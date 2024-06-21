Başarıya giden yolda yeni stratejiler belirleyebiliriz

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Bugün Oğlak burcunda 1 derecede Venüsyen bir dolunay meydana gelecek. Dolunayın etkisi 5 gün önce başlar, toplam 15 gün sürer. Bu dolunayda Spiculum sabit yıldızı etkin olacak. Dolunayın hem bireysel hem de dünya üzerindeki etkilerine bakalım.

Bireysel olarak bu dolunay burçları nasıl etkileyecek? Oğlak dolunayı üzerimize düşen görevleri daha net görmemizi sağlayacak. Belki de ertelediğimiz işleri tamamlamak için güçlü bir motivasyon hissedeceğiz. Kariyerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabiliriz. Başarıya giden yolda atmamız gereken adımları daha net göreceğiz ve yeni stratejiler belirleyeceğiz. Duygularımızı daha gerçekçi ve mantıklı bir şekilde ele alacağız. Bu ilişkilerimizde daha sağlam ve kalıcı adımlar atmamıza yardımcı olabilir. Harcamalarımızı gözden geçirmek, bütçemizi düzenlemek ve geleceğe yönelik daha sağlam finansal planlar yapmak için ideal bir dönem.

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Duygusal olarak sert, soğuk, mesafeli davranmamamızda fayda var. Hayatımızın her alanını kontrol etmeye çalışmak bizi bu dönem epey yorabilir. Kariyer ve aile sorumlulukları arasında denge kurmamızı gerektirebilir. İş hayatımızdaki hedeflerimize odaklanırken ailemize ve sevdiklerimize de yeterli zamanı ayırdığımıza emin olmalıyız.

İşin içinde Venüs olduğundan duygusal ihtiyaçlarımızla maddi sorumluluklarımız arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmekle iş veya maddi sorumluluklarımız arasında gidip gelmeler yaşayabiliriz. İlişkilerde güvenlik arayışı artarken dolunayın etkisiyle daha ciddi ve mesafeli davranma eğiliminde olabiliriz. Bu ilişkilerde bazı gerilimlere neden olabilir. Duygusal tatmin için para harcama eğiliminde olabilir, keyfi harcamalarla kontrol altına alınması gereken bütçe arasında sıkışabiliriz. Ev, aile, ilişkiler, tatil, güzellik, tekstil konuları bütçemizi zorlayabilir. Boğa burcunda seyahat eden Mars’ın da dolunayla kurduğu etkileşim bu maddi stresi yönetirken zorlanabileceğimize işaret ediyor.

Sağlık olaraksa genel olarak dizler, dişler, kemikler, cildimiz hassas olabilir. 1 derece Oğlak özellikle dizkapaklarının hassas olacağına işaret ediyor. Spiculum sabit yıldızıysa göz problemlerine işaret eder.

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Dünya açısından bu dolunay hangi alanları etkileyecek peki? Bu dönem siyasi arenada; güvenlik, ekonomi ve özel hayatla ilgili krizlerin gündeme gelebileceği zamanlar. Yeme, içme, gıda, eğlence, barınma, konut gibi alanlarda fiyat istikrarsızlığı, tedarik zinciri, vergilendirmeyle ilgili konular söz konusu olabilir, yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. Büyük altyapı projeleri, inşaat çalışmaları veya şehir planlaması gibi alanlarda gelişmeler olabilir. Önemli kurumlarla ilgili yolsuzluk haberleri, vergi kaçırma, kurum içi özel hayatla ilgili önemli konular gündeme gelebilir.

Yeni araştırmalar...

Ekonomik olarak özellikle değerli madenler ve altın sıkça konuşulan konular arasına girebilir. Kültürel ve sanatsal alanlarda duygusal ve nostaljik temalar öne çıkabilir. Bu dönemde, sanat ve kültür projelerinde aile, ev ve geçmişle ilgili temalar işlenebilir. Tarihi aydınlatacak yeni araştırmalar gündeme gelebilir, yeni kalıntılar ortaya çıkabilir, kazılardan önemli sonuçlar alınabilir.

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Spiculum yıldızı etkin olacağından dini konularla ilgili rahatsız edici durumlar, dini kötü yönde kullanan kişiler, dini gruplarla ilgili skandal konular da ortaya çıkabilir.