Haftaya şanslı başlıyoruz ama salı itibariyle Kova ve Boğa burçları arasındaki gerginlik finansal konularda ve sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Öfke kontrolüne dikkat! Perşembeyse pot üstüne pot kırabiliriz.
Yarın Merkür ile Jüpiter birlikte hareket etmeye başlıyor. Etki süresi +/- 4 gün olacak. Bu birkaç gün bilgi, iletişim, anlaşmalar, seyahatler, sözleşmeler, elektronik aletler, eğitimler ve sınavlarla ilgili konularda şanslı etkiler altındayız. Özellikle Balık burcu etkisiyle psikoloji, enerji çalışmaları, terapi gibi konular ön planda.
Salı Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var. Etki süresi +/- 7 gün. Kazalara, tartışmalara çok dikkat etmeliyiz. Kova ve Boğa burçları arasındaki bu gerginlik hem finansal konularda hem de sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın.
Çarşamba Merkür ile Neptün birlikte. Etki süresi +/- 3 gün. Hayal kurmak ya da fal baktırmak için ideal bir gün. İç dünyanızda mutlu olabilir, spiritüel anlamda tatmin ve huzur arayabilirsiniz. Tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Ayrıca sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay, 14.57 ile 23.53 arasında Yay burcunda boşlukta olacak ve Oğlak burcuna geçecek. Bugünün en önemli sınavı, hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Pot üstüne pot kırma zamanıdır, aman dikkat edin.!Spora başlamak için ideal zamanlar.
Cuma Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Aile ilişkilerinde zorlanmalar görülebilir. Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması kendi kendimize yetmek.
Cumartesi Merkür ile Plüton arasında destekleyici görünüm var. Etki süresi +/- 3 gün. Herhangi bir konuda derinleşmek ve yaratıcı fikirler ortaya koymak için ideal zamanlar. Dağılan zihnimizi toparlayabilir, hesapları kontrol edebiliriz.
27 Mart Pazar günü Merkür, Koç burcuna geçerek 11 Nisan’a kadar seyahat edecek. Hızlı düşünüp hızlı kararlar vereceğimiz ve inisiyatif alacağımız bir süreç olacak. Koç burcunun lider tavrı fikirlerimizi etkileyecek. Yeni ve farklı fikirlerle zihnimiz dolup taşarken birçok yeni başlangıcın yolunu açabiliriz.
Sürpriz harcamalar çıkabilir
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bilinçaltı ya da ruhsal konularda yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Dedikodulara karşı doğal bir koruma kalkanı altındasınız. Yurtdışı bağlantılı işlerde şans var. Maddi konularla ilgili kimseyle çatışmayın. Sürpriz harcamalara dikkat!
Dostlarla seyahat planları...
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Dostlarınızdan destek görebilir, birlikte iş yapabilirsiniz. Sizi mutlu edecek seyahat planları da yapabilirsiniz. İş konusunda farklı bir şeyler denemek için de uygun bir hafta değil. İsyan edebileceğiniz konularla karşılaşabilirsiniz.
Bereketli anlaşmalar yapabilirsiniz
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İşte fikirlerinizle parlayacaksınız. Bereketli anlaşmalar yapabilir, iş bulabilir, keyifli eğitimlere başlayabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, ticari ve resmi işlerle ilgili kötü sürprizler söz konusu olabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız.
Seyahat, eğitim ve ticarette fırsatlar...
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Yeni eğitimlere başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, ticaret konularında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hukuki konularda da güzel gelişmeler olabilir. Borçlar, vergiler, krediler ile ilgili konularda isyan edebilirsiniz.
Ani çıkışlar yapmamaya çalışın
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Krediler, ödemeler, miras gibi konularda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uygun bir yatırım aracı bulabilir, para getirecek önemli bir anlaşma yapabilirsiniz. Stres yönetiminde dikkatli olun. Ani çıkışlar yapmayın.
İlişkilerde güzel gelişmeler...
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
İlişkiler, anlaşmalar ya da evlilik gibi konularda güzel gelişmelere hazır olun. Karşınızdaki insanlar fikirleriyle size yol açabilir. Sağlığınıza ve görünmez kazalara dikkat edin. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha sabırlı olmalısınız.
Maddi konularda dikkatli olun
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bereketli iş anlaşmaları yapabilir, size fayda sağlayacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş arayanlar güzel gelişmeler yaşayabilir. Maddi konularda dikkatli olmalısınız. Ödemeler, krediler, nafaka, miras işlerinde gerginlikler yaşanabilir.
Zihniniz çok daha yaratıcı ve eğlenceli
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zihninizin çok daha yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde çalışacağı zamanlar. Sevdiğiniz bir şeylerin eğitimine başlayabilirsiniz. İlişkilerde beklenmedik tartışmalar olabilir. Sakin kalmalısınız.
Elektronik aletler alabilirsiniz
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Ev, aile, gayrimenkul konularında sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Ev alıp satmak için de güzel bir hafta. Çevrenizdeki kişilere karşı tahammülünüz azalabilir. Trafikte çok dikkatli olun!
Büyük tartışmalardan kaçının
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Sizi mutlu edecek imzalar atabilir, yeni eğitimlere başlayabilir, satış-pazarlama gibi konularda mutlu olabilirsiniz. Maddi konulardan yana stresiniz artabilir. Özel hayatınızda hiçbir gerginliği gereksiz büyütmeyin, büyük tartışmalardan kaçının.
Yeni ve faydalı projelerle para gelebilir
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Kazançlı anlaşmalar yapabilir, maddi konulardan yana güzel haberler alabilirsiniz. Para kazanmanıza yardımcı olacak yeni ve faydalı projeler üretebilirsiniz. Görünmez ev kazalarına karşı dikkat edin, bu açıdan sakin bir hafta beklemiyor sizi!
Fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Güzel haberler alabilir, eğitimlere başlayabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Zihniniz her zamankinden çok daha yaratıcı bir şekilde çalışacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli zamanlar olabilir.
Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın!
Haftaya şanslı başlıyoruz ama salı itibariyle Kova ve Boğa burçları arasındaki gerginlik finansal konularda ve sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Öfke kontrolüne dikkat! Perşembeyse pot üstüne pot kırabiliriz.
Yarın Merkür ile Jüpiter birlikte hareket etmeye başlıyor. Etki süresi +/- 4 gün olacak. Bu birkaç gün bilgi, iletişim, anlaşmalar, seyahatler, sözleşmeler, elektronik aletler, eğitimler ve sınavlarla ilgili konularda şanslı etkiler altındayız. Özellikle Balık burcu etkisiyle psikoloji, enerji çalışmaları, terapi gibi konular ön planda.
Salı Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görünüm var. Etki süresi +/- 7 gün. Kazalara, tartışmalara çok dikkat etmeliyiz. Kova ve Boğa burçları arasındaki bu gerginlik hem finansal konularda hem de sosyal ilişkilerde tahammülsüzlüğe işaret ediyor. Bir kaşık suda fırtına çıkarmayın.
Çarşamba Merkür ile Neptün birlikte. Etki süresi +/- 3 gün. Hayal kurmak ya da fal baktırmak için ideal bir gün. İç dünyanızda mutlu olabilir, spiritüel anlamda tatmin ve huzur arayabilirsiniz. Tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Ayrıca sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
Perşembe günü Ay, 14.57 ile 23.53 arasında Yay burcunda boşlukta olacak ve Oğlak burcuna geçecek. Bugünün en önemli sınavı, hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Pot üstüne pot kırma zamanıdır, aman dikkat edin.!Spora başlamak için ideal zamanlar.
Cuma Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Aile ilişkilerinde zorlanmalar görülebilir. Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması kendi kendimize yetmek.
Cumartesi Merkür ile Plüton arasında destekleyici görünüm var. Etki süresi +/- 3 gün. Herhangi bir konuda derinleşmek ve yaratıcı fikirler ortaya koymak için ideal zamanlar. Dağılan zihnimizi toparlayabilir, hesapları kontrol edebiliriz.
27 Mart Pazar günü Merkür, Koç burcuna geçerek 11 Nisan’a kadar seyahat edecek. Hızlı düşünüp hızlı kararlar vereceğimiz ve inisiyatif alacağımız bir süreç olacak. Koç burcunun lider tavrı fikirlerimizi etkileyecek. Yeni ve farklı fikirlerle zihnimiz dolup taşarken birçok yeni başlangıcın yolunu açabiliriz.
Sürpriz harcamalar çıkabilir
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bilinçaltı ya da ruhsal konularda yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Dedikodulara karşı doğal bir koruma kalkanı altındasınız. Yurtdışı bağlantılı işlerde şans var. Maddi konularla ilgili kimseyle çatışmayın. Sürpriz harcamalara dikkat!
Dostlarla seyahat planları...
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Dostlarınızdan destek görebilir, birlikte iş yapabilirsiniz. Sizi mutlu edecek seyahat planları da yapabilirsiniz. İş konusunda farklı bir şeyler denemek için de uygun bir hafta değil. İsyan edebileceğiniz konularla karşılaşabilirsiniz.
Bereketli anlaşmalar yapabilirsiniz
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İşte fikirlerinizle parlayacaksınız. Bereketli anlaşmalar yapabilir, iş bulabilir, keyifli eğitimlere başlayabilirsiniz. Yurtdışı, eğitim, ticari ve resmi işlerle ilgili kötü sürprizler söz konusu olabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız.
Seyahat, eğitim ve ticarette fırsatlar...
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Yeni eğitimlere başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Seyahat, eğitim, ticaret konularında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hukuki konularda da güzel gelişmeler olabilir. Borçlar, vergiler, krediler ile ilgili konularda isyan edebilirsiniz.
Ani çıkışlar yapmamaya çalışın
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Krediler, ödemeler, miras gibi konularda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uygun bir yatırım aracı bulabilir, para getirecek önemli bir anlaşma yapabilirsiniz. Stres yönetiminde dikkatli olun. Ani çıkışlar yapmayın.
İlişkilerde güzel gelişmeler...
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
İlişkiler, anlaşmalar ya da evlilik gibi konularda güzel gelişmelere hazır olun. Karşınızdaki insanlar fikirleriyle size yol açabilir. Sağlığınıza ve görünmez kazalara dikkat edin. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha sabırlı olmalısınız.
Maddi konularda dikkatli olun
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bereketli iş anlaşmaları yapabilir, size fayda sağlayacak kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş arayanlar güzel gelişmeler yaşayabilir. Maddi konularda dikkatli olmalısınız. Ödemeler, krediler, nafaka, miras işlerinde gerginlikler yaşanabilir.
Zihniniz çok daha yaratıcı ve eğlenceli
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zihninizin çok daha yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde çalışacağı zamanlar. Sevdiğiniz bir şeylerin eğitimine başlayabilirsiniz. İlişkilerde beklenmedik tartışmalar olabilir. Sakin kalmalısınız.
Elektronik aletler alabilirsiniz
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Ev, aile, gayrimenkul konularında sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni elektronik aletler alabilirsiniz. Ev alıp satmak için de güzel bir hafta. Çevrenizdeki kişilere karşı tahammülünüz azalabilir. Trafikte çok dikkatli olun!
Büyük tartışmalardan kaçının
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Sizi mutlu edecek imzalar atabilir, yeni eğitimlere başlayabilir, satış-pazarlama gibi konularda mutlu olabilirsiniz. Maddi konulardan yana stresiniz artabilir. Özel hayatınızda hiçbir gerginliği gereksiz büyütmeyin, büyük tartışmalardan kaçının.
Yeni ve faydalı projelerle para gelebilir
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Kazançlı anlaşmalar yapabilir, maddi konulardan yana güzel haberler alabilirsiniz. Para kazanmanıza yardımcı olacak yeni ve faydalı projeler üretebilirsiniz. Görünmez ev kazalarına karşı dikkat edin, bu açıdan sakin bir hafta beklemiyor sizi!
Fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Güzel haberler alabilir, eğitimlere başlayabilir, seyahatler organize edebilirsiniz. Fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Zihniniz her zamankinden çok daha yaratıcı bir şekilde çalışacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli zamanlar olabilir.