor gibi hissedebiliriz.

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Ama iyi haber şu ki; tutulmaya eşlik eden Boğa burcundaki Uranüs’ün üçgen açısı bu süreci destekliyor. Bu, hayatımızda yenilik yapmamız gerektiğini vurgulayan, bizi cesaretlendiren bir enerji. Evet, belki biraz baskı ve sıkışıklık var ama bu aynı zamanda beklenmedik fırsatlar anlamına da geliyor. Hiç hesapta olmayan yeni teklifler, yaratıcı çözümler, farklı bakış açıları hayatı kolaylaştırabilir. Günlük yaşam rutininde veya çalışma biçiminde değişiklikler yaparak daha özgür hissedebiliriz. Maddi konularda sürpriz fırsatlar karşımıza çıkabilir ya da dijital ve yapay zekâyla ilgili konularda önemli işler gündeme gelebilir.

Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda detokslar yapmak için de ideal bir zaman. Ayrıca evimizde kullanmadığımız ne varsa başkalarına verme, bağışlama, gereksiz olanları ayrıştırma açısından oldukça verimli bir süreç.